



Иван Шилов ИА REGNUM

Первые заявления администрации Байдена

Как сообщает Ahval News, первые заявления администрации Джо Байдена о Турции касались сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа и бизнесмена и активиста Османа Кавалы. В заявлении Госдепартамента США говорится, что в случае с Кавалой от Анкары требуется проявление уважения основных прав, в то время как относительно Демирташа упоминалась резолюция Европарламента, принятая 21 января, где его арест был назван «наказанием по политическим причинам». От Турции потребовали соблюдения своих обязательств перед международным сообществом. Следует отметить, что новые заявления прозвучали гораздо жестче, чем заявления, сделанные во времена администрации Трампа. Если раньше Вашингтон воздерживался от обсуждения судьбы Демирташа, то теперь демократическая администрация уже на третий день своего правления выступила с довольно жесткими заявлениями.

Еще 6,5 млн доз китайской вакцины привезли в Турцию

Согласно сообщению издания Dünya ekonomi, в Турцию прибыло 6,5 миллиона доз вакцины — это первая часть второй партии вакцины «Коронавак» из 10 миллионов доз, разработанной китайской компанией «Синовак». По прибытию воздушного судна из Пекина в Стамбул после таможенного оформления контейнеры с вакцинами были доставлены на склады.

Европейцы отказались от санкций

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, Евросоюз предпочел отсрочить санкции против Анкары, речь о которых шла в декабре прошлого года. Это произошло после проведения переговоров между Турцией и Грецией, начатых на прошлой неделе после пятилетнего перерыва, по решению проблем в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Положительное впечатление произвели также обещания провести правовые реформы, которые прозвучали со стороны Анкары. Хотя в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел ЕС было подчеркнуто, что вероятность санкций в отношении Анкары устранена не полностью. Однако была высказана позитивная оценка реформ в Турции и отмечено, что санкции отложены на некоторое время, поскольку диалог между Анкарой и Афинами только начал возобновляться.

twitter @ikalin1 Представители Греции и Турции в Стамбуле

Операции Турции для ХАМАС

Как пишет The Times, руководство правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в последние недели начало ограничивать операции ХАМАС внутри страны. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган пересмотрел свои связи с палестинскими повстанцами», — говорится в статье журналиста Аншеля Пфеффера. Согласно турецкой редакции BBC, ХАМАС был вынужден покинуть Сирию, а в Египте не смог ужиться с руководством президента ас-Сиси, в связи с чем и обратился к Турции: «ПСР разделяет идеологию «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вдохновленную ХАМАС. Турция предоставила некоторым важным членам ХАМАС долгосрочные визы и даже турецкое гражданство. После получения этих привилегий ХАМАС начал бесчинствовать. В прошлом году ХАМАС начал использовать Стамбул в качестве центра для своих секретных операций, включая организацию кибератак на другие страны. Сейчас же начинают появляться новые подробности деятельности этой организации. Среди них — отправка палестинских студентов, изучающих инженерию и медицину, за пределы страны для секретных операций».

Турция упустила возможность

Бывший спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что отношения Вашингтона с Анкарой не будут улучшаться с приходом к власти Байдена, отметив, что вопрос с С-400 является препятствием для восстановления отношений двух стран. Джеффри назвал приобретение Турцией российских комплексов исторической ошибкой. Отвечая на вопросы турецкой редакции Deutsche Welle, он отметил: «Предприняли ли они шаги для решения вопроса с С-400? Нет. Сделали ли они что-нибудь для примирения с нами на северо-востоке Сирии? Нет. У нас была договоренность, достигнутая в августе 2019 года, но Эрдоган нарушил ее, отправив свои войска в Сирию в октябре. Хорошо, а пытался ли Трамп примириться с Эрдоганом? Да, даже неоднократно. Мы откладывали санкции по С-400 снова и снова. Смогли ли мы добиться чего-то? Нет, конечно. Вот наследие, которое унаследовала новая команда Байдена».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Порт Антальи перешел к Катару

Как следует из публикации газеты Birgün, катарские инвесторы приобрели контроль над еще одним объектом в Турции. Приватизированный в 1998 году порт Антальи был продан катарцам спустя 23 года, снова сменив собственника. Совет по конкуренции Турции одобрил сделку на 140 миллионов долларов между турецким АО «Анталья Лиман Ишлетмелери А.Ш.» и катарским предприятием QTerminals. Глобальный инвестиционный холдинг «АО Глобал Ятырым Холдинг А.Ш.» (GLYHO) объявил о продаже порта катарской фирме QTerminals W.L.L через публичную платформу Общественного просвещения (КАР) посредством косвенного дочернего предприятия Global Ports Holding.

В Турции участились случаи похищения людей

Как сообщает TR724, в Турции наблюдается рост числа похищения людей, подобно тому, как это происходило в 1990-х годах. Последний случай киднеппинга был замечен в Стамбуле. В районе Башакшехир сделаны записи с камер видеонаблюдения, где Гёкхана Гюнеша насильно посадили в автомобиль по дороге на работу. После этого некоторое время о нем ничего не было слышно, а спустя шесть дней он с завязанными глазами был выброшен в том же районе Башакшехир. Отметив, что похитители представились «неизвестными», Гюнеш рассказал, что не знает, куда его увезли, но там он подвергался пыткам с использованием электрического тока. Он добавил, что во время пыток практиковались истязания, называемые «могилой». Депутат Демократической партии народов (ДПН) от округа Коджаэли Омер Фарук Гергерлиоглу постоянно следит за случаями киднеппинга в Турции. Гергерлиоглу заявляет: «В Турции происходят очень странные события. Людей похищают, пытают, оставляют где-то. Официальные лица не дают никаких объяснений по этому поводу. Дела почти всех похищенных рассматриваются в 34-м Суде по особо тяжким уголовным делам, сформированном специально для членов Национальной разведывательной организации в Анкаре. Похищения продолжаются. До сих пор было похищено 32 человека. Из курдских районов ежедневно поступает много жалоб на то, что людей нелегально задерживают, угрожают и пытаются завербовать».

Обнародован отчет ЕСПЧ за 2020 год

Как говорится в сообщении турецкой редакции Deutsche Welle, 28 января в Страсбурге был обнародован отчет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2020 год. Председатель ЕСПЧ Роберт Спано отметил, что в 2020 году заявки из Турции выросли на 27% процентов по сравнению с предыдущим годом. На долю Турции приходится 11 150 заявок (18,1% от общего числа). Спано связывает это с тем, что турецкие суды наконец-то выносят приговоры по делам о попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, после чего апелляции можно подавать в ЕСПЧ в рамках права на справедливое судебное разбирательство.

Заявление главы МИД Ирана Зарифа

Согласно сообщению газеты Sözcü, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что сотрудничество между Турцией и Ираном в двусторонних отношениях и региональных вопросах имеет жизненно важное значение. Зариф, прибывший в Турцию в рамках официального визита, отметил следующее: «Наши отношения требуют проведения постоянных консультаций, потому что двусторонние отношения и региональное сотрудничество с Турцией имеют жизненно важный приоритет». Зариф сообщил, что стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая транзит в Турцию и установление прочного мира в Кавказском регионе. Также он отметил, что очень важно, чтобы условия, необходимые для прочного мира на Кавказе, были созданы путем сотрудничества.

Mfa.gov.tr Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах в Стамбуле 29 января 2021 года

С кем будет сотрудничать Турция

Как следует из сообщения турецкой редакции BBC, посол Великобритании в Турции сэр Доминик Чилкотт сделал заявление о сотрудничестве между Лондоном и Анкарой и С-400. В интервью BBC он подчеркнул, что между его страной и Турцией установлено сотрудничество в оборонной промышленности, истребители TFX являются чрезвычайно важным проектом. Посол также добавил: «У НАТО есть свой принцип относительно приобретения военных материалов из России. Союзники по НАТО договорились между собой о том, что такого не должно быть. Британское правительство придерживается именно такой позиции по этому вопросу. Мы поддерживаем союзников и решение НАТО не получать военные материалы из России или использовать боеприпасы, полученные из России. Единственным исключением являются страны, в которых хранятся материалы из России времен холодной войны. Наша позиция предельно ясна. Мы надеемся, что Турция в будущем будет сотрудничать в оборонной промышленности со своими союзниками по НАТО, а не с Россией».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

20 тысяч доз вакцины «Синовак» будут отправлены самолетом скорой помощи из Турции в Турецкую Республику Северного Кипра.

Эрдоган провел телефонный разговор с Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX. Согласно заявлению управления по коммуникациям при администрации президента Турции, были обсуждены вопросы сотрудничества в различных областях, в частности в области космических технологий.

(сс) jdlasica, Илон Маск

В Турции из-за коронавируса погибли 25 476 человек, а число случаев инфицирования возросло до 2 449 839. Общее количество проведенных тестов составило 29 007 915, а общее число тяжелобольных достигло 1765, общее число выздоровевших — 2 331 314.

По данным Центрального банка Турции, по состоянию на 22 января 2021 года чистые международные резервы снизились до 11,1 млрд долларов. Таким образом, чистый резерв ЦБ достиг самого низкого уровня в своей истории.