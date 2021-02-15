Теперь уже официально: председатель партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский займет в обновленном составе правительства Польши пост вице-премьера и возглавит структуру, название которой по-русски звучит как Комитет по вопросам государственной безопасности (КГБ). Качиньский будет курировать министерства обороны, юстиции и внутренних дел. И хотя итальянская газета La Repubblica польский КГБ воспринимает в качестве напоминания «мрачных десятилетий коммунизма, навязанного Советами наполовину оккупированной Европе», в этой реакции больше эмоций, чем реальности.

Adrian Grycuk Ярослав Качинский

Большинство мировых средств массовой информации увидели в приходе главы PiS в правительство попытку сплотить правящую коалицию, которая с весны сего года переживает разброд и шатания. Напомним, что в коалиции состоят 235 из 460 депутатов Сейма Польши. Преимущество над оппозицией незначительное, при этом 19 мандатов принадлежат партии «Солидарная Польша», которой руководит министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. В 2001 году он выступал в числе соучредителей «Права и Справедливости». Однако спустя десять лет политический комитет PiS принял решение исключить его из партии. Сегодня Зёбро пытается вернуться обратно, чтобы в перспективе попытаться возглавить «Право и Справедливость». Однако ему мешает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которому благоволит Качиньский. Проблема в том, что Моравецкого, бывшего банкира и сторонника проевропейской ориентации страны, недолюбливают многие влиятельные члены PiS.

Pis.org.pl Заявление премьер-министра М. Моравецкого для СМИ

Зёбро в этой ситуации подчеркивает свою лояльность главе «Права и Справедливости», но наотрез отказывается сотрудничать с премьером. Качиньский как вице-премьер, который непосредственно курирует министерство юстиции, — это клей, что должен скрепить кабинет. Вопрос в том, надолго ли его хватит. Председатель PiS и так до сих пор управлял Польшей, все главные решения принимались в его кабинете в партийном офисе на улице Новогродзской, туда же постоянно наведываются Моравецкий и министры. Сейчас Качиньский оказался в положении человека, который с заднего сидения рулит автомобилем. Некоторые польские эксперты заявляют, что выход председателя из тени укрепит правительство, однако это сомнительно. Фактически в стране появилось два кабинета министров, просто теперь политики «Права и Справедливости» начнут толпиться в приемной Качиньского не в партийном офисе, а в самом правительстве. Многие гадают, как будут выглядеть субординационные отношения премьера с вице-премьером.

Наконец, интрига в том, что предпримет Зёбро. Если Моравецкий больше погружен в проблемы экономики, то министр юстиции сосредоточен на острых идеологических вопросах, что нравится значительной части электората PiS. Существует мнение, что «Солидарная Польша» — это партия, в которой нет «американских» (намек на «Право и Справедливость») или «немецких» (намек на «Гражданскую платформу») политиков. Зёбро отстаивает видение христианско-консервативной Польши, нападает на Европейский союз. Последний ему подыгрывает. Вчера, 30 сентября, Европейская комиссия представила первый ежегодный доклад о положении с верховенством права в странах — членах ЕС. Как замечает Deutsche Welle, в нём говорится, что большой проблемой является совмещение Зёбро функций министра юстиции и генерального прокурора. Это «увеличивает риск политизации расследований» и «систематически ослабляет антикоррупционные институты в Польше». Во время кризиса в правящем лагере рассматривалось предложение — по своим мотивам, конечно — развести позиции министра и прокурора. Но как теперь это сделать? Получится, что «Право и Справедливость» прогнулась под «евробюрократов».

Збигнев Зёбро

Ослабить Зёбро можно было бы, ослабив его ситуативных союзников в PiS. В ноябре партия проведет очередной конгресс, на котором будут оглашены новые кадровые решения. «Враги Моравецкого не хотят ЕС, считают себя представителями небольших польских городов, не доверяют бизнесу, влюблены в социальные программы «Права и Справедливости», консервативны и близки к Костелу, — пишет портал Onet. — В эту группу входят практически все вице-председатели партии: Беата Шидло, Иоахим Брудзиньский, Мариуш Блащак, Мариуш Каминский и Антони Мачеревич. За ними стоит большая часть депутатов — около 140 человек из парламентского клуба PiS. Кроме того, Брудзиньский контролирует местные партийные структуры». Даже Качиньский не в силах сразу поменять их на тех, кто являются сторонниками или хотя бы спокойно воспринимают премьера. Начинать ползучую реформу за три года до выборов в Сейм тоже опасно и грозит непредсказуемыми последствиями.

В итоге Качиньский оказывается сегодня в положении маршала Пилсудского времен Санации, который оставил страну «режиму полковников», а те своей неумелой политикой в 1938—1939 годах довели до ликвидации польской государственности.