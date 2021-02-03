Главным мотивом «разоблачений», приводящих к волнениям разной степени тяжести в разных частях постсоветского пространства, является слишком сладкая, по мнению разоблачителей, жизнь правящей элиты. При этом против капиталистического строя, заведомо делящего народ на очень неравные части в смысле благосостояния, ни вдохновители протестов, ни их участники по большей части ничего не имеют. Почему так происходит?

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой батон имени Януковича. Украина

Прежде всего заметна мифологическая составляющая «разоблачений», насыщенность их поражающими воображение и застревающими в подсознании символами. Так, в резиденции Лукашенко люди искали «золотой батон» и «золотой унитаз», протесты против «Димона» Медведева воплотились в образе уточки, живущей в домике посреди личного озера премьера, Теперь вот возник из небытия черноморский «замок», якобы принадлежащий Путину. То, что подобные мифы мгновенно находят для себя почву, говорит о чем-то заложенном очень глубоко в коллективном бессознательном, тогда как на уровне сознания видны совершенно иные ценности.

Протестующие и сочувствующие им почему-то уверены, что править страной должны абсолютные и кристальные бессребреники. При этом против ценностей общества потребления не бунтует по большей части даже молодежь. Шикарные «тачки» и новейшие гаджеты, стильные наряды и косметика, дорогостоящее образование за рубежом, путешествия по всему миру — молодые не против обладать всем этим. Также их ничуть не возмущают виллы и замки «звезд», баснословные гонорары спортсменов. Они с удовольствием наблюдают на экране за приключениями супергероев, «миллионеров и филантропов». Но когда речь заходит о первых лицах государства, то что-то щелкает, и любой намек на их богатство воспринимается как «коррупция».

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Много денег

Если рассуждать чисто логически, то мы живем при диком капитализме. Дикость этого самого капитализма вроде бы тоже возмущает участников протестов, они с неприязнью относятся к «олигархам». Лозунги против олигархов звучали на украинском Майдане, однако позже майданщикам по большей части словно бы отшибло память, теперь они с пеной у рта доказывают, что стояли они исключительно за европейские ценности и против российских «небратьев». Потому что олигархи абсолютно никуда не делись, и не могли деться, поскольку экономический строй совершенно не изменился, а Майдан не был никакой революцией.

При капитализме, особенно таком, который единственно и мог возникнуть на обломках строившегося социалистического общества, власть по определению принадлежит самым богатым людям страны. И народ вроде бы осознал ту истину, что их жизнью с конца 80-х управляют деньги или, если по-простому, «бабки» и большие «бабки». Об этом говорит поговорка, возникшая в 90-х: «Бабло побеждает зло», то есть любую проблему можно решить только деньгами. Но при этом никуда не делась куда более старая поговорка: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». А также достаточно мощный пласт подсознательных народных представлений о справедливости, рождавший подобные поговорки.

Эти представления были рычагом для благих преобразований, в результате которых возник СССР, но они же позже стали орудием расшатывания государства. Во время войны (а потом и в перестройку) распускались слухи о жирующей в блокадном Ленинграде партийной элите. Позже, в 1961 году, Александр Галич пел о «сталинских соколах», которые «за семью заборами, за семью запорами кушают шашлык». И нельзя сказать, что обуржуазивание высших партийных функционеров было полностью мифом — оно лишь раздувалось до вызывающих ярость, возмущение — и зависть! — пределов. И чем больше истощалась и увядала идейность, тем сильнее были нотки зависти. Это при том, что «шашлык кушали» не только функционеры, но и академики, крупные инженеры, писатели и поэты, дачи «за семью заборами» были по большей части ведомственными, а на лучших курортах могли бесплатно отдохнуть самые обычные люди. Но народ прилипал к экранам телевизора, внимая разоблачительным репортажам Александра Невзорова «Из жизни шишек» точно так же, как смотрит теперь ролики Навального. Интересно, что Невзоров в то время притворялся патриотом, что заставляло еще больше доверять его «разоблачениям».

Разочаровавшись в советской власти и строе и выбрав капитализм, бывший советский народ, казалось бы, смирился с всевластием «бабла». Однако нет — элита при абсолютной власти крупного капитала почему-то должна жить по ленинским заветам. Как пелось в песне Михаила Ножкина: «А в музее Ленина — Два пальто простреленных, Два костюма стареньких, Да кепка, Да книги, Да больше ничего». И элита вынуждена оправдываться, открещиваться от приписываемого ей богатства, вместо того, чтобы откровенно заявить о своем праве на него, как не сомневались в этом своем праве многие американские президенты, если не говорить об аристократах Российской империи, а ведь немало людей вздыхают по тем временам!

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой батон имени Януковича. Украина

Этот невероятный парадокс, основанный на невытравленных за более чем 30 лет советских и куда более древних народных ценностях, с одной стороны, дает надежду на преодоление в конце концов дикого капитализма, если не говорить о более глубоких преобразованиях, а с другой стороны, является отличной мишенью для манипуляций сознанием, которые на самом деле работают отнюдь не через сознание. Нужно учесть, что еще в большей степени, чем в позднем СССР, возмущение «дворцами» и «уточками» замешано на банальной зависти мещанина-потребителя. А также на разочаровании отсутствием крупных побед и прорывов на фоне череды кризисов и санкций. Сейчас, когда звучат предложения о введении «продовольственных сертификатов» для малоимущих, которые кое-кто откровенно называет карточками, ситуация становится все более взрывоопасной. В этой ситуации обвинить власть в несоразмерном потреблении означает оскорбить разом и представителя православной культуры, и гражданина, и потребителя. Воистину, гремучая смесь!

Что же делать власти? Продолжать оправдываться, возбуждать дела о клевете или срочно раздавать свою недвижимость, ежели она-таки имеется, под детские лагеря и подростковые клубы? По мне так ни то, ни другое делу не поможет. Власти нужно просто срочно повернуться лицом к народу, чаще и откровеннее говорить с ним — не с протестной уличной толпой, с толпой говорить невозможно и не о чем, а с тем большинством, которое пока молчит и пусть и не слишком довольно жизнью, но и сноса государства не хочет. С этими людьми нужно говорить, и не в стиле срежиссированных «прямых линий» или новогодних обращений, напоминающих сладкую вату, а откровенно и от всего сердца, как с братьями и сестрами. И не только говорить, но и делать для народа как можно больше, так, чтобы он это как можно быстрее почувствовал. Только так можно отбить руки манипуляторам — полицейские дубинки тут гораздо менее эффективны.