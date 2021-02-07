Недавно российское экспертное сообщество всколыхнула новость о возможности создания снайперской винтовки с дальностью стрельбы на шесть-семь километров и дальности уверенной стрельбы на три километра. Об этом в начале июня 2020 года заявил генеральный конструктор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительно данный проект носит название DXL-5. В рамках этого проекта работа идёт не только над самой винтовкой, но и над патроном. По словам Владислава Лобаева, патрон создаётся заново, это будет прорывное изделие, имеющее большие размеры и большую начальную скорость пули. Детали по калибру винтовки и другие характеристики пока держатся в секрете.

Ряд российских экспертов критически оценили потенциал проекта DXL-5 с точки зрения его практической реализации, а некоторые заявили даже о бесполезности стрельбы из снайперской винтовки на такие расстояния.

Попробуем разобраться, насколько возможно в России создание такой дальнобойной и высокоточной винтовки.

Для этого оценим потенциал разработчика снайперского комплекса DXL-5. Lobaev Arms является брендом, который принадлежит ООО «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем» (ООО «КБИС»). Компания ранее носила название ООО «Царь-Пушка» и была основана в 2003 году. Находится в городе Таруса Калужской области.

В 2005 году компания (первая из частных производителей в России) получила лицензию Минпромторга РФ на разработку и производство гражданского и служебного оружия. Таким образом, команда Владислава Лобаева присутствует на оружейном рынке уже 15 лет.

Теперь посмотрим практические результаты их деятельности. Уже на данный момент в линейке серийных образцов Lobaev Arms присутствуют снайперские винтовки с дальностью эффективной стрельбы более двух километров. Речь идёт о винтовке DXL-4M «Севастополь» в калибре .408 Chey Tac (10,3-мм) и калибре .375 Chey Tac (9,5-мм). В первом случае максимальная эффективная дальность стрельбы составляет 2300 метров, а во втором — 2800 метров.

Скриншот страницы Lobaevarms.ru Винтовка DXL-4 «Севастополь»

Широко известна и серийная снайперская винтовка Lobaev Arms СВЛК-14С «Сумрак». Это винтовка-рекордсмен. Именно из неё в 2017 году был установлен мировой рекорд в дальности стрельбы из снайперской винтовки — 4210 метров. Использовался патрон .40 Lobaev Improved, созданный на базе патрона .408 Chey Tac. Кстати, этой винтовке была посвящена статья в британском издании Daily Mail, где она была названа оружием «меняющим правила игры».

В самом распространённом снайперском калибре .338 Lapua Magnum у Lobaev Arms есть серийная винтовка DXL-3 «Возмездие» — самая дальнобойная в мире в этом калибре. Её максимальная эффективная дальность стрельбы составляет 1800 метров.

Следует заметить, что речь идёт не о неких опытных образцах, а о серийных винтовках. Таким образом, практические результаты деятельности Lobaev Arms говорят о наличии достаточного научно-технического и производственного потенциала для создания снайперской винтовки будущего — DXL-5.

Есть основания полагать, что значительная часть объёма конструкторских работ в ходе данного проекта придётся на создание патрона. Именно новый патрон, в котором будут использованы новейшие инновационные технологии, позволит совершить прорыв в дальности и точности стрельбы из снайперской винтовки.

Конструкторы Lobaev Arms не раскрывают деталей по этому вопросу. Однако на память приходит более раннее интервью Владислава Лобаева о возможности создания снайперского патрона с начальной скоростью полёта пули две тысячи метров секунду. Две тысячи метров в секунду — это 5,88 Маха. Всё, что летит со скоростью более 5 Махов, уже относится к гиперзвуку. Таким образом, речь идёт о гиперзвуковом снайперском патроне.

Скриншот страницы Lobaevarms.ru Винтовка СВЛК-14С «Сумрак»

Сейчас начальная скорость пули в дальнобойных снайперских винтовках Lobaev Arms находится в пределах около 900 метров в секунду. То есть задача состоит в том, чтобы увеличить её 2,22 раза. Совершенно очевидно, что с использованием стандартного подхода решение этой задачи невозможно. Можно, конечно, добиться некоторых незначительных улучшений данного показателя, предположим, в пределах 10−20%, но не более.

По словам Владислава Лобаева, такие патроны будут снаряжены не порохом, а детонирующими химическими веществами особого состава. Эта короткая информация говорит о том, что компания уже знает, каким путём сможет добиться нужного результата. Очевидно, что в данном случае речь идёт о совершенно новом подходе, инновации, которая в первую очередь и позволит создать сверхдальнобойную и сверхточную снайперскую винтовку.

Кстати, где находится ключ к решению этой задачи, в отличие от некоторых российских экспертов, очень быстро поняли за рубежом. Весьма авторитетный американский журнал The National Interest на своих страницах четырежды возвращался к теме о возможности создания в России гиперзвуковых снайперских патронов. Следует заметить, что именно в этом американском журнале была недавно опубликована статья президента России Владимира Путина о причинах Второй мировой войны.

В отношении гиперзвуковых патронов издание The National Interest особо подчёркивало, что пуля, летящая со скоростью более 5 Махов, позволяет произвести выстрел из снайперской винтовки на дальность до 1000 метров без внесения каких-либо поправок. Фактически можно сказать, что снайперская стрельба в данном случае превращается в стрельбу в закрытом тире — сильно возрастает её смертоносность и до минимума сводится возможность ответного огня.

Скриншот страницы Lobaevarms.ru Винтовка DXL-3 «Возмездие

Наши геополитические конкуренты очень чётко понимают, что означает резкое сокращение времени на подготовку снайперского выстрела. И их очень беспокоит, что, скорее всего, это будет выстрел российского снайпера, а не снайпера США.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в проект DXL-5 будет заложена гиперзвуковая технология по снайперскому боеприпасу либо решения, лежащие в основе этой технологии, позволяющие скорость пули приблизить к гиперзвуковой скорости.

Что касается сроков создания DXL-5 — российской винтовки будущего, то ориентировочно она должна появиться к началу 2021 года. Таким образом, есть все основания надеяться, что вскоре наши Вооружённые силы и специальные службы получат возможность оценить уникальное оружие российского производства — снайперскую винтовку с дальностью стрельбы на шесть-семь километров и дальностью уверенной стрельбы на три километра.