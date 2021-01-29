Вот вам и первые впечатления. С тех пор как новым президентом США сталДжо Байден, риторику лидеров стран ЕС просто переполняет ожидание нового рассвета трансатлантических отношений. После уходаДональда Трампа из Белого дома ЕС всеми силами стал демонстрировать свою готовность вновь сплести объятия с США, с которыми его объединяют общие идеалы и настойчивая решимость спасти этот мир от «сил зла», пишетМэтью Карничниг в статье, вышедшей 28 января в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

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Байден, заядлый сторонник трансатлантических отношений, нажал на все нужные кнопки в попытке удовлетворить ущемленное эго континента после четырех лет безжалостных злоупотреблений со стороны Вашингтона. Список его кандидатов в члены своей внешнеполитической команды, включившей в себя даже франкоговорящих, мог быть составлен в Брюсселе.

«Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю инаугурации Байдена.

Единственный вопрос: готовы к чему? Получив в последние недели возможность продемонстрировать администрации Байдена, что Европейский союз серьезно относится к геостратегическому сотрудничеству с США, блок предпочел показать Вашингтону средний палец.

European Parliament Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте

В последние годы среди трансатлантических стратегов сформировался консенсус относительно того, что Запад сталкивается с двумя серьезными угрозами своей безопасности: давним заклятым врагом в лице России и Китаем, мировой державой, которую большинство считает гораздо более серьезным вызовом для демократического мира в долгосрочной перспективе.

«В настоящее время Пекин бросает серьезный вызов нашей безопасности, процветанию и ценностям, что требует нового подхода США», — заявила на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Вашингтоне политики обеих основных партий разделяют эту оценку. Но ЕС на ситуации смотрит по-своему. Этим стратегическим диссонансом и объясняется то, почему Европа по-прежнему следует собственным курсом в отношении Китая и России, несмотря на протест со стороны США.

Например, в конце декабря ЕС, по настоянию Германии, согласился на заключение знаменательного инвестиционного пакта с Китаем, игнорируя возражения с другой стороны Атлантики и просьбы из лагеря Байдена подождать до прихода к власти новой администрации. Огромный рынок Китая для европейского экспорта, который и прежде имел жизненно важное значение для немецких автопроизводителей, по-видимому, оказался для Ангелы Меркель и других лидеров более весомым аргументом, нежели тяжелое положение уйгуров или судьба демократии в Гонконге.

Вашингтон беспокоит то, что ЕС с широко открытыми глазами движется в ловушку. После десятилетий тихого перекачивания западной интеллектуальной собственности в своем стремлении создать корпорации мирового уровня Китай в последние годы сосредоточился на приобретении компаний на европейском рынке, особенно в Германии. В то же время Пекин соблазняет страны Южной и Восточной Европы обещаниями инвестиций и торговли в рамках своей инициативы «17 + 1».

Bundeskanzlerin.de Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Китая Си Цзиньпином

В то время как лидеры Китая стремились представить такие стратегии, как отражение приверженности страны принципам свободной торговли и многостороннего порядка, критики видят более зловещую повестку дня.

«Эти усилия, прикрытые риторикой, созданной специально для ушей Запада, служат долгосрочной стратегии Пекина по превращению ЕС в невольную сеть подчиненных Китаю государств», — отметил Питер Раф, бывший помощник Джорджа Буша — младшего и ведущий консервативный эксперт в Вашингтоне по вопросам европейской политики, в отчете, опубликованном на этой неделе Институтом Гудзона.

«Главные стратеги, стоящие за этим, видят в ЕС Швейцарию на стероидах: экономически значимую, но политически нейтральную», — добавил он.

Подобное видение ЕС разделяют и в Кремле. Москва годами пыталась посеять раскол в трансатлантическом альянсе. Ее наиболее эффективным инструментом в последнее время стал «Северный поток — 2», подводный трубопровод длиной 1200 км, который начинается к северу от Санкт-Петербурга и идет к балтийскому побережью Германии.

США и большинство стран Восточной Европы годами выступали против этого проекта из-за опасений, что он позволит Москве оказывать давление на Украину и другие страны в регионе, на которые Россия в настоящее время полагается для транспортировки газа в Европу.

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Берлин, утверждая, что газопровод будет более эффективным, чем ныне используемая устаревшая наземная сеть, упорно не желает отказываться от него, несмотря на постоянную критику со стороны США и других союзников.

В январе произошла очередная вспышка напряженности, когда в силу вступили американские санкции против компаний, участвующих в проекте. Благодаря мерам, которые Германия считает нарушением международного права, удалось помешать завершению строительства трубопровода тогда, когда осталось всего 75 километров.

Беспокойство по поводу влияния проекта на международную репутацию Германии растет в Берлине, даже внутри правоцентристского альянса Меркель. В Вашингтоне были скромные надежды, что канцлер ФРГ Ангела Меркель воспользуется возможностью, которую в январе Берлину предоставила Россия, чьи власти арестовали оппозиционного «политика» Алексея Навального, и остановит проект.

Вместо этого Меркель сделала то же, что и после «отравлений» в Солсбери в 2018 году, убийства чеченского «мятежника» в 2019 году, совершенного, как подозревается, связанным с Кремлем киллером в центре Берлина, и после «почти» доведенного до конца покушения на Навального, которого также пытались отравить в прошлом году «российским нервно-паралитическим веществом», то есть — ничего.

Более того, Меркель далеко не единственный европейский политик, кто не хочет присоединяться к более жесткой стратегии США по отношению к Пекину и Москве. Позицию официального Берлина в целом разделают Париж и Рим, не говоря уже о Европейской комиссии. Так, на этой неделе журналисты спросили у главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, не откажется ли он от запланированного на февраль визита в Москву, несмотря на арест Навального, на что тот ответил, подчеркнув, что сейчас «хороший момент, чтобы связаться с российскими властями и поговорить с ними».

European Parliament Жозеп Боррель

В конечном счете не так уж важно, вызвано ли решение ЕС размежеваться с внешнеполитической повесткой дня США еще до прихода к власти администрации Байдена желанием воплотить собственную мечту о «стратегической автономии», обеспокоенностью тем, что через четыре года к власти может вернуться Трамп, или же той или иной комбинацией того и другого.

На фоне того, как стратегическое соперничество между США и Китаем проступает всё яснее, большинство европейских лидеров говорят о своем желании оставаться в стороне и сохранять нейтралитет. Но, если они считают, что ЕС может стать Швейцарией, они ошибаются.

Более подходящей аналогией является «нейтральная зона», территория беззакония, которая служила буфером между крупными державами в романе Филипа К. Дика «Человек в высоком замке», романе-антиутопии о мире, в котором победителями во Второй мировой войне оказались Япония и Германия.