В последнее время корпорация Lockheed Martin, основной производитель по программе единого ударного истребителя F-35 (Joint Strike Fighter), получает один негативный информационный удар за другим.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35B «Lightning II's»

Так, 31 декабря 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что министерство обороны США приняло решение отложить полномасштабное производство истребителей пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Дело в том, что до сих пор не проведены боевые испытания этой машины. Что интересно: сроки их проведения постоянно переносятся с 2017 года, то есть в течение четырёх лет.

Очередная дата испытаний была назначена на декабрь 2020 года, но они опять не состоялись. Новую дату планируют определить после независимой технической экспертизы. Ожидается, что месячный боевой тест пройдёт в период с середины до конца 2021 года. До решения Пентагона о начале полномасштабного производства F-35 корпорация Lockheed Martin будет производить эти боевые машины «на низком количественном уровне в запланированном темпе».

12 января 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью под названием «F-35 летает с 871 недостатком, это всего на два меньше, чем годом ранее». В публикации агентство ссылается на информацию из свежего доклада управления испытаний министерства обороны США. Корпорация Lockheed Martin, в свою очередь, заявляет, что 70% из 871 недостатка F-35 классифицируются как низкоприоритетные или находятся в стадии устранения.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35B «Lightning II's»

В октябре 2021 года программе единого ударного истребителя F-35 (Joint Strike Fighter) исполнится 20 лет. На данный момент корпорация уже поставила около 600 боевых машин этой марки в вооружённые силы США и их союзников. На закупку ещё 370 истребителей заключены контракты. Общий объем производства по данной программе должен достичь 3200 истребителей F-35 различных модификаций.

В настоящее время существуют три варианта истребителя F-35: F-35A (со стандартным взлётом и посадкой), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способен к вертикальному взлёту) и F-35C (взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера).

Ранее в открытой печати сообщалось, что ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США должны получить 2456 боевых машин. Только ВВС США планируют закупить 1763 истребителя, в том числе 48 в 2021 финансовом году.

Еще одну ложку дёгтя в «бочку мёда» Lockheed Martin добавил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер. Американское издание Breaking Defense 14 января 2021 года опубликовало статью под названием «Ропер намекает, что NGAD может заменить F-35. Почему? Затраты на жизненный цикл».

Напомним. В рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) идёт создание истребителя следующего (шестого) поколения. Сама программа была придумана в Исследовательской лаборатории ВВС США и официально стартовала 1 октября 2019 года. На период 2019—2025 финансовых годов Конгресс США выделил на NGAD финансирование в размере 9 миллиардов долларов.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35 «Lightning II»

В интервью Breaking Defense Уилл Ропер сказал следующее: «Я думаю, что программа F-35 далека от того, чтобы быть той точкой опоры, в которой мы нуждаемся. Я думаю, что это далеко не доступный (по стоимости) истребитель, который мы можем купить оптом».

Он также добавил: «Вот почему программа Next-Generation Air Dominance так важна для ВВС. Это не просто истребитель нового поколения «с колокольчиками и свистками», которые нам понадобятся в боевых действиях. Это не просто совершенно другая парадигма приобретения. Это также даёт нам шанс спроектировать самолёт, который будет более устойчивым, чем F-35, если F-35 реально не сможет снизить стоимость часа полёта».

В своём интервью Уилл Ропер назвал одну из самых болевых точек программы F-35, кроме её технических недостатков — очень высокую цену. По различным экспертным оценкам, совокупная стоимость поддержания данной программы до 2070 года обойдется американским налогоплательщикам примерно в 1,2—1,3 триллиона долларов.

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике также сказал: «Мы находимся не на том уровне цены, на котором мы должны быть для очень большого флота. Таким образом, следующие несколько лет являются критическими для программы F-35».

Фактически Уилл Ропер прямо заявил, что при такой высокой стоимости F-35 ВВС США не смогут достичь количественных показателей по насыщению новейшими истребителями. В то же время, по его мнению, истребители ВВС должны быть готовы к установлению господства в воздухе в первый же день войны (наряду со спутниками для обеспечения надежной связи). «Вот почему имеет значение количество доступных F-35, а также качество его возможностей», — считает Уилл Ропер.

Таким образом, в ближайшие 2—3 года будет решаться судьба программы единого ударного истребителя (Joint Strike Fighter). Очень велика вероятность, что закупки истребителей F-35 для Вооружённых сил США будут постепенно прекращены.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35 «Lightning II»

Несмотря на то, что Lockheed Martin имеет сильное лобби на Капитолийском холме, бесконечно долго лоббировать неэффективный и дорогой истребитель не получится, так как задача сохранения глобального доминирования США на повестке дня осталась. А если говорить о доминировании в военной сфере, то для Соединённых Штатов оно начинается с завоевания превосходства в воздухе. И для этого нужен другой — надёжный и недорогой в эксплуатации — истребитель с соответствующим задаче боевым потенциалом.

В то же время надо понимать, что судьба F-35 во многом будет зависеть от реальных результатов по программе Next-Generation Air Dominance. Здесь, как и в любом деле, кадры решают всё. NGAD получит больше шансов на успех, если новая американская администрация даст возможность Уиллу Роперу, ушедшему в отставку 19 января 2021 года, продолжить службу в ВВС США. Так что, для начала будем наблюдать за кадровыми вопросами.

Безусловно, корпорация Lockheed Martin сохранит часть рынка и продолжит поставки этих боевых машин союзникам США. Союзники будут их покупать в качестве дани за военно-политическое покровительство со стороны Вашингтона. Только в Европу компания планирует поставить до 500 истребителей F-35 к 2030 году.