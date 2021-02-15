Следует отдать должное профессионализму турецкого правящего режима: события 2016 года он использовал по максимуму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Если брать «в сухом остатке», то после подавления июльского, 2016 года, военного мятежа президенту Эрдогану удалось:

«почистить» армию и силовиков и направить интерес военных не в сторону внутренних проблем, а в Сирию, в провинцию Измир;

провести в апреле 2017 года конституционный референдум об одобрении 18 поправок в Основной Закон Турции, превращающий страну в «суперпрезидентскую республику», что, по сути, является эвфемизмом определения «новоосманский султанат»;

во внутреннем правовом поле уничтожить какие бы то ни было перспективы своего бывшего соратника, а ныне основного врага — Фетуллы Гюлена: с 3623 пожизненными заключениями, 2923 годами тюрьмы и штрафом, эквивалентным 2,2 миллиона суток тюремного заключения (а именно этого требуют турецкие прокуроры для проповедника) во внутриполитические игры особо не поиграешь. Это если, конечно, революцию не делать. Но предпосылок для революции после 2016 в Турции нет.

Есть еще и дополнительный бонус: спецслужбы Эрдогана начали по всему миру охоту на его политических противников. В прошлом году средства массовой информации широко цитировали главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу, который сообщил, что в Турцию были доставлены 100 человек из 20 стран. ООН в начале года считала, что турецкие спецы похитили 31 человека, которые были доставлены в Турцию для судебного преследования. Похищают где руки достанут: в Малайзии, Пакистане, Казахстане, Косово, Молдавии, Азербайджане, Габоне, Мьянме…

Dimitris Avramopoulos Сулейман Сойлу

В том числе и из Украины. Даже «в значительной мере» настолько, что в 2018 году евродепутат Ребекка Хармс призвала украинскую власть остановить похищения в Украине турецких граждан. Ребекка Хармс — это персона известная, относящаяся к тем политикам, которые активно работают над тем, чтобы Украина была членом европейской семьи. И если уж она критикует Киев, то, значит, «достало». Тем более что накануне оппозиционная газета «Страна» выложила список из семи находящихся в Украине турок-оппозиционеров, из которых двое — Юсуф Инан и Салих Зеки Игит — к тому времени были уже «упакованы» турецкими спецами и доставлены в Стамбул.

Официально Киев критикует турецкую практику похищения людей из других стран. В «Проекте отчета Рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору. Турция»Украина заботливо рекомендовала Турции«Рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений» (пункт 49.3). Турция, очевидно, прислушалась…

Потому что «11 сентября «в Турцию доставлен член РПК Иса Озер, находившийся на Украине». Иса Озер (İsa Özer) — член Рабочей партии Курдистана и Ассоциации обществ Курдистана. Турки считают его террористом, а в курдской общине его воспринимают героем. Что еще раз доказывает, что определение тонкой грани между «террором» и «оппозицией» — не более, чем политическое решение власть предержащих.

Иса Озер

Однако в любом случае, «насильственное исчезновение» — это тот же «киднеппинг», «похищение человека». По определению Корнуэльской школы права, — «незаконное ограничение свободы человека силой или демонстрацией силы с целью отправкижертвы в другую страну». То есть — преступление.

И в данном случае Украина является давним соучастником преступления. Ведь Иса Озер — это не первая добыча турецкой разведслужбы MIT на наших просторах. MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı, Национальная разведывательная организация) — это служба серьезная и скрытная. С традицией «выпускать пресс-релизы только в случае необходимости». Осуществленный киднеппинг к таким случаям явно не относится. А украинские инциденты с «турецкими похищениями» вызывают очень серьезные сомнения в их законности.

Эпизоды похищения турок в Украине показывают, чтоMIT чувствует себя на юге Украины как дома.

Салих Зиги Игит (Одесса, 12 июля 2018 года) — выманен неизвестными лицами из ресторана «Али-Баба» в центре Одессы, скручен в машине, доставлен в турецкое консульство и переправлен в Стамбул.

Юсуф Инан (Николаев, 12 июля 2018 года) — арестован на сельскохозяйственном участке сотрудниками украинской полиции и СБУ, дело было передано в суд, но до окончания процесса Инан был переправлен в Турцию.

Иса Озер (Одесса, 10 сентября 2020 года) — вошел в лифт дома, где снимал квартиру, и пропал. 11 сентября был уже в Стамбуле.

К турецким «спецам» вопросов быть не может — они свое задание выполнили на «отлично». Ведь оценивается результат.

Иное дело — украинские правоохранительные органы.

Когда Юсуфа Инана скрутили украинские полицейские, они имели определенные основания на свои действия. У Инана был аннулирован вид на жительство. Но в суде Инан попросил политического убежища, и судья предоставил ему пять суток для обращения. Тем не менее он был экстрадирован в Турцию через три дня, в ночь на 15 июля.

Когда Ису Озера скрутили неизвестные, он находился на территории Украины легально, по «Справке об обращении за защитой в Украине», действительной до 17 октября 2020 года. «В прокуратуре нам сказали, что приказ пришел сверху», — сказала тогда жена Инана, украинка Екатерина.

А «сверху» откровенно блеяли. В Генеральной прокуратуре тогда сообщили, что документы об экстрадиции Юсуфа Инана поступили, но прокуратура этим вопросом не занималась. В пресс-службе Госпогранслужбы рассказали, что они сейчас только изучают информацию о Инане. В Государственной миграционной службе — что они вообще не обладают никакой информацией о вывозе Юсуфа. В пресс-службе министерства иностранных дел Украины — что не владеют такой информацией и подобный вопрос находится не в их компетенции.

Facebook.com/moivmkua Юсуф Инан

Отсюда вывод: либо MIT — это просто всесильная «шайка Джеймсов Бондов», либо их группы захвата действуют в тесной координации с украинскими силовиками и судейскими, и с благословения верховной власти. Что дает MITовцам возможность резвиться на украинских просторах, как у себя дома: захватывать, паковать в машину, вывозит самолетом. А вот способствующие этому разгуляю украинские силовики становятся соучастниками действия, которое во всем мире считается преступлением.

И именно здесь Украине следовало призадуматься. Не секрет, что у многих стран, даже без России, есть вполне обоснованные исторические претензии на украинскую территорию. У венгров — на Закарпатье, у румын — на Буковину и Бессарабию. Поляки, те вообще, как Остап Бендер, могут взять и по частям, но им надо все. Поэтому и тащат Украину в «Люблинский триангл». Даже Беларусь может проснуться и, пока Украина «на паузе», выкатить Киеву массу исторических претензий: вплоть до Очакова (Дашкова), который был основан в 1396 году Великим князем Литовским Витовтом.

И стоило бы не забывать Турцию. Да, она за морем, но с 1475 по 1812 годы значительная часть Северного Причерноморья находилась под прямым управлением Турции. А сейчас канонический контроль над духовной жизнью украинцев с азартом пытаются передать Варфоломею. Для кого-то Вселенскому патриарху, а для турецкой вертикали власти — незначительному чиновнику, ответственному за поведение крохотной христианской общины в Турции.

Не так давно турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что «Турция возьмет то, чтоей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях». Сказал он это 26 августа, во время церемоний, посвященных 949-й годовщине победы тюрков-сельджуков в битве при Маницкерте (1071 год). Тогда абсолютный разгром и пленение императора Византии Романа IV Диогена открыли тюркским племенам дорогу в Анатолию.

Сейчас эта угроза направлена, конечно, в сторону другой бывшей территории Османской Империи — Греции. Но кто следующий?