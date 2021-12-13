На пути цифровизации системы госуправления
В конце года российское правительство официально заявило, что во всех субъектах Федерации начинается функционирование Центров управления регионом (ЦУР), которые должны будут обеспечивать взаимодействие между властью и обществом. В ближайшее время федеральный центр собирается активно заниматься подготовкой специалистов, которые будут работать в этих центрах. Проект должен стать драйвером цифровой трансформации, которая, по заявлениям президента Владимира Путина, должна завершиться к 2030 г. Фактически ЦУР — главный шаг на пути цифровизации всей системы государственного управления, но у экспертов пока остаются вопросы относительно функций новой структуры.
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Чем будут заниматься ЦУРЫ?
По мысли разработчиков, центры управления создаются для того, чтобы максимально быстро решать проблемы людей. ЦУР не является органом власти, это не министерство и не агентство. Соответственно, центры не занимаются распределением денег и не выполняют другие исполнительские функции. Их задача — мониторинг и оперативная обработка вопросов, с которыми граждане обращаются в органы региональной и муниципальной власти. Это может быть вопрос о состоянии дороги или вывозе мусора, доступности детских садов или прививок от COVID-19. Кстати, во многих регионах ЦУРы начали работу именно с информационной поддержки больных коронавирусной инфекцией. Иначе говоря, ЦУР объединяет все системы мониторинга ситуации в регионе, в то время как до этого у каждого министерства была своя система, часто не связанная с другими органами власти. Но эксперты отмечают, что в работе ЦУРов пока много неясного, система ещё не сложилась и ей ещё предстоит доказать свою эффективность.
Политолог Алина Жестовская отмечает:
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков опасается, что ЦУРы могут вытеснить из политической практики «живое» общение чиновников с людьми.
Поволжье — родина ЦУРов
Первые Центры управления регионом были запущены весной 2020 г. Михаил Нейжмаков отмечает, что четыре из шести пилотных регионов, где о планах запуска работы ЦУР в тестовом режиме было заявлено еще в апреле 2020 года, относятся к Приволжскому федеральному округу (это Башкирия, Мордовия, Нижегородская и Ульяновская области). Учитывая особое внимание президента и руководства правительства к вопросам цифровизации в целом, комментарии глав регионов по поводу работы ЦУРов в 2021 г., скорее всего, станут более интенсивными, считает политолог.
В Башкирии ЦУР начал работу в апреле прошлого года. Первое время он функционировал на базе системы «Инцидент менеджмент», которая агрегирует жалобы жителей на проблемы самого разного рода. Проект центра в республике обещает стать довольно масштабным — почти сразу для новой структуры стало строиться новое здание, примыкающее к Дому правительства Башкирии. Предполагается, что в нём будут работать до 100 сотрудников, которых распределят по направлениям: ЖКХ и мусор, «Транспорт» и так далее. В Нижегородской области новая система уже объединила в себе ряд порталов обращений граждан — таких, как «Вам решать», «Система-112» и ряд других.
Михаил Нейжмаков отмечает, что система особенно важна для губернаторов, которых в 2021 г. ждут выборы:
По своим масштабам внедрение ЦУР должно быть сопоставимо с запуском МФЦ несколько лет назад. Но ближайшие годы покажут, станет система по-настоящему эффективным механизмом, позволяющим оперативно решать проблемы людей, или превратится в очередной симулякр.