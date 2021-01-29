Протест уходит в регионы
Продолжающиеся призывы на несанкционированные акции протеста заставляют аналитиков погружаться в протестную повестку и анализировать факторы и слои общественных настроений, а также оценивать действия регионального руководства по их нейтрализации.
Региональное измерение
Особенностью протеста 23 января стало существенное увеличение числа протестующих в регионах. Да, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему собирают наибольшее число митингующих, но всё же не больше, чем в предыдущие годы. Обратная картина в провинции. Почти в каждом регионе есть свой локальный кейс, часто никак не связанный с Навальным, но способный консолидировать значительное число недовольных.
Научный сотрудник Башкирской академии госслужбы Арсен Шаяхметов полагает, что «мы наблюдаем трансформацию протестной динамики».
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков предполагает, что заметную часть аудитории наиболее массовых митингов в регионах, как и в Москве, составили люди, принимавшие участие в таких акциях впервые.
Таким образом, протест показал, что повестка изменяется — если раньше политические проблемы считались делом центра и были неинтересны региональной оппозиции, которая уповала исключительно на социально-экономический протест, то теперь политические требования пришли и на места. В этой связи особенно интересно наблюдать за теми трансформациями, которые прямо сейчас происходят в многонациональных республиках.
Спокойная Татария, проснувшаяся Чувашия, активная Башкирия
Два самых крупных субъекта ПФО — Татария и Башкирия демонстрируют наибольшую политическую активность. При этом руководство силовых структур в Татарии выбрало силовой сценарий борьбы с протестующими. В Казани число наказанных оппозиционеров по некоторым данным превысило 200 человек, из них не менее 120 были задержаны. Более 40 человек в общей сложности были также задержаны в Набережных Челнах и Нижнекамске. Тем не менее в соцсетях анонсируются новые несанкционированные митинги.
Вместе с тем эксперты отмечают, что акция сторонников Навального в Казани прошла всё же спокойнее, чем можно было ожидать. Так, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова отмечает:
Количество участников акций в Башкирии было несколько большим, но задержаний оказалось меньше. Митингующие, прошедшие от концертного комплекса «Башкортостан» до площади Салавата Юлаева, а затем и до здания республиканского правительства, насчитывали порядка 4−6 тыс. человек. Это самый многочисленный митинг в столице Башкирии после 2005 г., когда были протесты против монетизации льгот. Протест в Уфе плохо вписывается в логику сторонников Навального. Платформа здесь более широкая и многослойная. Значительную роль в протесте сыграли активисты башкирских национальных организаций. Башкиры в республике более политизированы, чем представители других этносов, и присутствие национального фактора служит определенной защитой от намерения решать проблему с помощью молотка и гвоздей. Отсюда меньшее количество задержаний, чем, например, в Казани, — всего чуть более 30, хотя лидеры протеста также были задержаны в течение нескольких дней после митинга.
Эксперт также отметил, что заявления некоторых глав регионов по теме были выдержаны в самокритичном ключе. Так, вспоминается тезис главы Башкирии Радия Хабирова: «Если люди собираются туда прийти и собираются выражать свое несогласие, значит, это я недоработал, недоработала моя команда».
При этом Михаил Нейжмаков отметил, что «всё же роль губернаторов в данном случае не стоит преувеличивать:
Стратегия, выбранная региональной властью в Башкирии, показывает, что она не стремится делить общество на чёрных и белых. Подход республиканских властей предполагает необходимость работать с населением, а не бетонировать протест. Тем более, что «патриоты республики», проявившие себя ещё в период борьбы за Куштау, здесь явно преобладают над сторонниками Навального. Как следствие, один из лидеров протеста уже предложил перенести митинг с 31 января на более поздний срок, дабы успеть подать уведомление и получить разрешение властей, что явно не соответствует планам местного штаба Навального. Так или иначе главе Башкирии Хабирову едва ли стоит опасаться недовольства центра ситуацией, он уже имеет опыт взаимодействия с этими национальными активистами, а потому его значимость в глазах федерального центра только возрастает.
Довольно неожиданно многочисленный митинг состоялся в столице Чувашии Чебоксарах. На него пришло по разным оценкам от одной до полутора тысяч человек, что для относительно небольшого города заметная цифра. По отзывам наблюдателей, это самый многочисленный митинг в республике за долгое время. Несмотря на более чем сотню задержаний и первые решения суда о штрафах, лидеры протеста вновь собираются незаконно митинговать.
Как отмечает Екатерина Колесникова, на митинге в Чебоксарах 23 января «в привычном понимании «малолетних последователей Навального» было совсем мало либо не было вообще, тогда как в большинстве городов-миллионников и в обеих столицах протестовали как раз молодые люди и подростки»: