О том, что геологи в тайге случайно обнаружили дачу в три этажа с вертолётной площадкой и арабской мебелью, генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев узнал в ходе поездки по стране от делегатов дальневосточной краевой отчетно-выборной партийной конференции. По тем временам это была такая новость, с которой теперь и сравнить-то нечего. И по поводу остальных новостей, оказавшихся такими же сенсационными, сегодня тоже особо не изумились бы: что под угрозой оказался рыбный промысел, так как рыба оказалась заражена ртутью. И бетонное покрытие в аэропорту такое, что надо сворачивать авиасообщение с Москвой. И прочее. Закончилась конференция. Горбачев уехал. Руководитель области устроил разнос тем, кто рассказал о фактах и осмелился вынести сор из избы. И тут узнал, что одна из стационарных телекамер не была отключена. Весь разбор заснят, видеокассеты находятся в самолете, лайнер взлетел. Столичный телережиссер намерен показать сюжет по популярному тогда «Прожектору перестройки». Попытки затормозить самолет в небесах не удались. В общем, разразился скандал. Руководитель области публично признал ошибки и ушел в отставку, а дача отчего-то сгорела.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Сегодня роль тайги исполняют родственники тех, кто по статусу обязан заполнять налоговые декларации. Достаточно заглянуть в раздел «супруга/супруг» и подивиться тому, насколько безмандатные члены семьи оказываются материально удачливее и талантливее самого декларанта. Случается всё гораздо наглее. Самое последнее событие — с С. Сопчуком, бывшим депутатом и председателем законодательного собрания, первым вице-губернатором Приморского края, а с 2016 года — членом комитета по транспорту и строительству Госдумы и фракции «Единая Россия». Теперь государство вынуждено конфисковать его активы на 38 млрд руб. И ведь не придерешься. Всё — по закону. Возможно, и поэтому — по результатам опроса ИА REGNUM — граждане не доверяют ни политическим партиям, ни тем, кого они двигают во власть.

И тем не менее люди всякий раз рады обманываться. Они не могут лишить себя надежды на лучшее. Такова человеческая природа. Надежда умирает последней. Поэтому результаты всех прошедших социологических измерений рейтинга «доверия-недоверия» довольно быстро становятся прошлым. Очередной рейтинг доверия произойдет на выборах депутатов Государственной думы. Они пройдут в Единый день голосования — 19 сентября 2021 года. «Старые» и вновь образующиеся политические партии, одряхлевшие, молодящиеся и политики в кризисе среднего возраста, а также новички будут из кожи вон лезть, чтобы доказать избирателям: они — честные и лучшие, они — другие и неподвластные коррупции.

Duma.gov.ru Государственная Дума РФ

Старожилы перебирают бывшие в употреблении варианты предвыборного поведения, новички пытаются предложить партначальству реконструировать политтехнологический квадратный круг в круглый квадрат. Начался период обновления лиц и переформатирования структур, как это сделано партиями «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Пока невозможно понять логику и конфигурацию будущих действий, но партийная риторика уже приобретает новояз и новый сленг, пестрит аллегориями и аллюзиями. Или — эклектикой, смешивая божий дар и яичницу.

Партия «За правду» вбросила в толпу избирателей «13 краеугольных камней идеологической платформы для объединения левых и патриотических политических сил в России в 2021 году»:

недра принадлежат народу;

необходима защита государственного суверенитета России;

мы против ЕГЭ;

мы за расширение России;

мы за государственное гарантированное здравоохранение;

необходима двухуровневая модель финансовой системы с формированием одного рыночного (потребительского) контура и второго регулируемого (инвестиционного) контура;

нужен срочно Госплан;

нам необходим базовый безусловный доход;

нам необходимы Советы 2.0;

мы за прекращение гражданской войны в умах и сердцах наших граждан;

мы за восстановление цензуры;

нам необходима реализация всеобщего права на труд;

основа нашей многовековой цивилизации — российская культура.

С. Миронов намерен оставаться лидером, но «согласился» иметь «у себя двух сопредседателей».

Duma.gov.ru Сергей Миронов

В «Единой России» тоже появились новые слова и выражения. В передовице журнала «Парта» (журнал «Единой России»), посвященного выборам в Госдуму, одной фразой умудрились заклеймить опыт Советского Союза, обесценить вынужденное дистанционное обучение в условиях пандемии, свести на нет значение социальных сетей в предвыборной работе по сравнению с чем-то не названным, но содержащимся в двадцатилетнем опыте. Цитирую:

«Единая Россия» «Нельзя срытыми под корень виноградниками победить пьянство, нельзя только модным «дистантом» воспитать человека, нельзя побеждать на выборах исключительно в социальных сетях и отказом от того, что нарабатывалось на протяжении почти 20 лет».

Цитата взята из ключевого для предвыборного года журнального номера, но сама по себе значения «избирательных камней» иметь не будет. Набор слов. Для красивости или самовыражения автора. Совсем другое дело — заглавная статья в этом же номере с претенциозным заголовком — «Thisis «Парта». В ней тоже автор самовыражается, но одновременно создает партийную концепцию, описывает партийную историю и прогнозирует будущее в «Единой России»:

«Вы когда-нибудь задумывались, как сложились сословия и касты, почему в древних государствах профессии передавались по наследству: сыновья жрецов становились жрецами, сыновья писцов — писцами, распорядителей казны — казначеями? Разрушение сословий началось, когда на сменусемейному образованию пришли школы и университеты(здесь и далее выделено мной. — А.М.). В наши дни, сев за парту, можно стать кем угодно. Точнее, почти кем угодно. Политика — как раз такое исключение. Драйверами развития политического образования выступают партии. Полвека назад эта прерогатива принадлежала КПСС. «Свято место» недолго оставалось пустым, но политические технологии вновь стали навыком узкого круга сословия «новых жрецов». Политики, попавшие в лапы лжетехнологов, компенсировали неуспехи выборных кампаний административным ресурсом. За этой длинной присказкой — процесс, растянувшийся на годы. Процесс, остановить который сложно, но возможно и нужно».

По мнению автора статьи, «Единая Россия» наконец-то сделала два главных шага, чтобы остановить этот процесс. Первый — создание Высшей партийной школы. Второй — появление в 2019 году журнала «Парта», который «сделал партийное образование открытым абсолютно для всех: для единороссов, для их сторонников и даже для участников других политических движений». Короче говоря, «Thisis «Парта» — «новая партийная концепция» планового производства партийно-государственной-политической элиты страны.

Er.ru Высшая партийная школа «Единой России»

Те, кто курирует организационно-партийную и кадровую работу в «Единой России», используют другие как бы демократические механизмы. Например, принцип массового самотёка или «партийных праймериз», о показушности которого ИА REGNUM писал. Другой, более надежный механизм — перепроверка действующих депутатов Государственной думы и разбитый на многоуровневые раунды процесс оценки их работы. Девять десятых действующих депутатов хотят продления московской жизни и мандатных полномочий. Поэтому не столько для того, чтобы выбрать, а для того, чтобы отказать кому-то в претензиях на продление мандата, создается сводный рейтинг депутатов. Он основан на оценках из администрации президента, губернаторов, партийных руководителей и товарищей по думской фракции. В расчет принимается работа народных избранников в регионах, вовлеченность в избирательные кампании, ресурсная поддержка региональных отделений, медийная активность, участие в партийных мероприятиях и собственные общественно-политические проекты вроде работы приемных и благотворительных программ. Для тех, кто понимает, особой загадки в отношении персонального будущего состава фракции большинства нет.

В отличие от «Единой России», в КПРФ взяли курс на цифровизацию общения с избирателями, освоение социальных сетей (в смысле попытки присвоения контента) и обновление партийного языка общения, на внедрение в районные и внутридомовые чаты, а там, где не получится, то создавать свои. В апреле коммунисты отчитаются о четырехлетней работе, изберут новый состав ЦК, а в июне утвердят предвыборную программу и состав команды на выборы в Госдуму. Важнейшей задачей политик назвал создание к выборам в Госдуму разветвленного сообщества цифровых ресурсов партии.

У ЛДПР — 100 своих шагов или, на сленге эсеров — «камней», начиная со стопроцентного обновления судейского корпуса и заканчивая гарантией тайны вкладов во всех российских банках.

Доказывать степень реализуемости государственных планов — законодательная обязанность Счетной палаты Российской Федерации. Верифицировать шаги, камни и другие формы предвыборных обещаний и обязательств партий некому. Отсутствие ответственности породило волну желающих получить депутатские мандаты. В результате с 2017 по 2020 год число кандидатов в депутаты выросло в разы у всех парламентских партий, в том числе от «Единой России» — в пять раз, от КПРФ — в 4,6 раза, от «Справедливой России» — в 4,9, от ЛДПР — в 3,7 раза.

Цитата из первого выпуска журнала «Парта»

Поэтому ничто не мешает партийным предвыборным слоганам выглядеть как загадки, которые нам всем предстоит разгадывать.

Первую загадку, как и положено по статусу, загадала «Единая Россия», для чего-то в предвыборном журнале «Парта» поместив текст письма Н. Гоголя «О помощи бедным» из его сборника «Выбранные места из переписки с друзьями». Без редакционных комментариев. Наверное, как декларацию поиска своей новой духовной дороги. Ведь, всю книгу Гоголь написал как глас вопиющего в пустыне, призывающего к покаянию. Эта книга — и проповедь, и исповедь. А помощь бедным — это одна из необходимых забот христианина во время Великого поста. Архимандрит Симеон (Томачинский), известейший исследователь жизненного пути и взглядов Н. Гоголя, доказательно представил, что «О помощи бедным», как и все главы «Выбранных мест…», «соотносятся с основными этапами великопостного пути, который проходит Церковь на пути к Светлому Христову Воскресению. Композицией своей книги Гоголь хотел подчеркнуть основную идею о необходимости преодоления трагической отъединенности большинства людей от Церкви, о необходимости внесения ее уставов и законов, исполненных глубочайшего смысла, во все области жизни: частную, общественную, государственную. Но сделал он это вполне по-гоголевски, прикровенно».

Так в чём загадка, товарищи из «Единой России»? What is «Парта»?