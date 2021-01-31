Однажды блогер и оппозиционер Алексей Навальный повёл толпу прямо на сотрудников полиции. Он перелез через небольшой заборчик и, обернувшись к своим сторонникам, произнёс знаменитое: «Лезьте, что вы встали как бараны!» Далее продолжил и вовсе нецензурно. Блогер тогда никого не называл баранами, просто сравнил. Подстегнул. На незаконной акции его сторонников 31 января в Москве людей баранами тоже не называли. Но обращались именно так, как с послушными животными без права голоса и мнения.

Дмитрий Ветчинкин ИА «Красная Весна» Задержания на Комсомольской площади

Сначала в целях конспирации держали в тумане место сбора. В штабах Навального, содержащегося по решению суда в следственном изоляторе «Матросская тишина», представителей власти, очевидно, считают тугодумами. Поэтому в последний момент место сходки не только перенесли, но и разделили на две части — некоторые активисты подошли к станции метро «Сухаревская», другие к станции «Красные ворота». Полиция быстро отреагировала, ограничив работу метрополитена и организовав оцепление.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Митингующие. Москва. 31 января 2021

Далее через телеграм-каналы штаба Навального в Москве, скрывающегося за границей руководителя штабов Леонида Волкова, а также по указкам местных координаторов поступали новые команды, направлявшие сторонников блогера в очередное место сбора. Сначала на Комсомольскую площадь, известную как площадь Трёх вокзалов. Здесь их уже ждали сотрудники правоохранительных органов, не позволившие занять центральную территорию. Началось скопление у Ленинградского и Ярославского вокзалов, и, возможно, этот момент можно считать пиком незаконного протеста, потому что дальше телеграм-пастухи зачем-то решили отправить толпу к «Матросской тишине».

А поскольку путь был неблизким, конечную точку не назвали. Сначала приказали идти к станции метро «Красносельская», далее к станции «Сокольники», и уже в конце объяснили, что следует повернуть немного в сторону. Тем временем силовой ответ незаконной акции полностью раскрыл замысел и организовал защиту «Матросской тишины». К тому моменту, когда первые протестующие подошли к СИЗО, их уже ждали полиция и Росгвардия. Среди задержанных оказалась и жена блогера-оппозиционера Юлия Навальная.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Митингующие. Москва. 31 января 2021

Телеграм-пастухи оказались явно не готовы к такому развитию событий. И приняли решение развернуть толпу… обратно к трём вокзалам! Причём к этому моменту не все активисты успели дойти даже до «Матросской тишины». Даже привыкшие к командам, не имеющим объяснений, сторонники Алексея Навального начали роптать. Во-первых, они совершили уже внушительный пеший марш-бросок и устали, во-вторых, непонятно, зачем идти туда, откуда только что ушли. Людей явно раздражала неопределённость, они не знали ни конечной точки маршрута, ни планов организаторов.

На московской акции оппозиции 31 января манипуляторы общественным недовольством показали истинное отношение к своим сторонникам. Те, кто по каким-то причинам решил выступить в поддержку Алексея Навального, оказались согнаны в стадо, которое в неведении гоняли по Москве. Их бросили на борьбу с подготовленными специалистами в сфере общественного порядка, которым, судя по всему, беззаконие со стороны участников протеста начинает надоедать.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН. Москва. 31 января 2021

Акция, в общем-то, завершилась ничем, потому что вернувшиеся на Комсомольскую площадь горстки людей быстро блокировали и вытеснили. Благодаря решительным и профессиональным действиям полиции и Росгвардии обошлось без серьёзных происшествий.