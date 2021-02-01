Предварительные контакты Греции с Турцией — это не диалог ради диалога. Они представляют собой структурированные дебаты, в которых обе стороны вкладывают средства в ряд достижений. В этих встречах Греция всегда основывалась на следующем:

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

а) рассматриваемый вопрос относится к исключительной экономической зоне и континентальному шельфу;

б) если соглашение не будет достигнуто, вопрос будет передан в международный трибунал, предпочтительно в Гаагу.

Поэтому политики, стремящиеся преуменьшить роль и значение разведывательных контактов, должны вспомнить о целях дипломатии, если только у них нет иных — секретных — целей. [Например, таких как] возможные уступки и давление на Республику Кипр. Цель — договориться с Турцией по этим вопросам. Я не думаю, что это возможно сейчас, если только не будет уступок. Конечно, страна должна попытаться достичь сути предварительных переговоров, установив свои условия, обозначив «красные линии» и точно проинформировав международное сообщество.

Если — и поскольку — исследовательские контакты продолжаются, целью должно быть своевременное определение фундаментальных стратегий. Первая и главная цель этого процесса в нынешних условиях должна состоять в том, чтобы заставить Турцию присоединиться к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) и подписать ее. Иначе на каком основании мы будем всерьез обсуждать что-либо без признаниями обеими сторонами роли Морского права?

Часть соглашения с Турцией должна заключаться в том, что если процесс формулирования арбитражного соглашения о передаче дела в Международный суд рассматривается, то в то же время при обработке этого соглашения должна быть поставлена вторая цель: отмена casus belli Турецким национальным собранием. Его существование провокационно, но с арбитражным соглашением он становится устаревшим даже для турецкой аргументации. Правительство должно быть особенно осторожным, чтобы не повторить своих прежних ошибок в отношении морских зон. Нельзя упускать из виду логический и законный порядок вещей.

Здесь следует напомнить, что если кто-то предпочтет арбитражное соглашение и обратится в международный суд, то он не будет иметь права расширять свои территориальные воды, как это предусмотрено правами, закрепленными в международном законодательстве. Риск заключается в том, что суд учтет при делимитации исключительной экономической зоны между обеими сторонами потенциально греческие территориальные воды от 6 до 12 миль плюс заливы. Поэтому третьим основанием должна стать своевременная подготовка морских зон, дающих суверенитет над «несухими землями», и необходимых президентских указов.

Аналогичная осторожность необходима при подготовке карт, поддерживающих предложение по исключительной экономической зоне и континентальному шельфу, если они будут представлены в Международный суд, — ведь суд получит аналогичные карты из Турции, в которых турецкая исключительная экономическая зона будет незаконно включать территории, в настоящее время характеризуемые как «серые зоны». Надлежащая подготовка к признанию Турцией международного права, отмена casus belli и карт, а также надлежащее использование международного права облегчают рассматриваемое решение.

В то же время эти три элемента являются мощным оружием на каждом этапе на случай, если исследовательские контакты не увенчаются успехом. Четвертое основание — большое значение, которое Греция должна придавать подготовке исследовательских контактов. А именно:

А) Греция должна отнестись к этому серьезно. Дипломатия не может оставаться своего рода правительственным шоу, где все переговорные элементы выставляются на всеобщее обозрение. Никогда в предыдущие 60 раундов у нас не было такого шоу, которое объективно противостоит требованию относиться к дипломатии как к очень серьезному делу, то есть спокойно и терпеливо. Правительство должно перестать придавать вес коммуникационной игре, а не сути. Единственное объяснение этой одержимости коммуникацией состоит в том, что она хочет дезориентировать и скрыть возможные уступки.

Б) Греческое правительство не должно (возможно, из-за своей незащищенности и скрытой повестки) позволять Турции вести международную пропаганду. Это немыслимо — вообще не отреагировать на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу от 12 января 2021 года, согласно которому Греция была вынуждена вступить в разведочные контакты под давлением Германии. Немыслимо, что не удалось объяснить международному сообществу турецкие взгляды — провокации в отношении «серых зон» или демилитаризации своих островов, несмотря на оккупацию Кипра и провокации вокруг островов Имиа. Турция не имеет права выдвигать такие требования, поскольку она не является частью Парижского соглашения 1946 года и поскольку с поправками к Договору Монтре у нее нет правовых оснований для таких требований. Греческое правительство должно объяснить всё это с терпением и настойчивостью. А также объяснить, что международное право обороны предшествует каждому отдельному международному соглашению.

В) Страна должна быть хорошо подготовлена к исследовательским контактам. Министерство располагает десятками исследований по этому вопросу, которые провели высококвалифицированные отечественные и зарубежные специалисты. Давайте использовать их с пользой. Необходимо также более систематически и эффективно представлять мнения греков в международной научной прессе и более эффективно использовать публикации, изучаемые судьями и их сотрудниками.

Г) Страна не может пойти на встречу с меньшей делегацией, чем Турция. Равенство в переговорах должно существовать во всех областях. Кроме того, не производит хорошего впечатления тот факт, что впервые после 60 встреч в состав греческой делегации не вошел ни один эксперт в области международного права. или что один из ее членов неопытен и толком не знает предмета поисковых переговоров и греко-турецких отношений.

Д) Наконец, тот факт, что существует скрытая повестка дня с уступками, не означает, что ее носитель не имеет четкого политического выбора. И что для того, чтобы понять его цели, вы должны быть им лично проинформированы.