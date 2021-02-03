



Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

В Закавказье происходят важные события, требующие не только повышенного внимания со стороны экспертов, но и их серьезного анализа. Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», со станции Маршандиз (Анкара) до российской станции Ворсино (Калужская область) был отправлен поезд, груженный 15 сорокафутовыми контейнерами с бытовой техникой. Поезд впервые шел в Россию по железнодорожному маршруту Карс — Тбилиси — Баку, открытому еще в 2017 году, через территорию Грузии и Азербайджана. Если этот маршрут станет устойчивым, то, безусловно, подобное не только увеличит объем грузоперевозок между Россией и Турцией. Помимо того, это будет иметь и далеко идущие политические и геополитические последствия для всего региона.

Но вначале обозначим следующий факт: Анкара и Москва пошли по пути установления экономически обоснованных тарифов и привлечения новой грузовой базы и стали вести дело к промышленной кооперации. Они будут также вовлекать азербайджанские, потенциально грузинские и, возможно, армянские компании. Таким образом, сразу напрашивается ряд выводов. Теоретически маршрут Карс — Тбилиси — Баку — Москва мог быть задействован и ранее, но на этом направлении были «закрыты» Турция и Азербайджан из-за нагорно-карабахского конфликта. Поэтому ранее на официальном уровне его обозначали только как закавказское дополнение китайского проекта «Один пояс — один путь». Кстати, недавно в Сиань был направлен из Стамбула первый грузовой поезд. Но после завершения карабахской войны посол Азербайджана в Китае Акрам Акиф оглу Зейналлы сделал заявление, что маршрут через Грузию может стать запасным или сократиться за из-за прохождения новых транспортных коммуникаций через территорию Нагорного Карабаха. В перспективе никто не будет делать дополнительный крюк длиной 430 км по территории Грузии. Речь идет, конечно, и об открытии коммуникации из Западного Азербайджана через Армению в Нахичевань с выходом на Турцию.

Ady.az Открытие маршрута Баку-Тбилиси-Карс

Этот маршрут будет проходить из порта Баку на побережье Каспийского моря, а затем через территорию Нагорного Карабаха протянется до Нахичевани, оттуда маршрут продолжится в Турцию, а затем через Средиземное море в Европу. Этими вопросами сейчас занимается приступившая к работе трехсторонняя правительственная комиссия Россия — Азербайджан — Армения на уровне вице-премьеров. Но от разработки конкретных коммуникационных проектов до их принятия к практической реализации уйдет не один год. А пока задействована Грузия как чуть не главная транзитная страна в обход Армении. Это первое. Второе: первый поезд из Турции в Россию совпал с моментом снижения объемов транзита через Грузию по железной дороге Карс — Тбилиси — Баку. Ранее заявлялось, что по этой дороге будет перевозиться шесть миллионов тонн грузов и миллион пассажиров ежегодно, а к 2030 году грузоперевозки должны достичь 17 миллионов тонн, пассажироперевозки — трех миллионов человек. Такие цифры казались фантастическими, так как никто не мог сказать, откуда возьмется такой грузопоток и такое количество пассажиров. Сейчас об этом стоит серьезно задуматься как в Грузии, так и в Армении.

Если говорить о Грузии, то только наиболее продвинутые тбилисские эксперты предвидели возможность развития в регионе нынешнего хода событий. Так, еще в 2016 году Тенгиз Аблотия писал, что Грузия может обозначить свое место в формирующемся новом региональном миропорядке только за счет своих транзитных возможностей. По его словам, «без этой функции в мировом распределении экономики, Грузия — никому не нужное пустое место, некое собрание народонаселения, которое продает яблоки и вино, ныне и присно и во веки веков. Основа прозападной ориентации Грузии, всё остальное — включая НАТО, членство в различных международных альянсах — это так, дополнительный бонус, как хороший клубный пиджак, который сам по себе ничего не гарантирует». Теперь, чтобы не выпасть из «закавказского ансамбля», Тбилиси необходимо внести серьезные коррективы в свою внешнюю политику с учетом российско-турецко-азербайджанского альянса, создать такую геополитическую конструкцию, которая вместо антироссийских ксенофобских инстинктов приносила бы экономическое наполнение. Кстати, Аблотия рекомендовал Тбилиси идти на перехват, воссоздавая железную дорогу через Абхазию, полностью разблокировать коммуникацию с Арменией. Но к его голосу тогда никто не прислушался.

President.az Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Что касается Армении, то она связывала свои коммуникационные возможности с Ираном, который не рискнул действовать более решительно на этом направлении. Поэтому в складывающейся ситуации главными бенефициарами выступают Россия, Турция и Азербайджан. Теперь к этому бонусу пристегивают и Армению, но таким образом, когда за внешне представленными коммуникационными техническими возможностями открываются новые геополитические возможности. По данному вопросу важно не только соглашение, но и просто здравая дискуссия, поскольку говорить есть о чем, ведь это неизбежно ведет и к новым поискам компромиссных решений по нагорно-карабахскому конфликту. Сегодня всё это испытывается стресс-тестом. Важные решения еще впереди, однако никто уже не желает стрелять себе в ногу.