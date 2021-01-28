17 января, после пяти месяцев пребывания на лечении якобы после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок» в Германии, в Россию вернулся оппозиционный блогер Алексей Навальный. Непосредственно после приземления его самолета в аэропорту «Шереметьево» блогера задержали и назначили срок — 30 суток под стражей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Задержания блогера было моментально самым негативным образом воспринято всем международным сообществом: отпустить Навального из-под стражи сразу же призвал Государственный департамент США, ЕС и отдельные его страны и другие, в том числе пообещав в противном случае ввести против Москвы очередные запретительные меры.

Не стали исключением и Чехия, Польша и Словакия. Так, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил о том, что подобными действиями Москва «отдаляется от сообщества демократических стран». В этом с ним согласен министр иностранных дел Томаш Петршичек, который не только высказал слова поддержки в адрес Навального, но и предложил обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях в связи с задержанием блогера.

David Sedlecký Андрей Бабиш

В свою очередь, польский коллега Петршичека Петр Вавжик отметил в своем Twitter, что Варшава инициировала переговоры со странами-членами ЕС, чтобы совместно провести срочные дебаты в Совете ООН по правам человека по поводу задержания оппозиционного блогера.

23 января в российской столице и других городах в поддержку блогера прошли несанкционированные акции, в ходе которых правоохранительные органы задержали несколько тысяч человек, возбуждены несколько уголовных дел.

Однако реакция политиков, журналистов и блогеров Восточной Европы на события вокруг Навального оказалась не столь однозначной. Например, опрос издания Parlamentni listy показал, что в среде чешских политиков единого мнения относительно обоснованности протестов против его задержания и необходимости вводить против России санкции в связи с Навальным нет.

Так, бывший министр иностранных дел Карел Шварценберг довольно скептически отнесся к возможности санкций, возможность введения которых он комментировать не стал, поскольку не знает, о чем именно идет речь, однако протестующих, вышедших 23 января, он поддержал. Со своей стороны, депутат Европарламента Александр Вондра поддержал введение санкций, посетовав тем не менее на то, что против них будет выступать Германия. Ей, уверен чешский политик, нужен российский газ.

По словам заместителя главы евроскептической и национально-консервативной политической партии «Триколор» Зузаны Майеровой Заградниковой, введение запретительных мер лишь негативно сказывается на международных отношениях и наносят ущерб чешской экономике. Кроме того, она отметила, что вводить санкции против России неправильно еще и потому, что официальная Прага не ввела санкций против США за то, что принадлежащие их гражданам корпорации подрывают свободу слова.

Nord Stream 2 Paul Langrock Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Свою однозначную поддержку санкций подчеркнул заместитель председателя Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии KDU-ČSL Томаш Здеховский.

Не считает целесообразным подобный шаг и член нижней палаты парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Иржи Кобза.

«Я считаю, что любые дальнейшие санкции повредят нам больше, чем заставят Россию изменить свой подход к Навальному. Я не знаю подробностей обвинительного заключения Навального, но меня очень интересует, что заставило его вернуться в Россию, хотя ему, должно быть, было ясно, чем все закончится. Поэтому я хотел бы, чтобы этот вопрос был прояснен, прежде чем будут обсуждаться другие возможные санкции», — отметил он.

«Однако для каждой санкции я требую четкую информацию о том, какое влияние она окажет на деятельность чешских компаний в России и на наши компании, экспортирующие продукцию в Россию», — добавил Кобза.

Депутат Европарламента, коммунист Катержина Конечна крайне критически прокомментировала возможность дальнейших санкций.

«Я совершенно не знаю, почему мы должны наносить ущерб интересам Чехии и ее граждан, объявляя новые санкции, которые, как оказалось, ни к чему не приводят. Несмотря на то, что эти «мирные» демонстранты — безусловно, любители демократии — избили человека, который осмелился иметь иное мнение», — обратила внимание она.

Так она прокомментировала видео нападения сторонников освобождения блогера на человека, выступившего с плакатом против Навального на акции на Пушкинской площади.

Более развернуто ситуацию с Навальным в России в том же издании прокомментировал и член Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Фолдына. Он в целом задался вопросом, почему глава МИД Чехии Петржичек занимается всем, чем угодно, но не интересами чешского общества: и гражданам Белоруссии посоветует, как им жить в Белоруссии, и о гендерном насилии поднимет вопрос, а также «позаботится о свободе слова в Уганде, процветании производителей перца в Камбодже или уровне езды на велосипеде в Гамбии».

«Короче говоря, господин Петржичек позаботился обо всем, о чем было возможно, но не об интересах общества и народа Чехии. Почему-то у него не было на это времени. Он, наверное, так привык к Брюсселю», — отметил депутат.

Томаш Петршичек

Затрагивая же вопрос возможной приостановки осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2», Фолдына назвал подобные призывы, звучащие со стороны депутатов Европейского парламента, «вопиющей болтовней». Хотя он и не исключил подобного развития событий из-за «слабоумия и иррациональной активности» ЕС.

«Тогда для всех нас лидеры Евросоюза, вероятно, закажут теплые одеяла для обогрева и светильники для освещения у дружественной компании», — поделился своим мнением Фолдына, предложив брать пример с жителей Африки, сушащих верблюжий помет для использования в качестве топлива для обогрева.

В целом же, по его мнению, антироссийские санкции негативно сказались на восточноевропейских компаниях, которые потеряли рынки из-за ответных шагов Москвы.

Комментируя якобы имевшее место со стороны российских властей отравление блогера, Фолдына обратил внимание на то, что Навальный вернулся в Россию добровольно, и тому может быть несколько причин: либо блогер — «самоубийца и хочет облегчить свою ликвидацию», либо «настолько силен, что его нельзя убить», либо считает, что «в России ему грозит меньшая опасность, чем в Германии». Последний вариант депутат мотивировал тем, что кончина блогера сыграет прежде всего на руку пропаганде ФРГ и ЕС.

«Какой из вариантов наиболее вероятен, может судить каждый», — подчеркнул он в интервью.

На странность ситуации вокруг якобы имевшего места отравления указал и чешский политик и публицист Роман Блашко в статье, вышедшей в Halo noviny. По его словам, как-то не сходится то, что, с одной стороны, американские спецслужбы заявляют, что Россия причастна к победе на их выборах нужного ей кандидата, а с другой стороны, Москва не может нормально отравить одного Навального, Сергея Скрипаля и его дочь. Во всем этом Блашко видит элементы игры, пешкой в которой, возможно, и выступает оппозиционный блогер. Не зря ведь проведать Навального в больнице «Шарите» приезжала сама канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Кроме того, о некоторых общеизвестных фактах биографии оппозиционера восточноевропейским читателям решил напомнить словацкий политолог и политик Эдуард Хмелар.

«В западных СМИ Алексей Навальный часто изображается как величайшая надежда на либерализацию России и как самый опасный человек в России», — отметил он, обратив внимание на то, что сформированное о Навальном представление как о либерале полностью ложно.

Так, указывает Хмелар, хорошо известны и националистическая позиция блогера, и то, что он поддержал «аннексию» Крыма и войну в Грузии, после которой призывал к высылке грузин из России. Кроме того, выступал за независимость Приднестровья, призывал положить конец федеральным субсидиям республикам Кавказа, придерживается решительно антииммигрантских взглядов, неоднократно принимая участие в Русских маршах.

«В то же время он одобряет сталинскую политику депортации этнических групп в пределах бывшего Советского Союза. Его взгляды возмущают российских либералов», — указал словацкий политолог.

Он подчеркнул, что прежде на волне критики коррупции в самой Словакии бывшего премьер-министра Владимира Мечьяра к власти пришел Микулаш Дзуринда. Критикуя коррупцию уже при нем, у власти оказался Роберт Фицо. Той же дорогой пошел и Игор Матович.

«Пока мы не поймем, что коррупция является системным элементом капитализма, это будет бесконечно повторяющаяся рутина и скука», — добавил политолог, заявив о том, что главный мотив поддержки Навального на Западе — геополитические интересы.

Он привел высказывание американского эксперта по России Пола Гобла, который сказал как-то, что у Запада «нет другого кандидата», поскольку «либеральная оппозиция не получила широкой поддержки в России». С помощью Навального, отмечает Хмелар, Запад хочет «не либерализовать Россию, а сломать ее суверенитет и направить ее на геополитическую траекторию Соединенных Штатов».

"Американцы выбрали его, как и многих других агентов влияния по всему миру», — обратил внимание политолог, напомнив, что блогер проходил стажировку в Йеле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Не повторять прежних ошибок, как было с украинской наводчицей Надеждой Савченко, Варшаву призвал публицист Ян Энгельгардт. На фоне того, как польский сейм выразил поддержку позиции Навального и призвал Москву «остановить репрессии», публицист обратил внимание на то, что повторяется ситуация, которую можно было наблюдать в случае с Савченко. Когда она находилась в России, Варшава решительным образом стояла на ее стороне.

Когда же Савченко освободили и передали на Украину, вдруг обнаружилось, что ее позиция несколько отличается от той, которая удобна Западу. После же того, как она стала «агентом России» на бандеровской Украине, исключена из партии «Батькивщина» и в марте 2018 года арестована по подозрению в подготовке теракта, о ней на Западе как-то забыли, и польский сейм не принял постановление с требованием ее освобождения, несмотря на то, что выдвинутые против нее обвинения на первый взгляд невероятны.

«В случае с Навальным ситуация такая же. Глупость, смешанная с расчетом. Глупость, потому что, как всем известно, Навальный по многим вопросам придерживается того же мнения, что и Путин, а как российский националист, с точки зрения «либеральной демократии», даже хуже. Например, он считает, что Крым — российский, о чем, должно быть, забыла госпожа [вице-спикер сейма Польши Малгожата] Госевская. У него также есть «расистские» заявления», — отметил Энгельгардт.

Напомнил он официальной Варшаве и о том, что польские власти сами недавно столкнулись с массовыми акциями протеста против своей политики.