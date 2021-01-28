В это суровое время года душа всё чаще просит хорошего приключения. Такого, чтобы долгие зимние вечера магическим образом превратились в захватывающее путешествие по диковинным землям: с верными друзьями рядом и отпетыми негодяями где-то далеко за спиной. Кого-то в этой ситуации спасут видеоигры, кто-то предпочтёт коротать время за фильмами, а меня из непрекращающейся вереницы серых будней вырвал комикс «Амулет. Хранитель камня».

Иван Шилов ИА REGNUM «Амулет. Хранитель камня»

Эта простая, но очень талантливо придуманная и написанная история от американского автора Кадзу Кибуиси вышла ещё в 2008 году, однако до России впервые добралась только в декабре 2020-го — усилиями московского издательства «МИФ». Если вы никогда не дружили с механическим кроликом и не превращали дом своего прадедушки в огромного шагающего робота, то скорее бросайте все дела. Оно того стоит.

Завязка в «Амулете» довольно банальная и давным-давно всем знакомая. Девочка-тинейджер Эмили вместе c мамой и братом переезжает в маленький провинциальный городок, чтобы поселиться в доме своего пропавшего без вести прадедушки. Конечно же, пыльный готический особняк хранит множество странных секретов: по комнатам летает непонятное полупрозрачное существо, на втором этаже за закрытой дверью хранится древний магический камень, а лестница в подвал и вовсе оказывается порталом в диковинный и очень интригующий мир. Вскоре маму главной героини берёт в плен пугающее существо, словно сошедшее со страниц книг Говарда Лавкрафта, а девочка очень кстати оказывается избранной — новой хранительницей того самого амулета, который вынесен в название комикса.

«Амулет. Хранитель камня»

«Амулет. Хранитель камня»

В дальнейшем история Эмили и её младшего брата Навина развивается очень стремительно, а на пути героев попадаются самые разнообразные персонажи: от коварных эльфов до оживших игрушек, путешествующих верхом на боевых роботах. Одно событие сменяет другое, а герои, словно по воле разъярённого урагана, моментально оказываются в разных локациях и передрягах. Подобная динамика комикса утягивает читателей за собой и заставляет воспринимать это приключение по-особенному — скорее как мультфильм, чем как графический роман. Диалогов здесь не слишком много, зато действий предостаточно: от сражений с монстрами до самолётных погонь и знакомства с необычной стимпанк-техникой. При этом история ощущается не ярким бессмысленным мельтешением (как это часто бывает с современными мультсериалами), а вполне логичной системой, в которой каждый элемент находится на своём месте.

Не сказать, что для наполнения своего мира Кадзу Кибуиси придумал уникальные архетипы или каким-то особым образом проработал характеры местных жителей. Нет, все они довольно стереотипные герои довольно стереотипного приключения. Протагонист, который волей судьбы получает могущественный артефакт и почти моментально осваивается с ним, — есть. Скромный и трусливый напарник, который в самый ответственный момент проявляет характер и становится храбрецом, — есть. Милый говорящий зверёк, по образу которого в дальнейшем будут выпускать игрушки и сопутствующие товары, — такое здесь тоже есть.

«Амулет. Хранитель камня»

«Амулет. Хранитель камня»

Однако «Амулет» приковывает внимание читателя не персонажами и их особенностями, а тем, как живо и очаровательно они общаются друг с другом, и тем, как вместе наполняют этот странный, но очень притягательный мир. Герои хохмят, спорят и очень по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию. А из небольших обрывков их диалогов складывается ощущение, что вселенная комикса куда более масштабная и проработанная, чем может показаться на первый взгляд.

К сожалению, «Хранитель камня» — лишь первая книга из целой франшизы историй об Эмили и её команде, а значит, полноценно «прощупать» местный мир пока не получится. Роботы здесь живут бок о бок с эльфами, у антропоморфных животных есть свои отдельные города, а магия кажется совершенно обыденным делом. За почти 200 страниц (именно столько длится первая часть истории) чёткого понимания, «как именно и по каким правилам работает эта вселенная», не возникает, а, вполне возможно, не возникнет и в дальнейшем. Всё же главенствующие роли в комиксе занимают действие и атмосфера приключения, которая постоянно толкает читателя исследовать неизведанное вместе с героями.

«Амулет. Хранитель камня»

«Амулет. Хранитель камня»

«Амулет» не переворачивает жанр с ног на голову и совершенно точно не дарит уникальных эмоций. Почти все элементы местного сюжета так или иначе вызывают чувство дежавю — правда, талантливо спроектированного и качественно скроенного. Однако увлекательной приключенческую историю делает не новизна (а точнее, не только она), а интригующий мир, симпатичные герои и опасные передряги, в которых они оказываются. С этим у «Амулета», к счастью, нет никаких проблем — с первых же страниц комикс приковывает внимание читателя и не отпускает до самого конца. Поэтому обязательно обратите своё внимание на творение Кадзу Кибуиси, если в вас всё ещё живёт маленький авантюрист, готовый вот-вот выскочить наружу навстречу новым эмоциям и переживаниям.