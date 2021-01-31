



Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Президент США Джо Байден, вопреки ранее высказываемым многими экспертами прогнозам о том, что новой команде в Белом доме потребуется несколько месяцев, чтобы сформировать новый внешнеполитический курс на Ближнем Востоке, что быстрых решений ждать не стоит, что этот регион не будет, по крайней мере, на первое время приоритетом для Вашингтона, сделал первый серьёзный ход. Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Белом доме, США временно останавливают продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

По данным издания, речь идет о «незавершенных военных поставках высокоточных боеприпасов и истребителей F-35». О том, в какую сторону Вашингтон пытается развернуть ситуацию в регионе, говорил на брифинге новый госсекретарь США Энтони Блинкен: «Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией за последнее время. Мы должны быть уверены, на чем основано каждое конкретное решение. Это касается и внесения администрацией Дональда Трампа йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций. Мы видим в то же время проводимую Саудовской Аравией кампанию, что также привело, по многим оценкам, к наихудшему гуманитарному кризису современности в мире. Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции [против хуситов], еще более не усложняют задачу предоставления гуманитарной помощи». В то же время, по утверждению госсекретаря, хуситы причастны к «агрессии против Саудовской Аравии и нарушениям прав человека». В целом, по всем признакам, США начали «перезагрузку» отношений со своими союзниками в Персидском заливе.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

В этой связи катарское издание Al Jazeera утверждает, что «Байден стремится к возможному окончанию войны в Йемене и поиску путей урегулирования конфликта». Более того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США намерены пересмотреть некоторые политические соглашения, в том числе «Соглашение Авраама» и связанные с ним обязательства. Напомним, что на исходе своего президентского срока Трамп выступил главным инициатором «Соглашений Авраама» между Израилем с одной стороны и Бахрейном и ОАЭ с другой. Ожидалось, что в случае переизбрания президента-республиканца к «Соглашениям Авраама» присоединятся еще несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия. Но победил демократ. И тут, как ни крути, но без определения новой политики США в отношении Ирана уже не обойдется, ведь в период президентства Трампа эта страна была превращена в стержень американской политики в регионе, вокруг которого вертелось почти всё — Израиль, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, хуситы Йемена.

Предпринимались попытки выстраивания антииранского альянса, основанного на укреплении отношений между Израилем и арабскими монархиями Персидского залива. Сейчас Байден возвращается к «формуле Обамы»: создавать объективные политические и геополитические предпосылки для начала диалога с Ираном по ядерному соглашению и «подвигать» монархии Залива и израильтян на иранском направлении. При этом, как считает иранское издание Hamshahri, в Тегеране думают, что в период президентства Трампа они смогли «не только переиграть Вашингтон, сохраняя влияние в Персидском заливе, находиться в серьезном диалоге с Россией и Китаем, но и не закрыть полностью двери сотрудничества ни с Европой, ни, в конце концов, с Соединенными Штатами». Действительно, в американской прессе со ссылкой на израильские источники появились сообщения о том, что советники Байдена за пару дней до его инаугурации начала закулисные переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Это наводит на мысль о том, что вносимые Байденом корректировки в ближневосточной политике не являются сенсационными для Тегерана.

Kremlin.ru Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи

В геополитическом смысле игра ведется по-крупному, и Иран тоже готовится к переговорам с США. Как писала на днях тегеранская газета Ресалят, «хотя официальная позиция верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи в отношении Соединенных Штатов — «ни войны, ни переговоров» — по-прежнему в силе», в стране есть либералы и сторонники Запада, которые еще во время Трампа «были готовы поддаться давлению и призывали к переговорам». На наш взгляд, в «сверке часов» заключался один из смыслов недавнего визита в Москву главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также активизировавшийся диалог между Саудовской Аравией и Россией, в котором, по мнению иранского издания «Шарг», «занимает место и возможное посредничество Москвы между Тегераном и Эр-Риядом». В случае если США вернутся к ядерному соглашению без предварительных условий или выставят их для Ирана в приемлемом для него варианте, то баланс сил на Ближнем Востоке существенно изменится.

В этой связи можно предполагать и начало активных консультаций между Анкарой и Москвой, ведь Байден уже обозначил некоторые конкретные намерения насчет Турции. Одно из них — «ограничения авторитаризма президента Реджепа Тайипа Эрдогана через поддержку сил оппозиции». Но США пока лишь намекнули на то, что готовится крупная региональная интрига с участием и подключением таких мощных и опытных игроков, как Саудовская Аравия и Израиль, которые вместе с Байденом будут ее раскручивать дальше. Всё только начинается, и до поворотного момента еще далеко. Поэтому строить устойчивые прогнозы относительно дальнейшего развития событий — преждевременно, ведь администрации Байдена придется иметь дело и с российским присутствием в Сирии, Ливии, а теперь уже и в Азербайджане и Нагорном Карабахе.