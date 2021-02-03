



Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Экономики, а вместе с ними и мировые рынки капитала открывают новое десятилетие XXI века в духе неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Однако эта усугубляющаяся, между прочими, новыми вариантами вируса неопределенность, оказалась полезной для торговых площадок. Именно она повлияла на движение на рынках капитала на уровне, которого здесь давно не было, и Варшавская фондовая биржа (ВФБ), которую я возглавляю, является этого ярким примером. В 2020 году мы стали второй по величине фондовой биржей Европы по росту коэффициента ликвидности.

2021 год будет для Варшавской фондовой биржи юбилейным годом. 16 апреля 2021 года исполнится тридцать лет со дня открытия фондовой биржи, которая возобновила свою деятельность после десятилетий перерыва, вызванного войной, а также коммунистическим порабощением. Сегодня, возглавляя ВФБ, которую чуть более двух лет назад FTSE Russell причислил к развитым рынкам, и задумываясь над неопределенностью, вызванной пандемией, я быстро сталкиваюсь с дилеммами, с которыми боролись мои предшественники три десятилетия тому назад. Я вспоминаю дедушку, профессора Ежи Дитля, сенатора Сейма первого созыва, считавшего, что действия по восстановлению рынка капитала в Польше вызывают самые сильные эмоции. Он сказал в одном из интервью следующее: «Некоторые опытные и умные знатоки по этому делу, сенаторы, опасались, как это будет с этим иностранным капиталом. В конце концов, это наша прибыль. Я говорил: надо просить, чтобы этот капитал пришел, и, конечно, давайте попробуем создать условия, которые помогут этот капитал приобрести». Сегодня таких дилемм больше нет.

Цифры лучше всего показывают скачок, зафиксированный в то время на Варшавской фондовой бирже. За 28 лет ВФБ перешла с уровня маргинального рынка в группу развитых рынков. Для сравнения — в Южной Корее этот процесс занял 55 лет. ВФБ является явным лидером в регионе по капитализации, превосходя Венскую фондовую биржу почти на 12 миллиардов евро и оставляя позади другие площадки стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). ВФБ также занимает лидирующие позиции по процентной доле рынка капитала по отношению к ВВП (25,4%). Капитализация компаний, котирующихся в Варшаве, составляет более 235 миллиардов евро. Тем временем, три десятилетия назад, ВФБ закрывала 1991 год с девятью котирующимися компаниями и их капитализацией на уровне сегодняшних 0,04 млрд евро.

Интерьер конференц-зала нового здания Варшавской фондовой биржи. 1877

Сегодня сила Польши и всего региона Центрально-Восточной Европы заключается, в основном, в быстрорастущих технологических компаниях. По мере роста им также нужен капитал. Согласно расчетам Польского фонда развития и Dealroom.co, стартапы из стран, входящих в регион ЦВЕ, в 2015—2019 годах зафиксировали почти пятикратный рост инвестиций venture capital (VC), до 1,8 миллиарда долларов США. Это подтверждает, что крупные инвесторы, видя огромный технологический и экономический потенциал ЦВЕ, ожидают возмещения в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что 90% экономики в нашем регионе Европы финансируется банками. Однако банки, в основном, выбирают компании из так называемых традиционных секторов, но средства из ЕС выделяются в первую очередь на развитие инфраструктуры. Это ограничивает доступ к финансированию молодых компаний, которые всё чаще смотрят в сторону рынка капитала. Особенно это касается так называемых COVID-winners (COVID-победители), то есть производителей игр, медицинских и технологических предприятий. В условиях пандемии, когда доступ к кредитам еще более затруднен, перспективные компании имеют больше шансов на фондовом рынке, где инвесторы принимают решения, основываясь на потенциале и бизнес-модели компании, а не на ее прошлом, как это делают банки.

Сегодня Центрально-Восточная Европа имеет потенциал роста намного быстрее, чем ЕС в целом, но главным вызовом остается высокая фрагментация рынков. Они слишком малы, чтобы индивидуально конкурировать с рынками Западной Европы. Интеграция необходима для привлечения в наш регион институциональных инвесторов высокого класса. Я очень надеюсь на инициативу Capital Markets Union, который с 2014 года поддерживает восстановление рынков капитала в ЕС. Большим шансом является «Инициатива трех морей», которая создана в 2015 году и направлена на укрепление сотрудничества стран из регионов между Адриатическим, Балтийским и Черным морями в области цифровизации, энергетики и транспорта.

Adrian Grycuk Здание Варшавской фондовой биржи

Я считаю, что ВФБ как один из 25 наиболее развитых рынков в мире должна играть основную роль в продвижении и поддержке развития нашего региона. В течение многих лет мы расширяли сотрудничество между биржами стран-участниц «Инициативы трех морей», организуя и участвуя в ключевых мероприятиях, направленных на повышение ее инвестиционной привлекательности. В прошлом году мы запустили новый индекс CEEplus (ЦВЕ+), который включает в себя крупнейшие и наиболее ликвидные компании, котирующиеся на отдельных рынках Вишеградской группы, Хорватии, Румынии и Словении. В свою очередь, в сентябре этого года мы организовали конференцию бирж стран-участниц «Инициативы трех морей» под патронатом президента Республики Польша Анджея Дуды.

Растущее значение Варшавской фондовой биржи в Европе подтверждается данными Федерации европейских фондовых бирж (FESE). Варшавская фондовая биржа занимает второе место среди европейских бирж с точки зрения роста ликвидности, измеряемой объемом торгов акциями в рамках биржевого стакана. Мы также превзошли некоторые из крупнейших европейских бирж по ликвидности, измеряемой оборотом портфелей. Мы, наряду с другими развитыми рынками, такими как Швейцария, также находимся во главе европейских фондовых бирж, когда речь идет о коэффициенте оборота. В случае Варшавской фондовой биржи он увеличился и составил в третьем квартале 2020 года 52,5% года по сравнению с 33,2% за аналогичный период 2019 г.

Я упоминаю об этом, потому что в нашем регионе есть много компаний, которые уже созрели для выхода на публичный рынок — это и так называемые единороги, а также те, которые могут стать таковыми в ближайшие годы. ВФБ для них отличное место для привлечения капитала и дальнейшего развития. Самый важный индекс Варшавской фондовой биржи — WIG20 — аналогичен индексам, отражающим структуру экономики Америки или Южной Кореи, где технологии находятся в центре внимания. С октября мы также являемся мировым лидером по количеству котирующихся компаний, занимающихся производством видеоигр, опережая Токийскую фондовую биржу. Общая капитализация сектора разработки игр (gamedev) в Польше составляет более 10 миллиардов евро.

Adrian Grycuk Скульптура быка в здании Варшавской школы экономики, подаренная Варшавской фондовой биржей к 100-летию школы

Отнесение польского рынка капитала к группе развитых рынков привлекает внимание мировых инвесторов. Это наглядно продемонстрировал самый большой в прошлом году в мире дебют «Аллегро» (свыше 2 миллиардов евро). Высокая оценка, присутствие иностранных технологических фондов среди инвесторов и стабильная ликвидность при торговле акциями только подтверждают факт, что ВФБ является развитым рынком.

У Варшавской фондовой биржи есть еще одно преимущество. Она предлагает доступ к широкому дифференцированному капиталу инвесторов по цене, намного ниже при дебюте, чем на крупных зарубежных фондовых рынках. Стоимость выхода акций на биржу и котировки на ВФБ в несколько раз ниже, чем на рынках LSE, Nasdaq или Euronext.

Такое накопление потенциала, стремление к успеху, новаторский подход и привлекательные финансовые условия — это солидный фундамент для рынков капитала региона в нестабильное время.

Автор — глава Варшавской фондовой биржи

При содействии посольства Польши в России