По мере приближения второго процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа республиканцы сталкиваются с проблемой, насколько тесно они должны оставаться связаны с поляризующей фигурой, покинувшей Белый дом в прошлом месяце. У демократов другая проблема в плане этого импичмента — сколько политического капитала они должны потратить на сенатский суд над президентом, который уже находится вне офиса, за счет принятия пакета помощи в борьбе с COVID-19 и других пунктов законодательной повестки дня президента Байдена?

Иван Шилов ИА REGNUM

Тем временем до республиканцев начинает доходить, что Трамп, возможно, не позволит им полагаться на аргументы конституционного процесса в отстаивании своего оправдания. Сорок пять республиканцев в Сенате уже проголосовали за отклонение обвинения палаты представителей в том, что Трамп спровоцировал восстание, когда обратился к сторонникам, которые позже штурмовали Капитолий в знак протеста против подтверждения результатов выборов 6 января.

Голосование сигнализировало о том, что некоторые законодатели Республиканской партии, по слухам, были открыты для осуждения Трампа, такие как лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, на самом деле могли проголосовать за его оправдание. Было бы трудно поддержать осуждение Трампа после того, как он официально заявил, что суд над ним нарушает Конституцию. Сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки, который поднял этот вопрос, описал импичмент как мертворожденный.

Но Трамп, уже уволивший и заменивший юридическую команду, которая намеревалась сосредоточиться на конституционных вопросах, похоже, желает более энергичной защиты. Это может включать в себя повторное судебное разбирательство его утверждений о том, что президентские выборы 2020 года изобиловали фальсификациями, которые качнули весы в сторону Байдена. Суды сочли предвыборные иски Трампа необоснованными — консервативный в большинстве своем Верховный суд, в котором три назначенца Трампа, даже не рассматривал дело, оспаривающее результаты. А «собственное» министерство юстиции Трампа заявило, что нет никаких доказательств мошенничества, достаточных для того, чтобы изменить исход выборов , — еще тогда, когда оно находилось под назначенным Трампом руководством.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

«Ничего не поделаешь, — сказал один из республиканцев. — Это может быть настоящий кошмар».

Такая защита затруднила бы оправдание Трампа сенаторам-республиканцам, многие из которых были лично возмущены поведением Трампа 6 января. Только горстка членов Республиканской партии в верхней палате проголосовала за то, чтобы поддержать возражения против подсчета голосов на выборах в различных штатах, выигранных Байденом.

Опрос, проведенный в январе 2021 года силами Public Religion Research Institute, показал, что 57% взрослых людей избирательного возраста обвиняют Трампа и «консервативные медиаплатформы, распространяющие теории заговора и дезинформацию», в нападении на Капитолий, в результате которого погибли пять человек. Сенатский процесс, описанный бывшим федеральным прокурором и комментатором Эндрю Маккарти как «ловушка» может заставить республиканцев еще больше оттолкнуть этих избирателей или их собственную базу, среди которых Трамп остается популярным.

«Вопрос, как всегда, заключается в том, обескровили ли республиканцы всех своих избирателей, отталкиваемых поведением Трампа на посту президента, или все еще есть место для падения. Я думаю, что еще есть место для падения, — полагает политтехнолог Рори Купер, который служил директором по коммуникациям бывшего лидера большинства в палате представителей Эрика Кантора. — Мы наблюдаем беспрецедентное снижение регистрации избирателей-республиканцев в ряде ключевых штатов по всей стране. Представьте себе, что нужно, чтобы проявить готовность пойти и изменить свою регистрацию как избирателя за два года до следующих выборов. Республиканцы по-прежнему будут преуспевать с самоидентифицированными республиканцами, но этот кусок пирога становится все меньше».

Gage Skidmore Джо Байден

Для республиканцев это не незнакомая территория. В ходе последнего разбирательства дела Трампа в Сенате многие депутаты-республиканцы предпочли указать, что военная помощь Украине, которая была в центре того расследования, была в конечном итоге предоставлена без расследования деятельности Хантера Байдена, о чем просил тогдашний президент. Некоторые планировали признать, что вопрос был неуместным, но в конце концов несущественным и не незаконным. Тем не менее Трамп хотел, чтобы его «идеальный» телефонный разговор с украинским руководством активно защищался по существу.

Сенат, тогда контролируемый республиканцами, оправдал Трампа. Теперь демократы цепляются за тонкое, как бритва, большинство благодаря решающему голосованию вице-президента Камалы Харрис. Но 17 республиканцев должны были бы присоединиться ко всем 50 демократам, чтобы осудить Трампа. Бывший президент завершил свой срок и не может быть отстранен от должности, но осуждение могло бы проложить путь для голосования в Конгрессе, чтобы запретить ему баллотироваться снова в 2024 году.

«У некоторых возникнет желание подвергнуть суду всю эпоху Трампа. Но противники Трампа не должны давать ему такой роскоши, — считает Купер. — Если речь пойдет о том, нравится вам Трамп или нет, то мы получим голоса республиканцев, которые видели на последнем процедурном голосовании, и всё. Но если суд будет придерживаться того, намеренно ли Трамп спровоцировал события 6 января, и что еще хуже, [намеренно ли] не сделал ничего, чтобы помочь защитить своего собственного вице-президента и членов Конгресса в течение нескольких часов во время восстания, тогда мы можем увидеть больше республиканцев, голосующих против него, и даже некоторые из его собственных сторонников могли бы смириться с таким исходом».

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

Судебный процесс в Сенате, разделяя республиканцев, мог бы объединить демократов Капитолийского холма, которые разделены по ряду вопросов, но объединены в оппозиции Трампу. Байден также испытывал некоторые трудности с поиском опоры после Трампа, и импичмент мог бы дать ему на это больше времени.

Трамп вступит в свой второй процесс с гораздо более слабыми связями с правящим классом Республиканской партии, чем во время первого, давая партии менее определенные сигналы о том, как двигаться вперед. Как сказал один давний республиканский стратег, тут всё еще есть о чем подумать.