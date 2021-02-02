Еще 17 июня Еврокомиссия представила европейскую стратегию для быстрой разработки, производства и распространения вакцины против коронавируса. В ней говорится: «Эффективная и безопасная вакцина — лучший выход из пандемии». На данный момент не было ни бюджета, ни контракта — ни с кем. Комиссия изначально не участвует в рынке вакцин, но хочет, согласно ее собственным документам, «создать общую систему отчетности и платформу для мониторинга эффективности национальных стратегий вакцинации».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Соединенные Штаты быстро продвигались вперед с операцией «Невероятная скорость» (по разработке, производству и распространению вакцин, средств диагностики и лечения COVID-19). Уже 22 июля американский фармацевтический гигант Pfizer и компания BioNTech из Майнца объявили о соглашении о партнерстве с правительством США. Цена вопроса: 1,95 миллиарда долларов за 600 миллионов коробок, из которых 100 миллионов долларов — до конца года. В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение как на вакцину Pfizer / BioNTech, так и на вакцину американского производителя Moderna. Европа с самого начала возглавляла список покупателей.

Topi Pigula Вакцина Pfizer

14 августа Европейская комиссия подписала первое соглашение с британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которое позволяло закупить возможную вакцину от COVID-19. 27 августа вступил в силу первый реальный договор купли-продажи. 18 сентября Комиссия подписала второй контракт на закупку вакцины, на этот раз с производителями Sanofi и GlaxoSmithKline. Это поставка до 300 миллионов доз. Однако на сегодняшний день в этих лабораториях не было разработано вакцины, которая имела бы какие-либо перспективы одобрения.

7 октября Комиссия утвердила третий контракт с фармацевтической компанией, а именно Janssen Pharmaceutica NV, компанией фармацевтического подразделения Johnson & Johnson. Как только вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19, договор позволит государствам-членам закупать вакцины для 200 миллионов человек. Плюс имеется возможность закупить вакцины для дополнительных 200 миллионов человек. Эта вакцина также недоступна на сегодняшний день.

Только 11 ноября 2020 года — почти через четыре месяца после США! — Комиссия утвердила промежуточный контракт на поставку с BioNTech / Pfizer до 300 миллионов доз вакцины. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен скандировала лозунги о терпении: «Нам почти удалось. А пока давайте будем разумными и будем вести себя осторожно».

16 ноября Комиссия подписала контракт с базирующейся в Тюребингене компанией Curevac на закупку до 405 миллионов доз вакцины. Конкретной даты утверждения вакцины в ЕС не существует.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

25 ноября 2020 года Комиссия ЕС подписала контракт с Moderna на закупку вакцины от COVID-19. Первоначально он позволяет закупить 80 миллионов доз от имени всех стран — членов ЕС с возможностью приобретения еще 80 миллионов доз. 28 января партнер ЕС, Sanofi, объявила, что вакцины в ближайшее время не ожидается.

Начиная уже с лета, более 125 миллионов доз вакцины Pfizer / BioNTech будут доставлены в ЕС. Компания BioNTech из Майнца получит доступ к производственной инфраструктуре Sanofi.

Вывод: у Комиссии нет нехватки воли, но ей недостает готовности идти на риск. А отсюда происходит недостаток скорости. Эмблемой ее деятельности стал не космический корабль «Энтерпрайз», а улитка. Хорошая новость: Европа тоже приближается туда, где делается вакцинация. Плохая: к сожалению, после остальных.