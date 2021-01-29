Незадолго до церемонии инаугурации нового президента США Джозефа Байдена исполняющая обязанности президента сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о необходимости пересмотра ранее достигнутых с Белградом договоренностей при помощи новой вашингтонской администрации. Как смена власти в США повлияет на ход переговоров Белграда и Приштины, ИА REGNUM рассказал профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Косовский албанец

На днях состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Незадолго до выборов в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа было подписано соглашение между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером сепаратистского Косово Авдуллой Хоти. Что будет с Вашингтонским соглашением теперь, когда к власти пришел Байден?

Как уже было заявлено, одним из тех достояний администрации Дональда Трампа, которые новые американские власти оставят в силе, является и так называемое Вашингтонское соглашение. Это значит, что новая администрация США правильно считает, что этот документ был полезен как для незаконных властей в Приштине, так и для продвижения американских интересов на Балканах. Конечно, из этого следует, что соглашение шло в ущерб сербским интересам в Косово и Метохии.

К тому же, если мы знаем, что Джо Байден уже десятилетиями является одним из ведущих защитников албанских интересов в американском истеблишменте, равно как и то, что он уже анонсировал возвращение в администрацию некоторых людей, которые в 1990-е годы были архитекторами американской политики по отношению к Сербии, то мы можем ожидать, что американская политика в вопросе Косово и Метохии станет только жестче. Они будут оправдывать целесообразность одного из главных геополитических достояний американской политики 1990-х годов — агрессии против Союзной Республики Югославии и оккупации Косово и Метохии.

Как это отразится на процессе переговоров Белграда и Приштины о «нормализации отношений», в котором США играют важную роль хотя бы из-за своего влияния на албанскую сторону?

Мы можем ожидать, что США будут менее благосклонными к Сербии, если они вообще когда-то были такими. Скорее всего, они не будут давать надежду на достижение какого-то видимого «компромисса», как на самом деле более «мягко» именуется сдача Косово и Метохии в руки «Великой Албании», над чем работают сербские власти во главе с президентом Александром Вучичем. Новая администрация США будет требовать неукоснительного выполнения американской геополитической повестки дня. Иными словами, она будет требовать от Сербии де-юре признать то, что с помощью агрессии и одностороннего провозглашения независимости так называемого Косово был создан corpus separatum. США, так же как и Германия, будут настаивать на том, что Белград просто должен признать отделение Косово.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

На днях один из лидеров албанских террористов в Косово, а потом и премьер-министр сепаратистского образования Рамуш Харадинай заявил, что если Косово в обозримом будущем не будет принято в евроатлантические структуры, оно проведет референдум о присоединении к Албании. Как надо относиться к этому заявлению с учетом того, что в данный момент в Косово идет предвыборная кампания?

У сербского общества есть такое характерное свойство — когда с других сторон сыплются недружественные заявления, оно пытается смягчить эти заявления, объясняя себе, что они являются частью какой-то кампании. Нет, речь идет о настоящем преступнике, о человеке, который принадлежит к этому преступному проекту отделения Косово и Метохии уже довольно долго, еще до 1999 года. Но на основании этого заявления мы можем выделить несколько моментов.

Во-первых, косовские албанцы были недовольны уровнем поддержки, которую им оказывали предыдущие власти США. Они привыкли к безусловной поддержке, которой пользовались, пока в администрации сидели люди Билла Клинтона. Теперь они не без основания ожидают, что со сменой администрации эта поддержка усилится. Во-вторых, они привыкли вести себя как «сверхдержава в миниатюре», которой всегда удается выбить для себя уступки политикой свершившегося факта и насилия.

Албанцы поняли, что стоит им пригрозить применением насилия, то UNMIC (миссия ООН в Косово — ИА REGNUM), в составе которого всегда доминировали чиновники из тех стран, которые в 1999 году совершили агрессию против СР Югославии, пойдет навстречу их нелегитимным, а порой и неразумным требованиям. Если бы международные структуры так же относились к исламскому миру, России, Китаю, можно было бы сказать, что они боятся реальной силы. Но тут они изображают немощь перед мнимой албанской силой, однако в реальности просто ищут алиби для того, что уже заранее было оговорено. Запад ожидает от албанцев, чтобы они создали проблему, а потом используют эту проблему для дальнейших уступок этим же албанцам.

Надо отметить, что и косовские албанцы, и Албания ничего не делают, не советуясь предварительно с США и теми кругами в Америке, которые принадлежат к так называемому глубинному государству. Даже во время администрации Трампа они поддерживали отношения с представителями «глубинного государства», которые в это время находились в тени.

OSCE Parliamentary Assembly Рамуш Харадинай —

Можно ли считать, что заявления косовских сепаратистов стали более жесткими после того, как президент Сербской академии наук и искусств (САНИ) Владимир Костич заявил о том, что «у Сербии ничего нет в Косово»?

Своими скандальными заявлениями председатель САНИ Владимир Костич показал, что он фактически занимает такую же позицию, как и Рамуш Харадинай, только для Харадиная это идеал, а для председателя САНИ — якобы реальность, с котором сербы должны смириться. Но, по сути, их видение политической реальности в Косово и Метохии совпадает. В ситуации, когда сербское общество находится в серьезном моральном отступлении, когда у вас проблема донести до граждан то, что позиция Костича неприемлема хотя бы потому, что исходит от председателя САНИ, можно предположить, что косовские албанцы просто увидели в этом удобный момент, чтобы выступить с радикальными и максималистскими требованиями. И эти требования с одной стороны абсолютно неприемлемы с точки зрения международного права, а с другой — они ставят Сербию в такое положение, когда она не сможет устоять перед соблазном и пойдет всеми существующими способами возвращать свою насильственным путем отторгнутую территорию, которую планирует аннексировать другое государство.

Относительно недавно в сербских СМИ появилась новость о том, что так называемые Силы безопасности Косово на основании решения парламента будут участвовать в заграничных миротворческих миссиях в составе Национальной гвардии американского штата Айова. Со стороны официального Белграда бурной реакции на такое решение замечено не было. Почему?

Чтобы проиллюстрировать отношение сербских властей к этому неслыханному событию — преобразованию Сил безопасности Косово в полноценную армию, я напомню тот факт, что единственным условием президента Сербии для возобновления переговоров о «нормализации отношений» с незаконными властями в Приштине была отмена стопроцентных пошлин на сербские товары, которые они ввели, но при этом ни одним словом не упоминалось о приостановке процесса формирования армии так называемого Косово. Это одно из доказательств того, что действующие сербские власти уже годами молчаливо способствуют процессу «суверенизации» сепаратистского Косово.

The National Guard Полковник Нацгвардии штата Орегон и командующий Восточным округом Сил безопасности Косово Эрик Райли (в центре) на полигоне Харилак неподалеку от Приштины. 2 октября 2020 года

С другой стороны, то, что США готовы включить с точки зрения международного права незаконные паравоенные формирования в свои миротворческие миссии, указывает на простой факт: и предыдущие, и теперешние американские власти все время придерживались того же курса на «суверенизацию» Косово. Трамп этот курс не менял, и это было видно по ключевым пунктам Вашингтонского соглашения, которые сербские власти подписали с незаконными структурами в Приштине. В связи с этим мы можем предположить, что Запад продолжит воспроизводить весь ряд событий, которые должны заставить официальный Белград опустить руки и под давлением «новой реальности» заявить о том, что «мы тут ничего не сможем сделать», после чего признать независимость Косово, свалив при этом всю вину на предыдущие сербские власти.

Когда Сербии угрожают референдумом о присоединении так называемого Косово к Албании, это ставит страну в такое положение, при котором она или смирится с этим, или сделает юридически обоснованный шаг, который стал бы единственным решением в подобной ситуации — объявить об оккупации части своей территории и ждать благоприятных условий для возвращения отторгнутого края в собственное конституционно-правовое поле.