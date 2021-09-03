Впервые за 12 лет президент России Владимир Путин принял приглашение поучаствовать в работе Всемирного экономического форума в Давосе. И выступление российского лидера оказалось во всех смыслах не менее значимым, чем его знаменитая речь в 2007 году на Мюнхенской конференции по международной безопасности. Хотя в этот раз Владимир Путин использовал более мягкие формулировки, лежащий за ними смысл оказался еще более важным.

Kremlin.ru Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

За прошедшие сорок лет, если считать по паритету покупательской способности, человечество удвоило уровень подушевого ВВП. Однако глобальный базовый кризис экономической системы подводит черту под эпохой всеобщего благоденствия. За четыре десятилетия ставший привычным поступательный рост доходов сменяется спадом. Причем не в какой-то отдельной стране локально, а во всем мире.

Начался откат, который всегда становится причиной роста социального раздражения и популярности идеи поиска крайних для перекладывания на них вины за происходящее. Отсюда проистекает расконсервация всех былых конфликтов, обострение противоречий и их эскалация до прямого вооруженного противостояния.

Владимир Путин справедливо отметил схожесть нынешних реалий с развитием событий в 30-х годах прошлого века, в конечном счете закончившихся повторением мировой войны.

Причиной тому является перекос социально-экономического механизма, вызванный стремлением транснациональных, особенно цифровых, корпораций к закреплению своего монопольного статуса в противостоянии с государством как институтом.

Kremlin.ru Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

Упомянутый выше системный экономический кризис является закономерным итогом сверхконцентрации доходов в руках ведущих корпораций вместе с параллельным превращением человека из смысла развития общества в банальный источник извлечения прибыли.

Именно отсюда проистекает все прочее, включая накопление огромной массы невостребованных людей, для которых нет работы и потому у них нет доходов для обеспечения нормальной жизни.

Решить эти проблемы может только государство, способное обеспечить справедливое перераспределение прибыли в обществе, купировать разрыв между богатыми и бедными, а также добиться справедливого налогообложения корпоративных доходов.

Тем самым глава государства фактически обрисовал основные контуры долгосрочной стратегической линии Российской Федерации. Направленной на противостояние корпоративному монополизму, особенно в цифровой и высокотехнологической сферах, а также на разрушение так называемого Вашингтонского консенсуса.

Последнее особенно важно, так как затрагивает минимум три фундаментальных аспекта: американскую глобальную гегемонию, финансовую систему долларового доминирования и однополярность западного мировосприятия.

Kremlin.ru Во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

Именно из-за них мировая экономика пришла к глобальному кризису. Следовательно, и ее лечение надо начинать с устранения в первую очередь этих проблем. С прекращения надувания финансовых пузырей. С сокращения разрыва между реальной и виртуальной экономикой. И с ликвидации противостояния цифровых гигантов с институтом государства. Еще с сохранения фундаментальных культурных и морально-этических ценностей, формирующих основу общества, таких как, например, семья.

Победить всё это мир может только вместе. Если, конечно, он не хочет повторить пройденную историю не только 30-х, но и 40-х годов ХХ века.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ