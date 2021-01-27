Главы еврейской общины Санкт-Петербурга обратились в прокуратуру с просьбой проверить выступление преподавателя РАНХиГС и СПбГЭУ, доцента Владимира Матвеева, публично назвавшего Холокост «мифом» и заявившего, что ядовитый газ в Освенциме и других нацистских концлагерях якобы использовался «для дезинфекции».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вновь прибывшие в лагерь Освенцим (Аушвиц)

Громкий скандал разразился после выступления ученого на вебинаре, посвященном Дню памяти жертв Холокоста. Онлайн-мероприятие для заместителей директоров школ по воспитательной работе было организовано Институтом развития образования Ленинградской области, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей, и состоялось 21 января.

Частное мнение

В своем выступлении почетный работник высшего профессионального образования РФ, полковник в отставке Владимир Матвеев заявил, что Холокост — это не более чем «религиозное понятие, отражающее определенное явление», реализуемое в том числе через ритуал «всесожжения», «уничтожения огнем», «жертвоприношения».

»Иудеи утверждают, что это хорошо, — говорится в презентации Матвеева, доступной на его странице в соцсети. — Холокост как сожжение жертвенного животного или человека, преступившего уголовный кодекс или божественный закон — это позитивное деяние, совершенное во благо или во спасение рода или общества. Холокост — позитивное явление!».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Поезд, на котором привозили людей в Освенцим (Аушвиц)

По версии доцента, идея Холокоста возникла еще в середине XIX века, а в XX веке якобы была приспособлена для обслуживания политических интересов государства Израиль.

«Сейчас позиционируется такой миф об уничтожении и, в большей степени, сожжении 6 млн евреев в период с 1938 по 1945 год. Однако если мы проанализируем СМИ и различные источники, озвучивание такого явления началось в середине XIX столетия. Тогда же упоминается 6 млн евреев — жертв Холокоста, — заявил ленинградским педагогам Владимир Матвеев. — Эта идея сложилась задолго до начала Второй мировой войны».

По утверждению Матвеева, в годы войны на территории Европы проживало всего 370 тыс. евреев, поэтому, якобы, и не было никакого уничтожения 6 миллионов евреев нацистами.

Кроме того, как уже говорилось, докладчик усомнился в существовании газовых камер для массового умерщвления узников концлагерей и крематориев для уничтожения тел убитых. При том, что их существование было зафиксировано и в нацистских документах, и в показаниях выживших узников, а также надзирателей концлагерей.

«Нет данных о постоянно прибывающих товарных поездах к концлагерю, — говорится в презентации Владимира Матвеева. — Нацистские газовые камеры — это душевые, морги или подвалы для трупов, бомбоубежища, где убийство людей газом «Циклон Б» было невозможным. Газ использовался для дезинфекции».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Газовая камера. Освенцим (Аушвиц)

По версии Матвеева, для того чтобы нацистские газовые камеры работали, от них требовались безупречная изоляция, особая схема подвода и распределения газа, «фантастическая система вентиляции камер» после каждого акта массового уничтожения, устройство по нейтрализации использованного газа, «невероятно продуманный механизм обеззараживания» на трупах остаточного газа. Кроме того, «Циклон Б», по утверждению Матвеева, долго не исчезает с зараженной поверхности и токсичен для всех, кто прикоснется голыми руками к отравленному телу. При этом, по мнению преподавателя, у нацистской Германии в то время не было необходимого количества топлива для сжигания столь большого объема тел.

«Сама по себе система по уничтожению людей была, несомненно, была, но невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 млн людей», — делает свой «вывод» доцент Матвеев.

«Геноцид евреев в период 1938 — 1945 гг. был. Холокоста не было!» — значится в презентации к его лекции.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Газ «Циклон Б» использовался для массового умерщвления узников концлагерей

Кощунство, за которое придётся ответить

Выступление Владимира Матвеева, когда о нем стало известно общественности, вызвало шквал критики и возмущения. В администрации Ленинградской области сразу указали, что Матвеев озвучил частное мнение на тему Холокоста.

«Участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора. Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров», — пояснили в областной администрации.

В свою очередь в Ленинградском областном институте развития образования уточнили, что администрация и весь коллектив учреждения выражают несогласие с позицией Матвеева, позволившего себе высказывания, которые опровергнуты самой историей и памятью еврейского народа.

«Институт не имеет отношения не только к самим высказываниям этого научного деятеля, но также не сотрудничает с ним как с представителем научно-педагогического сообщества», — отметили в институте и добавили, что в 2021 году проведут цикл обучающих мероприятий в формате вебинаров, посвященных памяти жертв Холокоста, Блокады Ленинграда, Великой Отечественной войны с привлечением представителей Еврейской общины Санкт-Петербурга и опытных специалистов образовательных организаций.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Тележки, на которых подвозили тела умерших. Освенцим (Аушвиц)

В свою очередь в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), где работает доктор технических наук, кандидат экономических наук, доктор философии (Ph.D) Владимир Матвеев, пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что участие в вебинаре для областных педагогов — личная инициатива преподавателя, о которой он не проинформировал Северо-Западный институт управления РАНХиГС.

«Опубликованные высказывания Владимира Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — отметили в академии.

Добавим, что Владимир Матвеев также состоит в должности доцента в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ или «Финэк»). Согласно официальным данным, опубликованным на сайте вуза, Матвеев на протяжении 14 лет занимал должности декана факультета, заведующего кафедрой. Преподает дисциплины «Внешняя политика стран Северной Европы», «Основы международной безопасности», «Международный терроризм и мировое сообщество», «Международные конфликты в XXI веке».

«Коллектив СПбГЭУ негодует и считает неприемлемой подобную точку зрения — ни с общечеловеческой и гражданской, ни с научной позиции, — отреагировали в вузе. — На следующей неделе пройдет заседание этической комиссии, которая рассмотрит причины подобных высказываний и соответствие преподавателя моральному облику. Увольнение в данном случае может явиться вполне адекватной мерой. Частное мнение доцента Матвеева по Холокосту ни в коем случае не совпадает с позицией СПбГЭУ и не должно быть транслировано на широкую аудиторию, тем более молодежную».

Вместе с тем в вузе уточнили, что Матвеев был приглашен на вебинар как председатель редколлегии журнала «Национальная безопасность и стратегическое планирование», и в данном случае его участие не имело никакого отношения к университету или преподаваемым им учебным дисциплинам.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Печь, где сжигали тела. Освенцим (Аушвиц)

Дать правовую оценку

На выступление Матвеева и разразившийся скандал отреагировали руководители Еврейской общины Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и Марк Грубарг, которые обратились в прокуратуру с просьбой проверить и дать правовую оценку выступлению доктора наук.

«Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, подпадающее под статью о реабилитации нацизма. Мы подаём заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание. Также мы обратились в администрацию губернатора и в комитет по образованию Ленобласти с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем», — заявил главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер.

Вместе с тем он указал, что отрицать Холокост, делать это публично, — значит оскорбить память погибших, осиротевших, потерявших близких и родных.

«Это оскорбление и для нашего народа, и для всего человечества. Призывать к такому учителей школ, предлагать им учить в таком духе детей — у меня это не укладывается в голове», — заметил он и пообещал усилить просветительскую деятельность еврейской общины, провести образовательные онлайн-мероприятия для широкой аудитории, призванные рассказать людям правду о трагедии Холокоста.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория Аушвиц

В свою очередь председатель Еврейской общины Петербурга Марк Грубарг отметил, что каждый человек вправе высказывать в частном порядке любые мнения. Например, о том, что земля плоская. Но заявление, что «Холокост является мифом», было сделано на площадке образовательного учреждения, призванного формировать у педагогов представление о том, как преподавать ту или иную тему подрастающему поколению.

«Моя мама потеряла в Холокосте братьев. Мне дико слышать о том, что «Холокоста не было». Высказывания Матвеева — это звено в цепочке действий по переписыванию истории, по искажению событий Второй мировой войны, — уверен Грубарг. — Важным фактором в истории Второй мировой войны было желание фашистов уничтожать людей по национальному признаку, стереть с лица земли целый народ. Любой, кто побывает в мемориале Освенцима, может наглядно убедиться в том, с какой скрупулезностью уничтожалось свозимое туда еврейское население».

Он также добавил, что реальность Холокоста, его масштабы не могут быть подвергнуты сомнению, и напомнил, что в России действует статья УК РФ 354.1 «Реабилитация нацизма». Однако, возможно, этой статьи недостаточно.

«Мы ранее не настаивали на введении отдельного закона, предписывающего уголовную ответственность именно за отрицание Холокоста, как это сделано во многих странах. Ведь нацизм нанес огромный урон и евреям, и советскому народу в целом. Но создавшаяся ситуация показывает, что такой закон нужен и нам», — подытожил глава еврейской общины Петербурга.

Gov.spb.ru Монумент «Формула скорби» в г. Пушкин в память об уничтоженном нацистами еврейском населении города

Согласно упомянутой статье УК РФ, за публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, может грозить до трех лет лишения свободы. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или средств массовой информации, а также с искусственным созданием доказательств, могут повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.