В Национальном центре управления обороной Российской Федерации 29 января 2021 года прошёл Единый день приёмки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил РФ. Руководил мероприятием лично глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

(сс) Andrey Filippov 安德烈 Военный железнодорожный ракетный комплекс 15П961 «Молодец» с межконтинентальной баллистической ракетой

В ходе Единого дня приёмки впервые для широкой общественности на слайде были официально показаны ряд тактико-технических характеристик нового подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения «ЯРС-С», одной из модификаций ракетного комплекса РС-24 «ЯРС».

Длина ракеты составляет 17,8 метра, а калибр — 1,86 метра. Стартовая масса межконтинентальной баллистической ракеты — 46 тонн, масса полезной нагрузки — 1250 килограммов. Дальность полёта МБР достигает 10 тысяч километров. Ракета твёрдотопливная. «ЯРС-С» предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования.

Добавим к официальной информации данные из других открытых источников. Ракета «ЯРС» оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения различной компоновки: от трёх до шести боевых блоков в ядерном оснащении мощностью от 150 до 300 килотонн каждый.

Данная МБР имеет сокращённый активный участок траектории (время полёта — около трех минут), что затрудняет её поражение сразу после старта. Ракета «ЯРС» оборудована новыми средствами преодоления противоракетной обороны, в частности в ней реализованы варианты противоракетного траекторного манёвра для уклонения от перехватчиков ПРО космического базирования.

Mil.ru Министр обороны Сергей Шойгу в Единый день приемки военной продукции

Ракетные комплексы «ЯРС» могут развёртываться в трёх вариантах: стационарном (шахтном), подвижном грунтовом и железнодорожном (возможный перспективный вариант). Надо отметить, что наличие стольких вариантов базирования данного ракетного комплекса в наибольшей мере отвечает геостратегическому и экономическому положению нашей страны.

Если говорить о подвижном грунтовом ракетном комплексе (ПГРК) «ЯРС», который идёт на смену ПГРК «Тополь-М», то он обладает лучшей защитой от стрелкового оружия. И что очень важно: в отличие от «Тополь-М» «ЯРСу» не нужна специальная инженерная подготовка местности, «ЯРС» может произвести пуск с площадки, на которой «Тополь-М» мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Это серьёзно сокращает время с момента получения команды до пуска ракеты.

Данный ПГРК способен зайти в лесную местность и замаскироваться под кронами деревьев, если габариты пусковой установки позволяют проехать между ними. В боевое положение комплекс разворачивается в течение нескольких минут.

В настоящее время стационарная и подвижная группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имеют приблизительно равное количество носителей, подобная пропорция сохранится и на будущее. Главным условием здесь является обеспечение гарантированного выполнения задач ядерного сдерживания.

Стационарные ракетные комплексы, в отличие от подвижных грунтовых, обладают более высокой готовностью к применению, но имеют серьёзную уязвимость: их координаты заранее известны. В то же время ПГРК будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба в ответном ударе за счёт высокой манёвренности и живучести.

Mil.ru АПУ 15У175М комплекса РС-24 «Ярс»

Генеральный конструктор Московского института теплотехники, создавшего «ЯРС», Юрий Соломонов считает: «Единственным способом на сегодня обеспечить гарантированный ответный удар является создание условий неопределённости положения ракетных комплексов. Это можно реализовать только за счёт мобильности. В любом случае это та составляющая, которая должна быть определяющей в ответном ударе, потому что живучесть стационарных комплексов в ответном ударе практически нулевая».

Следует заметить, что наземная компонента стратегических ядерных сил США представлена только комплексами шахтного базирования. Одно время американцы пытались создать подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, но не смогли это сделать как по финансовым, так и по техническим причинам.

ПГРК с межконтинентальными баллистическими ракетами, кроме России, есть на вооружении Китая, а также КНДР. Кстати, 10 октября 2020 года Северная Корея на военном параде продемонстрировала подвижный грунтовый ракетный комплекс со сверхтяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой на 11-осном шасси.

Новая американская администрация президента Джо Байдена пошла на продление на 5 лет Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако Дональд Трамп, предшественник Джо Байдена, прекратил действие Договора между СССР (Россией) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И со 2 августа 2019 года нет никаких договорных ограничений на развёртывание ракетных систем наземного базирования данных типов ни в Европе, ни в Азии.

David B. Gleason Пентагон

Судя по тому, что заявляют официальные чины Пентагона, а также по тому, чем занимается американский военно-промышленный комплекс, решение о развёртывании этих ракет принято. Единственная задержка связана с необходимостью создания ракетных комплексов и постановкой их на вооружение.

В Азии ракеты США средней и меньшей дальности наземного базирования будут размещены под соусом сдерживания Китая. Но что мешает в любой момент перенацелить их на Россию? А ракетой средней дальности считается ракета с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров. Соответственно, для России остро встанет проблема обезоруживающего удара со стороны США с целью не допустить российский ответно-встречный ядерный удар.

Как указывалось выше, данный вопрос Россия может решить только за счёт мобильности. Поэтому, вполне вероятно, что Московский институт теплотехники получит задание Минобороны РФ и вернётся к разработке перспективного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».

Речь идёт о специально сконструированном железнодорожном составе, включающем в себя вагоны с межконтинентальными баллистическими ракетами, командными пунктами, технологическими и техническими системами, системами охраны и личным составом, который обеспечивает его работу. Внешний вид БЖРК почти ничем не отличается от обычного поезда, поэтому его очень трудно обнаружить.

Работы по проекту «Баргузин» велись в период с 2012-го по декабрь 2017 года. Для успешного завершения разработки не хватило двух лет. В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк даже были проведены успешные бросковые испытания ракеты для данного БЖРК. В качестве вооружения была выбрана МБР «ЯРС». Планировалось иметь пять БЖРК с шестью ракетами на каждом. Итого: тридцать пусковых установок.

Предшественник «Баргузина» БЖРК «Молодец», снятый с вооружения в 2005 году, наводил на Пентагон тихий ужас и имел прозвище «Ядерный призрак». Американские военные оценивали вероятность уничтожения такого комплекса не более чем в десять процентов.

(сс) Andrey Filippov 安德烈 Военный железнодорожный ракетный комплекс 15П961 «Молодец» с межконтинентальной баллистической ракетой

При реализации проекта «Баргузин» Ракетные войска стратегического назначения смогли бы воссоздать группировку на основе ракетных комплексов трёх видов базирования: шахтного, подвижного грунтового и железнодорожного. Сочетание этих видов развёртывания в годы СССР показало свою высокую эффективность.

Следует заметить, что с начала декабря 2019 года в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет». Ряд экспертов считают, что задача «Пересвета» заключается в ослеплении спутников противника, чтобы они не смогли навести ракеты на ПГРК для нанесения обезоруживающего удара. Интересно, возможно ли подобное решение с лазерным комплексом для БЖРК?

Таким образом, уникальная по своим характеристиками и универсальная по вариантам развёртывания межконтинентальная баллистическая ракета «ЯРС» сыграет значительную роль для решения разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопасности России, в том числе в направлении повышения живучести наземной компоненты наших Стратегических ядерных сил.