За заявлениями главы правительства Михаила Мишустина на заседании 10 декабря отчасти стоят какие-то недосказанности, которые как минимум вызывают ряд вопросов и заставляют задуматься, каким образом и на какой платформе могут оформляться пенсии россиян или решаться другие вопросы, обозначенные премьером, в рамках предоставления таких возможностей неким законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Так, по словам Михаила Мишустина, правительство продолжает совершенствовать цифровые государственные услуги, делая их более удобными, доступными и проактивными. Например, правительство упрощает порою труднопостижимый, непростой для многих россиян процесс заполнения декларации для получения налогового вычета. «Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. Это избавит человека от необходимости документально подтверждать своё право. Всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал ипотечный кредит. И в случае положительного решения вернёт средства налогоплательщику на его счёт. Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное — при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трёх месяцев, как это принято сейчас», — подчеркнул глава правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

По сути, мера по упрощению процедуры получения налогового вычета является ответом на давно сформированный в обществе запрос на неё. Другой вопрос, как будет работать еще один механизм, подразумевающий внесение поправок, как отмечал Михаил Мишустин, в принятый Госдумой в первом чтении некий законопроект. Поправки, как заметил премьер, позволят «оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках».

«Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. И больше не придётся тратить время на сбор справок или выписок из реестров. При этом особое внимание будет уделено защите персональных данных. Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан. И только с их согласия. Рассчитываю, что закон будет рассмотрен и принят в ближайшее время», — заявил глава правительства.

Можно предположить, что речь идет о получении названных Мишустиным услуг на цифровой платформе «Гостех». Напомним, данная платформа должна стать единой экосистемой государственных сервисов для граждан и бизнеса. Из презентации проекта следовало, что сначала на платформе могут быть организованы сервисы для аренды госимущества и получения полиса ОМС в электронном виде.

Эксперты высказывали опасения, что, таким образом, именно Сбербанк, который в свое время и выступил инициатором проекта, а также претендовавший на его реализацию, может стать монополистом, замкнувшим на себе оказание всех государственных и коммерческих услуг, существующих в его собственной экосистеме. Собственно, отчасти прогнозы экспертов стали сбываться. Заметим, отчасти. Как сообщали СМИ, Сбербанк оказался единственным участником в тендере на право выступить оператором и поставщиком ядра IT-платформы «Гостех» и будет признан победителем без снижения стоимости исполнения — за 900 млн рублей. Как следует из техзадания, оператор создаваемой платформы обязан до 31 мая 2022 года создать платформу для «организации производственного и технологического процесса разработки программного обеспечения (ПО)» системы.

Между тем до конца мая 2022 года еще как минимум полтора года. Тогда как автоматизированная система ФНС уже работает и с ней уже взаимодействуют коммерческие и другие государственные организации. Поэтому стать монополистом Сбербанку, видимо, не суждено.

Cbr.ru Цифровой рубль

Вероятно, поправки в законопроект, уже принятый в первом чтении Госдумой, о которых вел речь Михаил Мишустин, могут быть внесены в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового мониторинга». Как следовало из пояснительной записки к законопроекту на момент его внесения на рассмотрение Госдумы, поправки, по сути, подразумевают, так сказать, своего рода поблажки для честно и открыто работающих компаний. Так, например, речь шла об отмене оснований проведения камеральных налоговых проверок (пункт 11 статьи 88 Кодекса) для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг с целью обеспечения непрерывности проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга. «Принятие проектируемых норм позволит реализовать отдельные основные направления развития системы налогового мониторинга, предусмотренные Концепцией развития и функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2020 № 381-р, в том числе по расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения (!) требований к совокупной сумме налогов, суммарному объему полученных доходов и совокупной стоимости активов соответствующих организаций, а также в целях (!) развития технологии расширенного информационного взаимодействия таких организаций с налоговыми органами», — подчеркивалось в пояснительной записке к законопроекту.

Видимо, в рамках технологии расширенного информационного взаимодействия организаций с налоговыми органами могут и предоставляться перечисленные главой правительства услуги для россиян рядом коммерческих и некоммерческих структур, в том числе и уполномоченными банками.