По обнародованным данным Росстата, если за январь—декабрь 2019 года население России сократилось на 26,3 тысячи человек, то за январь—декабрь 2020-го — на 438,8 тысячи! У нас и раньше с демографией было плохо, но что изменилось?

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

Как аукнется нам карантинный провал с его отложенной плановой медпомощью — узнаем из будущей статистики (может быть). С экстренной, кстати, тоже: официально экстренная помощь была неофициально сокращена, ведь известно, что можно было попасть в больницу в предынфаркте — и вернуться домой, написав под уговорами отказ от госпитализации.

В итоге в 2020 году умерло 1881,2 тыс. граждан (в 2019-м умерших было 1365,8 тыс.).

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

Родилось за 2020 год меньше, чем за 2019-й (1306,4 тыс. против 1365,8); браков было заключено значительно меньше (716,6 тыс. против 876,9). Как уточняет Росстат, в целом по стране в январе—ноябре 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе—ноябре 2019 г. — в 1,2 раза), в 46 субъектах Российской Федерации это превышение составляло 2,4—1,5 раза. Число детей, родившихся у одной женщины, составляет 1,49 (было тоже исключительно мало — 1,50). Для воспроизводства, при котором мы будем держаться хотя бы на плато, нужно, чтобы детей было двое. А это «1,49» — будущая очередная демографическая… уже даже не катастрофа, а некоторый апокалипсис.

Кстати: «В целом по стране отмечается тенденция снижения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и снижение суммарного коэффициента рождаемости» (Росстат). В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 73,4 года, а в 2020-м — уже 71,9. Это в среднем. Для мужчин показатель упал еще яростнее, с 68,4 лет до 66,9 — как раз выйти на пенсию и умереть. А обещали, что жить будем дольше, отсюда и пенсионная реформа. Так если жить будем короче (причем гораздо), а детей будет меньше (причем гораздо), то что это за уровень жизни такой прорывной?

В начале карантина попадались оптимисты, которые заверяли, что теперь людям будет нечего делать и к концу нас ждет демографический бум. Психологи уверяли: не будет никакого демографического бума, наоборот, люди испугаются рожать. Но их голоса тонули в море попыток убедить людей, что всё будет хорошо, главное сейчас — не заразиться коронавирусом. Коронавирус — это опасная зараза. Кто переболели им в тяжелой форме, рассказывают о пережитых страданиях — такого никому не пожелаешь. Но ужас перед этим вирусом оказался более смертоносным, чем сам вирус — как в той старой притче о Смерти, которая шла в Багдад с намерением унести там от эпидемии 5 тысяч жизней, а унесла 50 тысяч — потому что остальные умерли от страха.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

В те редкие моменты, когда я оказывалась перед телевизором, особенно в начале пандемии, я видела настоящих глашатаев этой паники. На фоне тревожной музыки ведущие замогильными голосами рассказывали, в каких страшных муках умирают от ковида люди, которым всего-навсего стоило один раз выйти на улицу. Показывали переполненные кладбища в США, тоже под тревожную музыку. В Петербурге несколько недель назад в метро прозвучало информационное сообщение, в котором ковид был назван «хронической» болезнью, а ведь это значит, что один раз заразишься — будешь болен до конца жизни, причем эффекты этого заболевания тоже будут хроническими. То есть, судя по нагнетаемой панике, у современного человека перспектив мало, и они весьма недолгие.

С самого начала пандемии настоящие, а не дутые эксперты говорили о необходимости психологически защитить население во время карантина. Их не слушали — то ли потому, что не принимали всерьез, то ли потому, что запуганным человеком проще управлять. В итоге — ковид идет на спад и всё равно тянет за собой демографию, зато вверх пошли преступность и тревожность. Помножив подавленный дух на безработицу и падение доходов, получаем очередную яму в воспроизводстве населения, а добавив к уравнению еще до пандемии зафиксированную «демографическую катастрофу», приходим к неутешительному выводу: население не просто сократилось, у него нет никаких причин увеличиваться.

Самое примечательное, что, посмотрев на данные Росстата по доходам граждан, задумаешься: и чего это они недовольны? Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились всего на 3,5% по сравнению с 2019-м — практически незаметно в условиях кризиса.

На самом деле — заметно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа продуктового супермаркета в период пандемии

Официальный показатель инфляции за 2020 год, установленный ЦБ, составляет 4,9%. По данным Росстата, номинальная, то есть без учёта инфляции, заработная плата выросла больше чем за год, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, всего на 4,6%. То есть рост номинальной зарплаты не поспевает за ростом инфляции.

По Росстату, просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 января 2021 г. составила 1,6 млрд рублей. Причем из всех этих долгов лишь 41,8% образовались в 2020 году, а большая часть долгов перед работниками тянется из прошлых лет. Кстати, как тут же уточняет Росстат, за весь год в стране прошли лишь две забастовки, в них участвовал 141 человек — весьма немного. Можно понять: не в том дело, что, как любят говорить горе-гуру от саморазвития, «их просто всё устраивает», а в том, что они не верят, что им выплатят долг — и что боятся потерять из-за забастовки рабочее место. На котором тянут с зарплатой, но другого нет. Устроены граждане тоже не лучшим образом: в декабре 2020 года безработными были 4,4 млн человек в возрасте от 15 лет. Причем при взгляде на динамику безработицы многое становится ясным:

Динамика численности безработных возраста 15 лет и старше за 2019 и 2020 года, тыс. человек. Росстат

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

А тут тебе еще говорят: зато у тебя не ковид. И получается: с одной стороны — ковид, с другой — безденежье (или работодатель кинет, или работодателя кинут). Поэтому дичайшие демографические итоги 2020 года закономерны. Не признав этого, с их последствиями вообще невозможно будет справиться — хотя это, вообще, представляется всё более трудной задачей. Которую не решить одними лишь денежными вливаниями. Не работают они без уверенности человека в завтрашнем дне, и не пособиями эта уверенность создается. Пособие само по себе говорит о неблагополучии, потому что в благополучной ситуации оно, может, погоды и не сделает. Поэтому прекрасно, когда государство может как-то поддержать человека в трудное время, но когда он видит, что время трудное длится и конца-края ему не видать — очень мала вероятность, что он не откажется от деторождения. Есть те, кто не откажется. Но, судя по новым данным, они в меньшинстве. И пока что ничего не предвещает иного.