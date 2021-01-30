Американский аналитический центр Атлантический совет (The Atlantic Council) на днях в рубрике «Стратегические документы» опубликовал доклад под названием «Чтобы противостоять росту Китая, США должны сосредоточиться на Си Цзиньпине». Атлантический совет был основан в 1961 году при НАТО, штаб-квартира центра находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Важная деталь. Указанный выше доклад сделан в стиле «Длинной телеграммы». «Длинная телеграмма» — документ, который в феврале 1946 года отправил в Вашингтон советник посольства США в СССР Джордж Кеннан, где изложил основы политики Соединённых Штатов в отношении Советского Союза на следующие несколько десятилетий.

Кеннан проанализировал присущие самой советской модели структурные слабости и подкрепил аналитическим выводом о том, что СССР в конечном итоге рухнет под тяжестью собственных противоречий. В дальнейшем вся американская доктрина сдерживания СССР и её конечный успех основывались на этом постулате. Впоследствии Джордж Кеннан стал наиболее известен как «архитектор Холодной войны».

Джордж Кеннан

Теперь подобный подход применён и в отношении Китая. Бывший высокопоставленный правительственный чиновник, обладающий глубокими знаниями и опытом работы с Китаем, опубликовал в Атлантическом совете «смелую и амбициозную новую стратегию США по отношению к своему следующему великому глобальному сопернику». Имя автора не раскрывается — ANONYMOUS. В документе описываются общие контуры стратегии.

По мнению автора, единственная важнейшая проблема, стоящая перед Соединёнными Штатами в XXI веке, — «подъём всё более авторитарного Китая при президенте и генеральном секретаре Си Цзиньпине». Название доклада указывает и главную точку приложения сил со стороны США: «Чтобы противостоять росту Китая, США должны сосредоточиться на Си Цзиньпине».

Китай при Си Цзиньпине определён как государство, которое стремится изменить мир вокруг себя. Данный подход назван фундаментальным сдвигом для США, их союзников и возглавляемого США либерального международного порядка. Си Цзиньпин «больше не является просто проблемой для первенства США, теперь он представляет собой серьёзный вызов всему демократическому миру».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Доклад излагает основные организационные принципы при разработке эффективной стратегии США в отношении Китая.

Прежде всего, Вашингтон должен опираться на четыре фундаментальных столпа американской мощи: «мощь вооружённых сил страны, статус доллара США как глобальной резервной валюты и опоры международной финансовой системы, на глобальное технологическое лидерство, учитывая, что технология стала основным определяющим фактором будущей национальной мощи, а также на ценности индивидуальной свободы, справедливости и верховенства закона, за которые страна продолжает стоять, несмотря на недавние политические разногласия и трудности».

США намерены всеми силами защищать универсальные либеральные ценности и международный порядок, а также глобальную мощь Америки. Стратегия Вашингтона также должна быть полностью скоординирована с основными союзниками, т. к. США нуждаются в них, чтобы победить Китай.

Что касается выше изложенного тезиса, то США придётся шире «учитывать политические и экономические потребности своих главных союзников и партнёров, а не предполагать, что они выберут общую, скоординированную стратегическую позицию по Китаю по доброте душевной».

Отдельный пункт посвящён отношениям с Россией. Приведём эту цитату полностью: «Вашингтон также должен сбалансировать свои отношения с Россией, нравится ему это или нет. Эффективное укрепление альянсов США имеет решающее значение. Разделение России и Китая в будущем — это то же самое. Позволить России полностью погрузиться в стратегические объятия Китая в течение последнего десятилетия станет величайшей геостратегической ошибкой сменявших друг друга администраций США».

В целом доклад «Чтобы противостоять росту Китая, США должны сосредоточиться на Си Цзиньпине», по сути, является манифестом по сохранению однополярного мира, «возглавляемого США либерального международного порядка», если выражаться термином данного документа.

Миссия стратегии США по Китаю заключается в том, чтобы Китай вернулся на свой путь до 2013 года, т. е. присоединился к существующему международному порядку, а не переделывал его по своему образу и подобию. Говоря прямо, речь идёт о намерении подчинить Китай Соединённым Штатам.

Надо понимать, что игра США против Пекина — это игра вдолгую. Сформированная стратегия будет действовать десятилетия, и она будет лежать в основе всех принимаемых решений вне зависимости от того, какая администрация будет в Белом доме.

К глобальной схватке с Китаем Соединённые Штаты хотят на своей стороне привлечь и Россию. Дело, конечно же, не в каком-то равноправном партнёрстве или сотрудничестве, а просто в использовании. Естественно, что России нет смысла в этом участвовать, но идея «сбалансировать отношения» с США неплоха.