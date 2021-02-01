



Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

На карабахском направлении произошло два важных события, обозначивших параллельные процессы по дальнейшему урегулированию конфликта.

Первый. На территории Азербайджана был открыт Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. По этому поводу президент России Владимир Путин провел со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны «выразили надежду, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года». Но тут важно внести уточнение. Совместный российско-турецкий центр был открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдаме в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. В его работе на паритетной основе участвуют до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Mil.ru Российско-турецкий центр по контролю за перемирием

Второй. В Москве состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. На нем были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. При этом стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Была также достигнута договоренность до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания. Следующее заседание трехсторонней рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.

Официальных комментариев по этому поводу практически нет, ясно только то, что стороны будут предметно предлагать и обсуждать уже известные и, возможно, новые варианты разблокировки экономических и транспортных связей не только в Нагорном Карабахе, но и в регионе. Разумеется, успех зависит от соблюдения конфликтующими сторонами условий мирного соглашения от 10 ноября 2020 года, что вроде бы выводит на совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. В конце прошлого года Алиев следующим образом объяснял появление совместного российско-турецкого мониторингового центра: «…Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы всё еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом». По его же словам, «к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли». С несколько «облегченными» заявлениями по этому поводу выступили и представители российского военного ведомства.

Тем не менее остается открытым вопрос, от какой стороны конфликта следует потенциально ожидать нарушений перемирия, ведь в Нагорном Карабахе, как и на всей линии соприкосновения сторон, находятся посты российских миротворцев, которые контролируют ситуацию. Даже если представить приход в Ереване к власти так называемых сил реванша, то вряд ли они в обозримом будущем будут иметь возможности для развязывания войны. Не случайно турецкие эксперты начинают искать в факте появления совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня какие-то дополнительные «скрытые смыслы». Так, турецкое издание Habertürk констатирует, что «Анкара не была вовлечена в переговоры по Карабаху», а создание совместного центра по мониторингу ситуации в этом регионе рассматривает как исключительно «продолжение военно-технического и политического сотрудничества с Москвой, начатое еще в Сирии, правда, уже на ином, более высоком техническом уровне». Определенное пояснение ситуации было и со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире телеканала «Россия 24»: «Центр будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь надо четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении лидеров, а о совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи».

Mil.ru Cовместный мониторинговый центр по Карабаху

Турецкая сторона желала бы обозначить свое военное присутствие в Азербайджане как миротворческую миссию. Но в юридическом смысле это не так. Хотя наверняка в будущем Анкара будет возвращаться к данному вопросу. Однако турецкие эксперты считают, что «может случиться так, что при определении статуса миротворцев в зоне конфликта США в формате Минской группы ОБСЕ будут выступать с требованием удаления Турции из Закавказья, чтобы не допустить в дальнейшем ее совместной работы с Россией». Как пишет один азербайджанский эксперт, ведь «никогда до сих пор российским военным не приходилось так близко жить и работать с коллегами из страны — участницы блока НАТО». Ранее России приходилось определенным образом увязывать свои интересы с турецкими. Но если Москва это делала в Сирии и Ливии, то в Закавказье такого увязывания практически не происходило. Удастся ли Баку в будущем превратить Анкару в «часть карабахского уравнения»? Вопрос открытый. И нужно ли это будет Москве, ведь в Карабахе еще не мир, а только перемирие, и жаркие дискуссии о статусе региона еще впереди.

Как утверждает один из европейских экспертов, «ситуация в Закавказье будет меняться, и не исключено, что напряжение там станет расти еще до того, как начнется создание транспортной инфраструктуры: восстановление старых и строительство новых магистралей — как автомобильных, так и железнодорожных». В таком случае должен дать знать о себе совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Появляются новые факторы и новые геополитические реалии, которые заставят Москву с большей тщательностью выбирать каждый следующий шаг. Пока же все надежды связываются с началом работы трехсторонней комиссии Россия — Азербайджан — Армения по разблокированию транспортных коммуникаций, что позволит двинуться вперед, создать основу для улучшения социально-экономической ситуации, и для повышения уровня политического доверия между Баку и Ереваном.