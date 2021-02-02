Вишенкой на торте в травле актера, юмориста и автора песен Семена Слепакова стала блокировка его аккаунта в Твиттере якобы за нарушение неких правил площадки. Перед этим Слепаков, не пожелавший встать на колени и покаяться, остроумно отвечал оскорбляющим его оппонентам, вероятно, за это к нему и был применен цензурный кляп самой свободной соцсети в мире.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Инфернальный оскал

А что, собственно, такого сделал Слепаков, за что на него резко завыли все те, кто совсем недавно восхищался его бойким языком? Может быть, восславил Путина или дубинки ОМОНа? Никак нет, он всего лишь указал на то, что «добро с кулаками» несколько зарвалось и перестало отличаться от атакуемого им «зла». Стихи на эту тему гуляют по Интернету давно. Взять хотя бы известное произведение Дмитрия Багрецова:

Добро должно быть с кулаками,С хвостом и острыми рогами,С копытами и с бородой.Колючей шерстию покрыто,Огнем дыша, бия копытом,Оно придет и за тобой!..

Или вот короткая реплика Евгения Лукина:

Hа излете векаВзял и ниспpовеpгЗлого человекаДобpый человек.Из гpанатометаШлеп его, козла!Стало быть, добpо-тоПосильнее зла.

Westpress Kaliningrad archive Westpress Kaliningrad archive, Alexandr Podgorchuk Klops.ru Семён Слепаков

Стихотворение Слепакова отличается от этих иронически-философских рассуждений лишь тем, что он посмел назвать «добро в кавычках» по имени. А либеральные «воины света» совершенно не выносят прямой критики в свой адрес, немедленно записывая «бунтаря» против «диктатуры морали» либо в сумасшедшие, либо в продажные шкуры и лизоблюды. У либералов есть только два мнения — их собственное и омерзительно нерукопожатное, «воняющее дерьмом». Слово «дерьмо» они почему-то особенно любят, вероятно, дедушка Фрейд смог бы сказать об этом свое учёное слово.

От «запачкавшихся в дерьме» требуют немедленно «отмыться», публично покаявшись. Бес, мол, попутал, был нетрезв и напуган. Так, например, заставили униженно извиняться и покаянно бить себя в грудь создателя сериала «Спящие» о западной агентуре в нашей стране, режиссера Юрия Быкова. Он даже готов был уйти из кино, правда, этого не сделал. Но его слова о «предательстве целого прогрессивного поколения» были весьма громкими. Причина — совершенно дикая, ураганная травля, организованная в соцсетях и либеральных СМИ.

Rossiyskaya Gazeta — youtube.com Юрий Быков

Казалось бы, чего бояться, брань на вороту не виснет. Но люди творческие слишком зависимы от своих профессиональных сообществ и тусовок. От того, насколько ты в мейнстриме, зависит не только количество рукопожатий и дружеских вечеринок, но и чисто рабочие моменты — роли, продюсерские и спонсорские деньги, критика, фестивали… Не каждый готов идти против ветра, искать новые связи и новые площадки для представления своего творчества. Иногда размеры этих новых площадок оказываются слишком малы по сравнению с прежними, а доходы сильно падают. «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались»…

Парадоксальным образом либеральная «общественность», постоянно вопящая о том, как ее прессует власть, оказывается своеобразным государством в государстве. Узурпировав роль «совести нации», она использует такие мощные рычаги манипуляции, как вина и стыд, а также не гнушается бойкотами, прямыми анонимными угрозами, изощренным психологическим давлением и шантажом.

Все это совершенно не ново. Либералы-прогрессисты травили русских классиков — Тургенева, Лескова, Достоевского за критику модного нигилизма, не стесняясь называли их обезумевшими, «дописавшимися до «Бесов», продавшимися властям. Потом, уже гораздо позже, был подвергнут травле писатель Всеволод Кочетов, посмевший сатирически изобразить хрущевскую «оттепель» в романе «Чего же ты хочешь?», а в перестройку травили и высмеивали практически всех писателей-патриотов. Тогда еще не было Интернета и соцсетей, вой раздавался лишь в «бумажных» изданиях, но это не значит, что ему было намного легче противостоять. В 93-м борцы за права человека, которые, как известно, включают в себя и свободу слова, яростно требовали закрыть оппозиционные ельцинскому режиму издания, отлично подтвердив тезис о том, что в наши времена демократия — это власть демократов.

Всеволод Кочетов

Тенденцию, тянущуюся с XIX века, переломить крайне сложно. Люди, заточенные на разрушение государственности, несмотря на то и дело возникающую между ними грызню, немедленно оставляют в стороне дрязги, стоит кому-то бросить камень в их болото или, того хуже, вывернуться из упряжи. Тут уж они идут свиньей, оглушительно визжа и отвергая любую возможность разумного диалога, оперируя исключительно эмоциями. Это чем-то напоминает поведение криминальных, мафиозных структур. «Мораль», о которой твердят либералы, из-за долгого опыта озлобленного и непримиримого диссидентства давно исказилась, превратившись в сугубо корпоративную, клановую, как у тех же мафиози. Наивный Вольтер давно позабыт, против «чужака», «врага» или «предателя» дозволены любые, сколь угодно грязные и аморальные приемы.

Как долго будет это продолжаться? Ведь ситуация, когда попавшая под либеральный диктат творческая интеллигенция добровольно или вынужденно работает на снос государства, это бомба, которая не может однажды не рвануть. Один раз она уже бахнула, разнеся СССР. Единственный выход — выращивание новой творческой интеллигенции, патриотической и при этом не сервильной, независимой как от властных милостей, так и от благосклонности либерального лобби, обладающей подлинной гражданской смелостью. Процесс этот сложный и долгий, но совершенно необходимый, и некоторые подвижки в эту сторону уже заметны.