Кто сочинил новую партийную философию «Единой России»? Она знает об этом?
О том, что геологи в тайге случайно обнаружили дачу в три этажа с вертолётной площадкой и арабской мебелью, генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев узнал в ходе поездки по стране от делегатов дальневосточной краевой отчетно-выборной партийной конференции. По тем временам это была такая новость, с которой теперь и сравнить-то нечего. И по поводу остальных новостей, оказавшихся такими же сенсационными, сегодня тоже особо не изумились бы: что под угрозой оказался рыбный промысел, так как рыба оказалась заражена ртутью. И бетонное покрытие в аэропорту такое, что надо сворачивать авиасообщение с Москвой. И прочее. Закончилась конференция. Горбачев уехал. Руководитель области устроил разнос тем, кто рассказал о фактах и осмелился вынести сор из избы. И тут узнал, что одна из стационарных телекамер не была отключена. Весь разбор заснят, видеокассеты находятся в самолете, лайнер взлетел. Столичный телережиссер намерен показать сюжет по популярному тогда «Прожектору перестройки». Попытки затормозить самолет в небесах не удались. В общем, разразился скандал. Руководитель области публично признал ошибки и ушел в отставку, а дача отчего-то сгорела.
Сегодня роль тайги исполняют родственники тех, кто по статусу обязан заполнять налоговые декларации. Достаточно заглянуть в раздел «супруга/супруг» и подивиться тому, насколько безмандатные члены семьи оказываются материально удачливее и талантливее самого декларанта. Случается всё гораздо наглее. Самое последнее событие — с С. Сопчуком, бывшим депутатом и председателем законодательного собрания, первым вице-губернатором Приморского края, а с 2016 года — членом комитета по транспорту и строительству Госдумы и фракции «Единая Россия». Теперь государство вынуждено конфисковать его активы на 38 млрд руб. И ведь не придерешься. Всё — по закону. Возможно, и поэтому — по результатам опроса ИА REGNUM — граждане не доверяют ни политическим партиям, ни тем, кого они двигают во власть.
И тем не менее люди всякий раз рады обманываться. Они не могут лишить себя надежды на лучшее. Такова человеческая природа. Надежда умирает последней. Поэтому результаты всех прошедших социологических измерений рейтинга «доверия-недоверия» довольно быстро становятся прошлым. Очередной рейтинг доверия произойдет на выборах депутатов Государственной думы. Они пройдут в Единый день голосования — 19 сентября 2021 года. «Старые» и вновь образующиеся политические партии, одряхлевшие, молодящиеся и политики в кризисе среднего возраста, а также новички будут из кожи вон лезть, чтобы доказать избирателям: они — честные и лучшие, они — другие и неподвластные коррупции.
Старожилы перебирают бывшие в употреблении варианты предвыборного поведения, новички пытаются предложить партначальству реконструировать политтехнологический квадратный круг в круглый квадрат. Начался период обновления лиц и переформатирования структур, как это сделано партиями «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Пока невозможно понять логику и конфигурацию будущих действий, но партийная риторика уже приобретает новояз и новый сленг, пестрит аллегориями и аллюзиями. Или — эклектикой, смешивая божий дар и яичницу.
Партия «За правду» вбросила в толпу избирателей «13 краеугольных камней идеологической платформы для объединения левых и патриотических политических сил в России в 2021 году»:
- недра принадлежат народу;
- необходима защита государственного суверенитета России;
- мы против ЕГЭ;
- мы за расширение России;
- мы за государственное гарантированное здравоохранение;
- необходима двухуровневая модель финансовой системы с формированием одного рыночного (потребительского) контура и второго регулируемого (инвестиционного) контура;
- нужен срочно Госплан;
- нам необходим базовый безусловный доход;
- нам необходимы Советы 2.0;
- мы за прекращение гражданской войны в умах и сердцах наших граждан;
- мы за восстановление цензуры;
- нам необходима реализация всеобщего права на труд;
- основа нашей многовековой цивилизации — российская культура.
С. Миронов намерен оставаться лидером, но «согласился» иметь «у себя двух сопредседателей».
В «Единой России» тоже появились новые слова и выражения. В передовице журнала «Парта» (журнал «Единой России»), посвященного выборам в Госдуму, одной фразой умудрились заклеймить опыт Советского Союза, обесценить вынужденное дистанционное обучение в условиях пандемии, свести на нет значение социальных сетей в предвыборной работе по сравнению с чем-то не названным, но содержащимся в двадцатилетнем опыте. Цитирую:
Цитата взята из ключевого для предвыборного года журнального номера, но сама по себе значения «избирательных камней» иметь не будет. Набор слов. Для красивости или самовыражения автора. Совсем другое дело — заглавная статья в этом же номере с претенциозным заголовком — «Thisis «Парта». В ней тоже автор самовыражается, но одновременно создает партийную концепцию, описывает партийную историю и прогнозирует будущее в «Единой России»:
По мнению автора статьи, «Единая Россия» наконец-то сделала два главных шага, чтобы остановить этот процесс. Первый — создание Высшей партийной школы. Второй — появление в 2019 году журнала «Парта», который «сделал партийное образование открытым абсолютно для всех: для единороссов, для их сторонников и даже для участников других политических движений». Короче говоря, «Thisis «Парта» — «новая партийная концепция» планового производства партийно-государственной-политической элиты страны.
Те, кто курирует организационно-партийную и кадровую работу в «Единой России», используют другие как бы демократические механизмы. Например, принцип массового самотёка или «партийных праймериз», о показушности которого ИА REGNUM писал. Другой, более надежный механизм — перепроверка действующих депутатов Государственной думы и разбитый на многоуровневые раунды процесс оценки их работы. Девять десятых действующих депутатов хотят продления московской жизни и мандатных полномочий. Поэтому не столько для того, чтобы выбрать, а для того, чтобы отказать кому-то в претензиях на продление мандата, создается сводный рейтинг депутатов. Он основан на оценках из администрации президента, губернаторов, партийных руководителей и товарищей по думской фракции. В расчет принимается работа народных избранников в регионах, вовлеченность в избирательные кампании, ресурсная поддержка региональных отделений, медийная активность, участие в партийных мероприятиях и собственные общественно-политические проекты вроде работы приемных и благотворительных программ. Для тех, кто понимает, особой загадки в отношении персонального будущего состава фракции большинства нет.
В отличие от «Единой России», в КПРФ взяли курс на цифровизацию общения с избирателями, освоение социальных сетей (в смысле попытки присвоения контента) и обновление партийного языка общения, на внедрение в районные и внутридомовые чаты, а там, где не получится, то создавать свои. В апреле коммунисты отчитаются о четырехлетней работе, изберут новый состав ЦК, а в июне утвердят предвыборную программу и состав команды на выборы в Госдуму. Важнейшей задачей политик назвал создание к выборам в Госдуму разветвленного сообщества цифровых ресурсов партии.
У ЛДПР — 100 своих шагов или, на сленге эсеров — «камней», начиная со стопроцентного обновления судейского корпуса и заканчивая гарантией тайны вкладов во всех российских банках.
Доказывать степень реализуемости государственных планов — законодательная обязанность Счетной палаты Российской Федерации. Верифицировать шаги, камни и другие формы предвыборных обещаний и обязательств партий некому. Отсутствие ответственности породило волну желающих получить депутатские мандаты. В результате с 2017 по 2020 год число кандидатов в депутаты выросло в разы у всех парламентских партий, в том числе от «Единой России» — в пять раз, от КПРФ — в 4,6 раза, от «Справедливой России» — в 4,9, от ЛДПР — в 3,7 раза.
Поэтому ничто не мешает партийным предвыборным слоганам выглядеть как загадки, которые нам всем предстоит разгадывать.
Первую загадку, как и положено по статусу, загадала «Единая Россия», для чего-то в предвыборном журнале «Парта» поместив текст письма Н. Гоголя «О помощи бедным» из его сборника «Выбранные места из переписки с друзьями». Без редакционных комментариев. Наверное, как декларацию поиска своей новой духовной дороги. Ведь, всю книгу Гоголь написал как глас вопиющего в пустыне, призывающего к покаянию. Эта книга — и проповедь, и исповедь. А помощь бедным — это одна из необходимых забот христианина во время Великого поста. Архимандрит Симеон (Томачинский), известейший исследователь жизненного пути и взглядов Н. Гоголя, доказательно представил, что «О помощи бедным», как и все главы «Выбранных мест…», «соотносятся с основными этапами великопостного пути, который проходит Церковь на пути к Светлому Христову Воскресению. Композицией своей книги Гоголь хотел подчеркнуть основную идею о необходимости преодоления трагической отъединенности большинства людей от Церкви, о необходимости внесения ее уставов и законов, исполненных глубочайшего смысла, во все области жизни: частную, общественную, государственную. Но сделал он это вполне по-гоголевски, прикровенно».
Так в чём загадка, товарищи из «Единой России»? What is «Парта»?
P.S.