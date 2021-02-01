Четыре десятилетия назад Джин Киркпатрик опубликовала свою знаменитую статью «Диктатуры и двойные стандарты». Сегодня, похоже, мы столкнулись с другой проблемой с тем же названием.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В течение последних четырех лет те, кто критиковал внешнюю политику бывшего президента СЩА Дональда Трампа, опирались на весьма шаткую характеристику отношений Трампа с союзниками и противниками. Они утверждали, что, в отличие от предыдущих американских лидеров, Трамп заигрывал с диктаторами, а друзей отвращал. Однако конкретные действия во время его пребывания в должности просто не подтверждают этот аргумент. Во всяком случае, Соединенные Штаты укрепили свои связи с нашими друзьями и противостояли нашим врагам.

U.S. Government Джин Киркпатрик

Ученые и исследователи, которые опирались на эту неверную характеристику, фокусируют свою критику на встречах Трампа с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. По их мнению, простой разговор с этими лидерами представлял собой невыразимое моральное оскорбление. Однако в обоих этих случаях у США были реальные политические причины для участия в диалоге.

Россия является важным геополитическим актором в международной политике. США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по целому ряду направлений, включая борьбу с терроризмом. В случае с Северной Кореей: к тому времени, когда Трамп вступил в должность, подход США к сдерживанию ядерной программы этого режима проваливался на протяжении десятилетий. Ни один президент никогда не пытался вести прямые переговоры как средство снижения напряженности в регионе. В таком государстве, как Северная Корея, где столь значительная часть политики сосредоточена на культе личности Кима, прямое участие, безусловно, заслуживает рассмотрения. Примечательно, что переговоры с Северной Кореей начались только после того, как Трамп осудил вопиющие нарушения прав человека режима в обращении к Национальному собранию Южной Кореи и пригласил северокорейского перебежчика и защитника прав человека стать одним из его гостей.

Критики подхода Трампа, похоже, применяют к его политике двойные стандарты. Превознося Трампа за его открытость к дипломатическому взаимодействию, они удобно забывают, что предшествовавшая ему администрация не просто разговаривала — она заключала сделки с некоторыми из самых известных диктаторов мира. Во-первых, администрация Обамы подписала одностороннее ядерное соглашение с ведущим государством-спонсором терроризма и антисемитизма — Исламской Республикой Иран. Во-вторых, администрация нормализовала отношения с самым дестабилизирующим актором в Западном полушарии — Коммунистической партией Кубы. Иран и Куба являются одними из самых печально известных нарушителей прав человека в мире. Кроме того, Иран угрожает полным уничтожением Израиля, ближайшего союзника Америки на Ближнем Востоке. Куба, со своей стороны, также обеспечила социалистическое правление в Венесуэле, которая имеет столь же гротескный послужной список в области прав человека.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Та администрация принесла в жертву безопасность Израиля как покерную фишку в опасной, эгоистичной игре политического балансирования на грани войны. Трамп отменил политику умиротворения Ирана и защитил безопасность Израиля и его народа. Он также обеспечил справедливость для множества американцев кубинского и венесуэльского происхождения, бежавших от жестоких режимов в Гаване и Каракасе.

Во время администрации Трампа США восстановили свой авторитет среди многих стратегических союзников, включая некоторые из крупнейших демократий мира. Он был удостоен чести быть первым государственным гостем в Японии в Эру Рэйва; он установил новый, позитивный курс для американо-индийских отношений; он заверил Польшу, что она может снова положиться на США; и он основал внешнюю политику США в Латинской Америке на наших отношениях с демократией — Бразилией, а не с коммунистической диктатурой.

Но всех этих успехов недостаточно для тех, кто думал, что Трамп был слишком жесток к бедной, чувствительной Германии. Он был просто чрезмерно жесток, подталкивая союзников по НАТО к выполнению обязательств по статье 3 устава НАТО. Но в конце концов, как нашим европейским друзьям защититься от России? Как ясно дал понять Трамп, они могли бы начать с того, чтобы не зависеть от российской нефти. Военный анализ также показывает, что Европа способна защитить себя от России. Таковы факты — суть вещей, в игнорировании которых критики Трампа часто обвиняют республиканцев.

En.kremlin.ru Дональд Трамп и Владимир Путин

Наконец, есть важный моральный вопрос в случае альянсов США с другими странами. В свете этих соображений, почему американский налогоплательщик должен субсидировать расширенные социальные программы для немецких граждан, оплачивая расходы на оборону Германии? Как эта политика может быть оправдана в условиях стремительного роста стоимости обучения, расходов на здравоохранение и безработицы в результате несправедливых торговых сделок, в том числе с Европой? Это ключевой вопрос, вопрос моральный, на который критики Трампа должны ответить. Я подозреваю, что именно эта затянувшаяся проблема лежит в основе того, почему они не увидели ценности в его внешнеполитическом подходе.

Более того, этот же вопрос возникнет перед администрацией Байдена. На чём будет основываться внешняя политика США? На тревогах и амбициях разобщенных элит в Вашингтоне, Париже, Берлине или Тегеране? Или она будет строиться на ценностях, мечтах и интересах американцев из Маленькой Гаваны, Бруклина и Скрэнтона?