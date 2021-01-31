



Польша

Администрация президента США Джо Байдена пока не спешит раскрывать свои карты по Европе. На первой пресс-конференции после вступления в должность новый госсекретарь США Энтони Блинкен не упоминал европейский регион вообще, за исключением конъюнктурного вопроса о блогере Алексее Навальном. Хотя кое-какие подходы обозначил сам Байден, когда выбрал адресатами своих звонков президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

За всем этим напряженно смотрят в Польше. По словам ректора Ягеллонской коллегии Гжегожа Гурского, начало президентства Байдена вызывает тревогу, поскольку США могут вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, а более крепкие американо-немецкие отношения приведут также к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой. Сценарий, неприятный для польского правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), который надеется, что США продолжат поддерживать два ключевых для него внешнеполитических формата — так называемый восточный флаг НАТО и инициативу «Троеморье». Правда, не сказать, чтобы особую активность на этом направлении проявляла администрация президента США Дональда Трампа, чьи действия носили в большей степени символический характер. Но PiS тем не менее записывала на свой счет размещение нескольких тысяч американских военных в Польше и обещание на тот момент госсекретаря США Майка Помпео обеспечить инвестирование в инициативу «Троеморье» одного миллиарда долларов.

Сейчас операционное пространство для Варшавы сужается. Она пытается его расширять. На днях в режиме видеоконференции состоялась встреча на уровне министров иностранных дел Люблинского треугольника, куда входят Польша, Литва и Украина. Как говорится в сообщении МИД Украины, «важной темой обсуждения стала координация усилий Люблинского треугольника в Центральной Европе в контексте политики новой администрации США. Собеседники согласились, что более глубокое привлечение Соединенных Штатов к взаимодействию с регионом будет играть ключевую роль в укреплении трансатлантических связей, защите стабильного развития, свободы и демократии в Европе». Но что могут предложить американцам участники этого формата? Ведь если судить по их действиям, вместо укрепления региона они лишь подрывают его стабильность.

Mfa.gov.ua Встреча на уровне министров иностранных дел Люблинского треугольника в режиме видеоконференции

Так, украинская сторона пригласила принять участие в заседании Люблинского треугольника белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. В ответ на ее выступление «главы МИД трех стран подтвердили солидарность с белорусским народом и выразили заинтересованность в будущем взаимодействии Люблинского треугольника с демократической Белоруссией». Это означает, что Варшава, Вильнюс и Киев поддерживают «революционный сценарий», идут на «экспорт нестабильности», в надежде, что дестабилизация затронет не только Белоруссию, но и Москву. Между тем в неустойчивом положении находится Украина, опасающаяся «взрыва сепаратизма», который приведет к «федерализации». Как заявил в интервью Rzeczpospolita советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович, киевские политики «часто льют воду на мельницу российской пропаганды». В частности, приняв закон, который обязывает всю сферу услуг (включая торговлю) использовать только украинский язык, что подталкивает русскоязычных граждан к «Русскому миру».

Но Варшава делает ставку на украинский национализм галицийского извода, являющегося, по мнению ряда польских политологов, не только антирусским, но и антипольским и антиевропейским. Если бы Польша была заинтересована в стабилизации региона, она могла бы настойчиво посоветовать Киеву пойти на федерализацию или даже конфедерализацию Украины, чтобы настроенные на диалог с Россией юго-восточные и южные области укрепили свой статус, получили возможность на местном уровне самим решать, на каком языке им разговаривать, что понизило бы градус общественной агрессии и сепаратистских настроений. Также в силах Польши рекомендовать Литве отказаться от конфронтации с Белоруссией, не препятствовать белорусским экономическим проектам, при отказе Варшавы и Вильнюса от выставления себя главной опорой оппозиции в соседней республике. А там дело дойдет и до разморозки польско-российских отношений.

Kancelaria Sejmu Председатель правящей консервативной партии Полишь «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Всё это правящий лагерь в Польше может сделать, не оглядываясь на Вашингтон. Тем более что тот озабочен проблемами, куда более глобальными, и для их решения ему нужны особенные партнеры. На днях в интервью телеканалу «Дождь» посол США в России Джон Салливан, которого администрация Байдена, хоть он и политический назначенец Трампа, попросила остаться на своем посту (а вот его коллега в Варшаве Джорджетт Мосбахер 20 января подала в отставку), заявил: «Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать».

Это отсыл к тем временам, когда Польша не существовала как государство, будучи разделенной между Россией, Германией и Австрией. Впрочем, по данным американских изданий, в понедельник, 1 января, во время посещения Госдепартамента США президент Байден должен выступить с речью о своем видении внешней политики. Посмотрим, упомянет ли он в ней Польшу и как.