Главной новостью после состоявшегося во вторник, 26 января, телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным (первого их с разговора с момента вступления Байдена в должность), стало согласие лидеров возобновить действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений — или договора СНВ-3 — еще на пять лет. Администрация Дональда Трампа дала понять, что не будет вновь присоединять Соединенные Штаты к сделке по контролю над вооружениями в тщетной погоне за расширенным договором, и до недавней беседы Байдена и Путина оставалось неясным, согласится ли Байден на полное пятилетнее продление, предложенное Москвой. Возобновление СНВ было правильным решением. Договор ограничивает размещение США и Россией ядерных боеголовок и некоторых видов обычных вооружений и предусматривает инспекции ядерных запасов каждой страны. Он массово популярен среди американской публики и широко считается успешным. Но это обновление должно стать основой для исправления администрацией Байдена американо-российского взаимодействия, а не его вершиной. Байден должен опираться на этот ранний фундамент доброй воли, чтобы стабилизировать двусторонние отношения и держаться подальше от потенциальных театров насильственных конфликтов. Его целью должна быть реалистичная дипломатия, которая избегает как лицемерия по поводу неправомерных действий Москвы, так и рисков для безопасности США в ненужной войне великих держав. В течение последних четырех лет все взаимодействие между Белым домом и Кремлем было окрашено подозрениями в «сговоре» и других неправомерных действиях бывшего президента Дональда Трампа, членов его семьи и сотрудников его предвыборной кампании 2016 года. Длительная драма расследования, процедура импичмента 2019 года, а также публичное подобострастие Трампа по отношению к Путину часто фокусировали внимание на личном поведении Трампа больше, чем на политике. Заявленная им цель улучшения американо-российских отношений была названа подозрительной в этом контексте, и многие из его критиков выступали за более агрессивную политику США по отношению к Москве даже под угрозой открытого сражения в Сирии или Восточной Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Этот взгляд на отношения Трампа и России упускал из виду разрушительный подход американского президента к дипломатии между Вашингтоном и Москвой. Его администрация опасно ослабила деэскалационную инфраструктуру, предназначенную для сохранения мира между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Угроза покинуть СНВ была лишь одной частью этого разрушения, поэтому возобновление этого договора должно было стать первым шагом в восстановлении этой дипломатической инфраструктуры. Теперь, когда судьба СНВ обеспечена, Байден может перейти к возрождению двух других американо-российских пактов, которые администрация Трампа сорвала. Одним из них является Договор по открытому небу, который был заключен во время администрации Джорджа Буша-старшего (1992) и вступил в силу во время правления Джорджа Буша-младшего (2002). Трамп вывел Соединенные Штаты из этого договора в конце ноября 2020 года, а в январе 2021-го в России заявили о начале процедур по выходу из этого договора. Байден должен немедленно вернуться в «Открытое небо» и до конца своего срока постараться убедить вернуться Москву. Хотя соблюдение его не было идеальным, «Открытое небо» было важным механизмом деэскалации. Этот договор позволил государствам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в качестве средства заверения в том, что никто не планирует внезапного нападения. Кстати, Соединенные Штаты совершили в три раза больше разведывательных полетов над территорией России, чем наоборот. Это было выгодное соглашение для Вашингтона, и Байден должен восстановить его, если сможет. Команда Байдена также должна начать переговоры с Кремлем о разработке новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) времен Рейгана, из которого США вышли в 2019 году, а затем его покинула Россия. Хотя Вашингтон и Москва обвиняли друг друга в нарушении договора и, в свою очередь, отрицали свои собственные нарушения, ДРСМД оказался функциональным и долговечным. Администрация Трампа отказалась от него в надежде получить более строгий договор, в который вошел бы еще и Китай. Как и следовало ожидать, в итоге они вообще не заключили никакого договора и, очевидно, не получив никаких уроков, продолжили повторять этот неудачный и безрассудный подход с СНВ. Новое обновление СНВ может стать открытием для более безопасных, реалистичных и продуктивных американо-российских отношений, чем те, что были созданы годами Трампа. Этот сдвиг необходим, как ясно показала конфронтационная повестка дня президента в его разговоре с Путиным. Байден затронул такие темы, как «взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды американским солдатам в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального». Да, на этих и других аренах неизбежны напряженность и несовместимость интересов в российско-американских отношениях. Задача состоит в том, чтобы создать дипломатическую среду и среду контроля над вооружениями, ориентированную на деэскалацию, сдержанность и мир.