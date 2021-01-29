По итогам 2020 года Казахстан занял 39-е место из 180 в мировом рейтинге экономической свободы, показав наилучший результат среди стран постсоветского пространства, что во многом явилось результатом успешной стратегии нового руководства республики и топ-менеджеров финансово-экономических отраслей, отмечает издание «Хабар 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Тимур Кулибаев, возглавляющий президиум Национальной палаты предпринимателей республики «Атамекен», ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy и холдинг «Народный сберегательный банк», заявил 28 января на заседании совета ассоциации KAZENERGY, что правительство страны рассматривает новый пакет антикризисных мер поддержки национальной экономики и социального сектора. При этом, подчеркнул Кулибаев, возглавляемые им структуры активно участвуют в этой работе. По его словам, это означает, что бизнес уверенно подставляет плечо казахстанской власти, что особенно важно в условиях нынешнего сложного этапа и является залогом дальнейшего успешного развития республики.

Транзитный период в Казахстане, который ознаменовался движением вперед и реализацией многих инициатив власти и бизнеса, подходит, как считается, к своей кульминации, когда практически полностью сформировавшаяся обновленная модель государства готова перейти к новой фазе развития. Однако у нынешней казахстанской конструкции и ее бесспорных достижений имеются и оппоненты, которые, как водится, используют разнообразный инструментарий для противодействия президентской команде.

В последнее время, как отмечают аналитики, усилились информационные атаки не только на отдельных казахстанских государственников, но и на возглавляемые и контролируемые ими отрасли, что отчасти роднит ситуацию в Казахстане со схожими внутриполитическими реалиями в РФ. Объектами разнообразных «расследований» и сливов стали в том числе предприятия финансовой и банковской сфер. По словам экспертов, вбросы информационного негатива в значительной степени нацелены, к примеру, на крупнейший банковский холдинг Казахстана «Народный сберегательный банк», который контролируется Тимуром Кулибаевым. Между тем оппоненты проходят мимо экономической стороны деятельности этой структуры и ее основных показателей, поскольку холдинг показывает уверенный рост и не дает повода для неконструктивной критики.

На этом фоне в ход идут домыслы и вольные интерпретации, которые, как правило, не имеют ничего общего ни с фактами, ни с действительным положением дел. Такие настойчивые попытки не мытьем, так катаньем торпедировать наиболее успешные активы республиканской экономики, конечно, имеют политическую подоплеку, в том числе, возможно, и с задачей дискредитации Кулибаева как одного из видных представителей государственной команды. При этом негатив в соцсетях адресуется далеко не только «Народному сберегательному банку», но и ряду других кредитных учреждений и финансовых структур — как правило, наиболее успешных и удачливых, с которыми ассоциируется «казахстанский прорыв». Под ударом невидимых оппонентов так или иначе, но оказался почти весь финансовый сектор республики. В то же время такая агрессивная стратегия, как показывают события, себя не оправдывает, казахстанская экономика и ее финансово-банковский сектор продолжают поступательно развиваться, в том числе и на благо укрепления партнерских связей с Россией.