



Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью телеканалу wPolsce посвятил довольно много времени проблеме свободы как в Польше, так и за ее пределами.

Он отметил, что сегодня в центре внимания блокировка цифровыми гигантами аккаунтов Дональда Трампа, когда он еще был президентом США. Но и помимо того, сказал Качиньский, людям с консервативными взглядами сегодня не дают открыто выражать свою точку зрения. В настоящее время наблюдается «практически неприкрытая тенденция» не только «ограничивать свободу, но и просто ликвидировать ее». Это сознательная социальная инженерия, которая выражает себя не только в практических действиях средств массовой информации, но и присутствует на уровне правовых норм репрессивного характера. Глава PiS напомнил, как когда-то назвал Польшу «своего рода оазисом свободы» в Европе. Этому хотят помешать враги — «левые». По словам Качиньского, на польской политической сцене их представляют разные силы, главная из которых партия «Гражданская платформа», имеющая влияние на суды, местное самоуправление, университеты. «Право и Справедливость» собирается бороться с таким положением дел, принимая соответствующие законы.

И в этом контексте Качиньский назвал покупку польским государственным энергетическим концерном Orlen издательского дома Polska Press у немецкой медийной группы Verlagsgruppe Passau «одной из лучших новостей, которые он слышал за последние годы». Само присутствие «немецких» средств массовой информации в Польше, по мнению председателя правящей партии, нанесло огромный ущерб суверенитету страны. Эти издания, «захваченные» немецкими предпринимателями в 1990-е годы, «сыграли огромную роль в деморализации молодежи». О покупке Polska Press концерн Orlen объявил 7 декабря 2020 года. Издательский дом контролирует 20 из 24 региональных ежедневных газет, которые издаются в Польше, около 120 местных еженедельников, а его интернет-порталы предоставляют доступ к 17,4 миллиона пользователей. Эту сделку, названную коммерческой, подвергла критике оппозиция, обвинившая PiS в попытке создать польский аналог российской «Газпром-медиа», протесты выразили также представители журналистского сообщества Германии.

Головной офис PKN Orlen в Плоцке

«Право и Справедливость» в данном случае последовательно реализует план по взятию под контроль ведущих польских СМИ. После победы на выборах в Сейм в ноябре 2015 года, спустя несколько недель, PiS внесла законодательные поправки, позволившие ей поменять руководство польской общественной телекомпании Telewizja Polska (TVP) на своих людей. Проблема в том, что — как в случае с TVP, так и Orlen — для удержания СМИ и госкомпаний в собственной орбите «Праву и Справедливости» необходимо раз за разом побеждать на парламентских выборах, что крайне сложно. Кумир правящей партии маршал Пилсудский решал такие вопросы просто: военный переворот и режим Санации. Однако PiS не сможет пойти на это в современных условиях, равно как ей не по силам реализовать венгерский сценарий с тотальным доминированием партии Виктора Орбана. Поэтому здесь возможен иной вариант, когда «Право и Справедливость» устроит приватизацию госкомпаний, повторив российский опыт 1990-х годов с залоговыми аукционами по раздаче собственности нужным олигархам.

Особенности польской политической сцены таковы, что депутаты и министры получают сравнительно небольшие зарплаты, на что часто жалуются. Но правящая партия имеет возможность пристраивать друзей и родственников в правления компаний, которые контролирует государство. Портал OKO. press в апреле 2019 года подсчитал, что 73 представителя PiS, входящие в советы директоров 14 компаний с участием госказначейства, получили в общей сложности 95 миллионов злотых в качестве вознаграждения. Хотя перед парламентскими выборами в 2015 году политики «Права и Справедливости», писало издание, заявили, что в случае победы они покончат с «кумовством и партийными назначениями в госкомпании, сократят зарплаты своим руководителям и запретят совмещать функции». Сделано не было так в том числе потому, что членство в правлении — это способ использовать метод «кнута и пряника», с чем столкнулись в январе этого года брат министра юстиции Польши Витольд Зёбро и его соратники, вынужденные уйти из совета директоров банка Pekao, поскольку сам министр Збигнев Зёбро и его партия «Солидарная Польша», входящая в правящую коалицию, перечили несколько раз Качиньскому.

Piotr Drabik Збигнев Зёбро

Однако пока госкомпании остаются государственными, для PIS всё шатко и ненадежно. Если «Гражданская платформа», которую в правящей партии считают «агентурой Берлина», или другие оппозиционные силы победят на выборах в Сейм в 2023 году, сформируют правительство, назначенцы «Права и Справедливости» лишатся своих постов. В том числе в концерне Orlen с приобретенным им издательским домом Polska Press. И тогда «немецкая пресса» автоматически снова появится в Польше. Решится ли PiS для предотвращения этой ситуации создать своих собственных олигархов, пойдя на приватизацию государственных компаний? Сделать такое ей будет непросто, особенно в рядах Европейского союза. Но очевидно, что какой-то сценарий Ярослав Качиньский держит в уме.