Главные врата собора Святой Софии в Великом Новгороде изготовлены из бронзы около XII века и называются то Магдебургскими, то Сигтунскими, то Корсунскими. Они двухстворчатые, размером 360 на 240 сантиметров, из бронзовых пластин с рельефами, чеканкой и резьбой. На пластинах сюжеты из Ветхого и Нового заветов — Христос на троне с Богоматерью и апостолами, Крещение и Благовещение, Рождество Христово, поклонение волхвов и другие клейма — числом 26. Изображения сопровождаются надписями на немецком и русском языках. Точно неизвестно, как ворота оказались в Новгороде — часть историков считает, что это подарок литовского князя Миндовга, захватившего в 1262 году ворота в соборе польского города Плоцка. Другие — что это добыча союзных Новгороду карел 1187 года из шведского города Сигтуна, или военный трофей новгородского князя Дмитрия Александровича, привезенный из Дерпта около 1224 года, или что ворота приобретены в Магдебурге. Существует легенда, что они привезены князем Владимиром Святославовичем из византийского Корсуня в 989 году. Множество версий повышает интерес к воротам, которые ежедневно рассматривают тысячи паломников и гостей Новгорода. Бронзовые ворота имеются в нескольких храмах, это такое соревнование церковных строителей. Самые известные в России бронзовые ворота стоят в Исаакиевском соборе. Магдебургские ворота — своеобразный вызов русским мастерам, в XIX веке принятый строителями Исакия, а в XXI веке архангельскими скульпторами и архитекторами, возводящими крупнейший в Арктике Михаило-Архангельский кафедральный собор в Архангельске.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Строящийся Михаило-Архангельский кафедральный собор

Дмитрий Яскорский Дмитрий Яскорский — главный архитектор строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора в Архангельске

Дмитрий Яскорский, главный архитектор строящегося собора: «Cилуэт Михаило-Архангельского собора виден на расстоянии 15 километров, на подъезде к Архангельску. Более подробно он раскрывается с центральных улиц города, и, наконец, подойдя вплотную, начинают работать мозаичные панно, фонари и архитектурная пластика собора. Мне, как автору проекта, представлялось, что, входя в храм, люди должны ощутить связь собора с северными святыми и его предшественниками — утраченными соборами города.

Главные врата для православных и всех христианских храмов являются одним из важнейших элементов уникальности. Архангельский собор также, надеюсь, войдет в их число. Строительство идет с 2008 года, в 2011 году фасады и внутреннее устройство были откорректированы. Силуэт стал более величественным, увеличились размеры главного храма, появился еще один храм на первом этаже. На западном фасаде появилась монументальная лестница с новым входом, ведущим в притвор главного храма. Главные врата имеют соответствующие размеры, 2,5 метра шириной и 4 метра высотой. Учитывая особенности северного климата, принято решение строить врата с использованием металлического каркаса.

Сергей Сюхин Здесь будут главные врата собора

Сергей Сюхин Фриз с ликом Спаса Нерукотворного над главными вратами собора.

Для наружного оформления главных врат остановились на бронзовых рельефах. Высоту входного портала должен увеличить декоративный фриз с образом Спаса Нерукотворного. Что будет на вратах? Архангельская земля прославлена многочисленными святыми. Среди них и Соловецкие угодники, Зосима, Савватий и Герман, преподобный Иоанн Кронштадтский, святой отрок Артемий Веркольский, преподобный Антоний Сийский, священномученик Николай Родимов, настоятель Троицкого храма в Архангельске расстрелянный большевиками за Веру. Так на воротах появились двенадцать святых Русского Севера. Внизу образы двух утраченных храмов Архангельска — Троицкого кафедрального собора и Морского кафедрального собора.

Сергей Сюхин Барельеф с изображениями святых праведных Николая Ростовского, Иоанна Кронштадского, святого мученика Николая Родимова

Сергей Сюхин Дверь с барельефами преподобного Стефана Пермского, Кирилла Челмогорского, Антония Сийского

Сергей Сюхин Барельеф с изображениями преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Создать такие ворота по силам не просто опытному мастеру, но и человеку глубоко воцерковленному. Я рад, что что последние годы я работаю с заслуженным художником России Сергеем Сюхиным. Сергей Никандрович подошел к этой работе очень ответственно. На создание фриза и проработку этих рельефов ушел целый год. В 2018 году удалось создать и смонтировать фриз над входом. В 2019 году были отлиты бронзовые рельефы главных врат. В 2020 году разработаны эскизы всех врат первого этажа. Наружная и внутренняя обшивка поверхностей будет собрана по специальной технологии. Металлическое покрытие толщиной не более 0,5 мм, которое можно гнуть, из сплава меди и цинка нашли у одного из ведущих производителей цветных сплавов в Европе. Сплав цвета патинированной бронзы, из которой отливаются все декоративные и конструктивные элементы обшивки. Это покрытие не подвержено коррозии и будет долго служить. Благодаря помощи наших московских партнеров ожидаем поставку этого покрытия в первой декаде февраля.

Есть надежда, что в 2021 году удастся собрать и установить все врата первого этажа. Архангельское предприятие «Оптимист», работающее по созданию конструкций из металла, приступило к сборке каркасов первых врат. В них входят главные врата на втором этаже и врата входа в притвор первого этажа. Многое зависит от собранных на строительство собора средств — он строится только на пожертвования».