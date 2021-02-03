Поздно вечером 3 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Даниловзаявил: «Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке». Санкции были введены против пяти региональных телеканалов, вещающих под логотипом «112 Украина» («Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ») телерадиокомпании «112-ТВ»; «Новости 24 часа», что вещает под логотипом NewsOne, «Новые коммуникации», что вещает под логотипом ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел в действие это решение СНБО. Мотивационной части в указе президента нет.

President.gov.ua Владимир зеленский в Верховной раде Украины

Зато есть безусловное нарушение второго пункта 3-й статьи Закона Украины «О санкциях»: «Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность». В данном случае санкции применяются к гражданину Украины Тарасу Козаку и трем популярнейшим и наиболее рейтинговым новостным логотипам — «112», NewsOne и ZIK. Применение государственных санкций к гражданину и/или юридическому лицу СВОЕГО государства — это безусловная новация украинского суверенного государства. Закон, которой позволяет «санкционировать» только иностранцев. На закрытие каналов не решался никто, даже президент Порошенко.

Основная жертва президентского указа, владелец каналов и народный депутат Тарас Козак заявил сразу после появления указа: «Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешен из-за обвала рейтинга своей политической силы «Слуга народа», которая занимает уже 4-е место в списке, в то время как «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую я представляю, уже долгое время лидирует в рейтинге симпатий украинцев. Это неудивительно, ведь телеканал «112 Украина» показывает ту Украину, в которой мы живем: Украину с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, распроданную за копейки иностранцам. Зеленский, который явно живет в своих «видосиках», лично поставил Украину на один уровень с нищими странами мира, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса, надеясь на подачку со стороны Запада, в то время как каналы медиахолдинга «Новости» открыто и не боясь говорят о том, что начать вакцинацию можно вот уже — достаточно использовать договоренности Виктора Медведчука. Но это не нравится Зеленскому и его западным кураторам — послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

И в этой связи возникает вопрос: насколько «суверенным» является демарш Зеленского? Последний пункт Решения СНБО предписывает министерству иностранных дел «проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер». В ближайшие часы станет понятно, что это такое? Украина послушно выполняет «хитрый план Вашингтона» или пытается получить «благословение свыше» на самовольное начало новой электоральной гонки? С нулевой суммой («победитель получает все») и единственным участником на старте. Похоже, я придумал новое определение «диктатуры в электоральном срезе…»

Хотя закрытие оппозиционных каналов всегда было и признаком эталонной диктатуры.

Постскриптум: каналы «112», NewsOne и ZIK продолжают работу на платформе YouTube…