Ситуация с ростом цен, естественно, получила свое продолжение в итогах инфляции. Основная доля расходов россиян приходится именно на продукты питания. Не потому, что спрос растет, хотя если обратить внимание на различные ухищрения производителей продовольственных товаров с объемом упаковок, то можно отразить и рост спроса. Всему виной рост цен. Но существующей сегодня аналитики, даже новой, которую теперь взялся публиковать ЦБ РФ, по инфляции с разбивкой по регионам, тоже будет недостаточно для наиболее объективного понимания ситуации. В целом тренды понятны, но если углубляться в детали, то государству есть над чем поработать. Как бы страшно это ни звучало для поклонников сугубо рыночной экономики. Потому как основной тон развитию экономики в продовольственной ее части задают крупные производители. И потому же малый бизнес вряд ли сегодня сможет составить конкуренцию крупному в этой сфере. При этом крупный бизнес, как мы все сегодня это видим, способен «играть» с социальной напряженностью в государстве. К слову, не только в России. Тем более бизнес продовольственный. Ведь кушать хотят все без исключения. Еда и вода — источники жизни, человеческой жизни.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

С одной стороны, мы должны радоваться успехам российских производителей на мировом рынке, признанию российской продукции. Собственно, именно укрупнение позволило российским предприятиям обрести на мировом рынке конкурентоспособность. Но и это же стало удавкой на шее малого бизнеса и государства в целом. Кому нужны эти успехи, если российский потребитель платит за них дорогой монетой. Конечно, можно рассуждать об оказании помощи крупному бизнесу в качестве компенсаций за сегодняшнее госрегулирование цен на отдельные виды продукции, мол, бизнес сможет за счет этих компенсаций нарастить производство. Но что мешает бизнесу точно также нарастить производство за счет экспортных продаж, за счет полученной валюты? Сегодня бизнесу выгоден больше мировой рынок, и его действительно можно понять. Бизнес есть бизнес, и ничего личного. Но условно завтра экспортировать российскую продукцию бизнесу станет еще более выгодно, а рацион российского потребителя в это время будут все больше завоевывать растительные суррогаты? Конечно, есть люди, которые по объективным причинам не переносят, например, натуральное мясо, но есть и те, кто не употребляет его в силу собственных убеждений. Но дело в том, что с силой убеждений и можно работать силой убеждения. Глядишь, и «завтра» бизнес убедит всех, что растительное мясо гораздо полезнее. При этом умалчивая о том факте, что натуральное доступно только состоятельным слоям общества. Можно сказать, что это лишь предположение, а можно обратить внимание на не такие уж давнишние новости о том, как в прошлом году рекламировалось появление на полках отдельных сетевых магазинов растительного мяса от компании Beyond Meat. Бургеры с растительной котлетой также появились в меню московских ресторанов одной из зарубежных сетей и в службах доставки.

Как говорится, Википедия нам в помощь: компания Beyond Meat — крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе, основанная в Лос-Анжелесе в 2009 году. Линейка продуктов компании включает в себя пищевые продукты, которые имитируют вкус и фактуру курятины, свинины и говядины. Целых 10 лет профессора в лаборатории одного известного зарубежного университета выводили искусственную формулу мяса. Затем они потратили еще 5 лет, чтобы придумать рецепт первого продукта Beyond Meat. И вишенка на торте — стартап получил венчурное финансирование от Билла Гейтса, GreatPoint Ventures, Obvious Corporation, Биза Стоуна, Humane Society и Tyson Foods. Такое мясо состоит в основном из воды, горохового белкового концентрата, кокосового и подсолнечного масла, а также натуральных ароматизаторов. Еще вопрос, подсолнечного ли? Особенно если, допустим, такие котлеты импортируют в Россию в готовом виде. Представьте, бургер с гороховой котлетой, то есть хлеб с хлебом. Конечно, во время войны люди и не такое ели или не ели вовсе. Ну, а сейчас-то что — война??? Или население России растет бешеными темпами? Конечно, под приправой можно чего только не съесть. Но дело-то не во вкусовых привычках, просто «что русскому здорово, то немцу — смерть». Это ведь и про питание в том числе.

Mx. Granger Сосиски, произведённые компанией Beyond Meat из растительного мяса

Пока российские производители продуктов питания будут ориентироваться на экспорт, выставляя неприемлемые для внутреннего рынка цены, неприемлемые — потому как невозможно сравнивать финансовые возможности США и Европы с финансовыми возможностями России. Так что давить в контексте роста цен исключительно на необходимость повышения государством доходов населения, чтобы народ смог позволить себе купить продукты по ценам мирового рынка, априори не стоит. Так вот, пока российские производители питания будут ориентироваться на экспорт, американские глобальные или пусть какие-то другие зарубежные компании будут завозить в страну свое растительное мясо. И вот тут, надо сказать, в этом случае производители могут и дальше копать яму, например, под сегодняшнюю власть через рост недовольства народа, но копают они её не просто под страну, под себя лично копают. Отчего такие предположения?

Всё-таки вернемся к вкусовым привычкам. Спросите у людей, «подсевших» на Макдональдс, что заставляет их покупать эту продукцию снова и снова. Только ли удобство быстренько заполнить желудок? Вряд ли они сами смогут толком объяснить причину. И только ли среди поклонников этой продукции люди с низкими доходами? При этом модным трендам больше поддается молодежь. Не так-то много лет пройдет, как основная масса россиян, то есть новые поколения, смогут выработать вкусовую привычку именно, скажем так, к специям тех же самых гороховых импортных котлет. А тут появится новая экологическая фишка про вред животных, «съедающих» кислород и портящих воздух. Эта тема и так под тем или иным предлогом уже иногда звучит. И кому тогда будет нужно то же натуральное мясо, большой вопрос. Элите, не привыкшей к пищевым суррогатам? А сколько той элиты? 1 процент богатых людей планеты вполне будут способны удовлетворить какие-нибудь экологически чистые швейцарские коровки! Фантазии? Но и беспилотники были фантазией. Сначала, как говорится, «была идея», а уж потом «рождаются» средства ее достижения. Вопрос только в том, какова истинная причина рождения идеи производства растительного мяса. Накормить голодных и обездоленных или, так скажем, тех, кто перенаселяет планету? Допустим! Но, неужели россияне являются тем самым густонаселяющим планету народом, как и самым бедным и обездоленным, что американская компания, 15 лет (!) выводящая формулу искусственного мяса, решила зайти со своим растительным продуктом на российский рынок? Или это очередные бизнес-планы транснациональных корпораций, которые обычно имеют далеко идущие последствия?!

Владимир Васильев ИА Красная Весна В супермаркете

К слову о последствиях. Они бывают разные, по разным причинам, но тяжкие и дорогой ценой обходящиеся. Пострадавший Дерипаска сейчас часто пеняет на политику главы ЦБ РФ. Заслуженно и не заслуженно. Смотря, с какой стороны подойти к проблемам и условиям, при которых регулятором финрынка принимаются те или иные решения. Это, как и с образованием крупного бизнеса или монополий: с одной стороны, видится тот фактор, который говорит в пользу крупного бизнеса, если говорить о глобальной экономике. В глобальных условиях крупный бизнес способен более эффективно противостоять зарубежным корпорациям, как говорится, его не схватить голыми руками, не уничтожить, не скупить по одному, как компании из сектора малого бизнеса. С другой стороны, есть риски. Сегодня мы их и наблюдаем, когда в очередной раз обсуждаем рост цен. Сможет ли сегодня малый бизнес противопоставить свою продовольственную продукцию продуктам крупных производителей? Чем больше объемы производства, тем оно выгоднее. Оттого и цена на продукцию будет намного привлекательнее у крупного производителя. Не крупный ли бизнес в свое время подавил малый или не малый ли — вынужденно или по умыслу — продался крупному? «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется» — получили, что имеем.

Вот и спрашивается, что из того, что говорил Владимир Путин в ходе онлайн-форума в Давосе по поводу издержек глобализма, — не правда? Или так уж вредно сегодняшнее вынужденное госрегулирование цен? Оставить экономику полностью на откуп бизнесу, а государству оставить роль исключительно социальной структуры? А как насчет соцответственности бизнеса? Растительное мясо — как вам такой откуп? Безусловно, это касается не всякого бизнеса и предпринимателя.

World Economic Forum Во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

Вот, например, в своем обзоре инфляции по итогам декабря в разрезе регионов ЦБ РФ констатирует, что годовая инфляция в декабре 2020 года увеличилась в подавляющем большинстве российских регионов: от 1,9%, заметим, на Чукотке и до 7,3% в Республике Дагестан. В среднем по России инфляция возросла до 4,9%. Самый низкий уровень инфляции, наблюдаемый на Чукотке, регулятор финрынка связывает с мерами местных властей по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания. В декабре замедлению роста цен на рыбу и рыбопродукты в регионе, отмечает ЦБ РФ, способствовало принятое крупной компанией решение о прекращении поставок рыбы за пределы округа для обеспечения внутреннего спроса. Вот вам, как говорится, пример ответственного бизнеса.

В целом финансовый регулятор указывает, что ценовая динамика складывалась в основном под влиянием общих факторов: повышение затрат, регулятивные меры на рынке продовольствия, противоэпидемические требования, отложенные эффекты ослабления рубля. В некоторых субъектах особые условия ценообразования играли заметную роль. Давление со стороны увеличившихся затрат производителей, в том числе связанное с курсовой динамикой, подталкивало вверх цены на мясопродукты. Расходы на энергию, возросшие из-за холодной зимы, сказывались на ценах тепличных овощей. Временные фитосанитарные ограничения на импорт оказали дополнительное влияние на конъюнктуру рынка помидоров. На Дальнем Востоке на ценообразование на рынке овощей влияло сокращение поставок из Китая из-за противоэпидемических мер. При этом в отдельных регионах высокая насыщенность рынков поддержала замедление роста цен на некоторые овощи (например, на картофель в Карачаево-Черкессии, на огурцы в Кабардино-Балкарии). Установленные правительством РФ предельные цены способствовали общей стабилизации динамики или снижению цен на сахар и подсолнечное масло в большинстве субъектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

Но дальше, видимо, любая статистика — и Росстата, и ЦБ по инфляции — может оказаться куда хуже декабрьской и не только в отдельных регионах. Так, например, в Ростовской области в декабре подорожали яйца — на четверть прибавив в цене. Причина — птичий грипп. Опять птичий грипп. Опять в Ростовской области. Судя по всему, впереди нас всех ожидает повышение не только стоимости яиц, но и мяса кур, которое в силу недавнего роста производства, заметим, стало основным видом мяса большей части россиян. Диверсия, халатность или разборки бизнеса обернутся негативными последствиями для российских потребителей. Несомненно, повысив градус соцнапряженности. Государству стоит при этом оставаться в стороне, оставив возникающие проблемы инструментам рыночной экономики? Видимо, нет.

Есть еще более «забавные» моменты. Как отмечает ЦБ РФ, годовая инфляция на Дону повысилась в декабре 2020 года до 5,2% с 4,5% в ноябре, что соответствует показателю по Южному федеральному округу (5,2%), но выше, чем по стране в целом (4,9%). Основной вклад внесло ускорение роста цен на отдельные группы продуктов питания на фоне сокращения предложения яиц и овощей (!), а также повышения мировых цен на зерно и масличные культуры! И эти факторы способствовали росту цен в регионе, являющемся одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна и растительного масла. Более того, по итогам 2020 года Ростовская область, по данным «Интерфакса», заняла первое место в России по производству зерновых культур. Вот и все, что нужно для понимания ситуации о том, как бизнес может создавать соцнапряженность в регионах. С овощами вообще история удивительная. Производство овощей также в регионе увеличилось по сравнению с 2019 годом на 2,6%. Причем не скажешь, что в регионе низкая конкуренция предпринимателей с торговыми сетями. И выращиванием овощей занимаются не только крупные хозяйства. Вот только кто скупает эти овощи? Куда они поставляются? Каким образом складывается ценообразование на них? Сколько посредников участвует в этой ценообразующей цепочке и кто больше всех зарабатывает в этой цепочке, что в итоге компенсируется кошельками рядовых потребителей? Есть в донской столице оптовый плодоовощной рынок. Есть такой и в Москве. На том и другом подавляющая часть продавцов — уроженцы Азербайджана или Армении. Чью продукцию эти продавцы реализуют, в каких объемах, каковы ее обороты, какие налоги платит такой бизнес? Вот такой аналитики явно не хватает. И государству есть над чем работать. Возможно, эксперимент по прослеживаемости товаров, который, как сообщало ТАСС, Минфин РФ предлагает продлить до конца июня этого года, отчасти даст ответы на некоторые поставленные вопросы. Однако эта новость уже не пришлась по нраву бизнесу. Очевидно, противостояние будет нарастать.