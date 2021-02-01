Фильмы, созданные по популярным играм, могут быть разными. Порой, сама игра имеет достаточно интересный сюжет, который можно сделать глубже кинематографическими средствами, и ярких персонажей, которых можно развить еще лучше. Даже простой шутер можно переработать так, что будут довольны и геймеры, и зрители, давненько не жавшие на клавиши WASD. Тем больше возможностей предоставляет RPG, даже если задача игрока в ней всего лишь убивать разных тварей, собирать с их тушек, туш и тушищ разное полезное биосырье, изготавливать из него всякие штуки, а потом использовать их или продавать. Такова игра «Monster Hunter», выпущенная в далеком 2004 году японской компанией Capcom. Спустя 16 лет режиссер Пол У.С. Андерсон (все «Обители зла») перенес историю нескончаемой войны с чудищами из иного мира на большой экран. Как и в «Обителях» главную роль исполнила неувядающая Милла Йовович, а простенький сюжет игрушки волею режиссера стал историей о «попаданцах» в иной мир.

Цитата из к/ф «Охотник на монстров». Реж. Пол У.С. Андерсон. 2020. США — КНР — Германия — Япония

Закон жанра: если в начале фильма мы видим бравую команду каких-нибудь вооруженных до зубов веселых спецназовцев, горланящих циничные армейские частушки, то в следующие минут пятнадцать их будут есть одного за другим, аппетитно похрустывая бронежилетами, разные малоприятные твари. Выживет только один. Или одна.

Цитата из к/ф «Охотник на монстров». Реж. Пол У.С. Андерсон. 2020. США — КНР — Германия — Япония

Выжившей оказывается, конечно же, героиня Йовович, бесстрашная и несгибаемая командирша из подразделения миротворцев ООН. Оказавшись в крайне неуютном ином мире в полном одиночестве (быстро подожранный персонажный «гарнир» не в счет), закаленная в ста неведомых огнях женщина с говорящим именем Артемис умудряется выживать в таких ситуациях и условиях, в каких выжить представитель Homo sapiens не может в принципе (а рассудком тронуться он, вообще-то, должен еще раньше). Ей приходится спасаться от огромных плавающих под песком червеящеров (привет «Мандалорцу») и полчищ тошнотворных паукообразных (в «Мандалорце» мы тоже видели что-то подобное, хоть и не в таких масштабах). И это еще до того, как она встречается с единственной на километры живой душой — отмороженным, говорящим на непонятном языке дикарем (Тони Джа), с которым ей приходится аж дважды хорошенько подраться (а какое ж без этого знакомство, перерастающее в крепкую боевую дружбу, в самом деле?).

Жанр фэнтези, конечно, диктует свои законы, но все же физиология есть физиология, и человек, если его зовут не Росомаха или Дэдпул, не может резво бегать и драться после многочисленных ранений, в том числе в ногу, и быть свежим лицом, как роза, после сурового обезвоживания. Местный Охотник, кстати говоря, оказывается далеко не столь крепким, и Артемис даже приходится ловко делать ему укол прямо в сердце, отыскав в целости все необходимое оборудование в машине, которой долго играл в волейбол рогатый монстр.

Но чего не отнять у фильма, так это совершенства компьютерной графики, атмосферности чужеродных локаций и существ (один паучатник достоин долгих и продолжительных аплодисментов) и эффектной игры планами, когда камера внезапно отодвигается и становится ясно, в какой… неприятной ситуации находится героиня. Немного подкачала главная разновидность монстров — крылатые огнедышащие Рафалос, уж слишком похожие на драконов из игры «Скайрим». Впрочем, от этого они не менее прекрасны и ужасны, а то, с какой легкостью один такой красавец аннулирует гордую боевую воздушную технику не ожидавших такой подставы землян, и вовсе завораживает. Впрочем, судьба любого монстра быть убитым, находится управа и на разбушевавшегося Рафалоса…

Что касается проработки мира и персонажей, то они практически полностью отсутствуют. Одной пустыни с чудищами и одного корабля с эффектной, но по большей части безымянной командой статистов для целого мира как-то маловато. Нет ни поселений, ни повседневной жизни обитателей «Нового Света», ни хоть какого-то объяснения, как все работает — например, как движутся по песку корабли и почему вдруг вспыхивает огнем разнообразное оружие. Даже слово «магия», обычно объясняющее все разом, тут не звучит. А полностью лишенная воображения, словно Терминатор, героиня не задает никаких вопросов, даже когда появляется возможность, наконец, поговорить по-английски. Всё понятно, есть задача: выключить башню, дырявящую ткань миров, и попасть домой. Или сперва попасть домой, потом выключить башню. Чего тут любопытничать, прыгать в портал надо!

Цитата из к/ф «Охотник на монстров». Реж. Пол У.С. Андерсон. 2020. США — КНР — Германия — Япония

Единственные психологически интересные, проникнутые мягким юмором и теплотой моменты — это налаживание Артемис «первого контакта» с Охотником. Оба не знают языка друг друга, но учатся взаимопониманию и взаимодействию, а потом и становятся друзьями. Занятно, что в фильме нет даже намека на любовную линию — главные герои друзья и боевые товарищи, и только. Это напоминает последние тенденции диснеевских мультфильмов о «сильных принцессах», не нуждающихся в принцах. Охотник для Артемис чуть больше, чем Пятница для Робинзона, они все же «равнее», но никакого превосходства Охотника, прожившего в этом страшноватом мире всю жизнь, хотя бы в силу опыта, не ощущается, а следовательно, по логике вещей, «попаданка» Артемис изначально «круче». Впрочем, «попаданцы» круче местных почти всегда, особенно если они женщины.

Зачем снят фильм, спрашивать, вероятно, излишне. Это сугубо коммерческий продукт, созданный ради перегонки адреналина в деньги. В этом смысле фильм вышел вполне ничего, на четверку с минусом. А то, что он не поднимается выше детсадовской морали о том, что лучше сотрудничать и дружить, чем драться или выживать в одиночку, ну, так что ж… Глубокая философия нынче редкость, да и искать ее нужно не там, где бодро отстреливают бессмысленных чудовищ.