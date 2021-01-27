То, что японские правящие круги при согласии и поддержке сюзерена — США — взяли курс на возрождение страны в качестве военной державы, что называется, «медицинский факт». Как и то, что оснащенные современнейшим вооружением пока прикрывающиеся эвфемизмом «сил самообороны» японские вооруженные силы с каждым годом становятся всё большей угрозой для нашей страны. Тем более что Япония имеет реальные притязания на российскую территорию, и, по мнению некоторых, Токио уже чуть ли не принял решение «отбивать оккупированные Россией северные территории» войной. Одна из статей сегодняшнего дня вышла в издании «ПолитЭксперт» под заголовком «Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что Япония развивает собственное вооружение, чтобы совершить военный захват Курильских островов, которые принадлежат России». В статье сообщается, что «Кнутов обратил внимание, что в последнее время Япония начала активно строить фрегаты и подводные лодки. Кроме того, Токио планирует к 2026−2030 годам разработать гиперзвуковую ракету. Всё это свидетельствует о намерении руководства страны захватить Курилы, считает эксперт». И Кнутов в своем прогнозе не одинок — его мнение разделяют и другие военные эксперты и обозреватели, завсегдатаи различных телевизионных ток-шоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Подливают «масла в огонь» и некоторые зарубежные издания, видимо, заинтересованные в нагнетании напряженности на российско-японской границе. Тот же «ПолитЭксперт» цитирует материалы китайского издания SOHU, из номера в номер «анализирующего» провальные перспективы попыток японцев «отбить» Курилы силой. Сегодня же указанный российский портал приводит выдержки из статьи китайского издания Jinri Toutiao, в котором говорится о готовности США поддержать территориальные претензии Японии, в сферу которых входят российские Курилы. Решимость Вашингтона помочь Токио подтверждается совместными военными учениями двух стран. «В ходе таких маневров американские и японские военные отрабатывают захват «оккупированных» островов условным врагом. Несмотря на то, что США и Япония не конкретизировали, о каком острове идет речь, очевидно, имеется в виду территория российских Курил, считают (китайские) обозреватели», — пишет «ПолитЭксперт».

Конечно, нельзя полностью отвергать наличие тайных замыслов японцев при создании «благоприятных условий», под которыми подразумеваются внутренние беспорядки в нашей стране, «развал» России и приход к власти «либеральных сил», быстро оккупировать русские Курилы. О таких «перспективах» открыто пишет японская пресса. Но всё же в ходе нынешних японо-американских учений по отработке десантных операций на острова, речь пока идет не о Курилах, а островах Сэнкаку, которые придется-де совместно отбивать в случае «захвата их китайцами».

Корабли Береговой охраны Японии и Управления береговой охраны Китайской Республики

И еще. В последнее время в серьезных российских изданиях опубликованы материалы, в которых обращается внимание на то, что военно-морские строительные программы Японии уже сейчас якобы ставят вопрос о смещении баланса сил на Дальнем Востоке в пользу ВМС Страны восходящего солнца. Так это или не так, неспециалисту определить трудно. Однако военные власти РФ не спешат давать соответствующие разъяснения. Правда, сегодня интернет-издание «Армейский стандарт» успокаивает, разъясняя, почему преимущество в количестве кораблей Японии не поможет. Степень угроз от ВМС Японии оценил капитан 1-го ранга Владимир Гундаров. В своей статье он привел данные о боевом составе ВМС Японии и российского Тихоокеанского флота. Но это личный анализ и выводы отдельно взятого морского офицера. Хотелось бы получить компетентный ответ МО РФ на волнующий многих вопрос, действительно ли, если не принимать в расчет ядерное оружие, наш флот, как и во времена Цусимского сражения, старше и уступает характеристикам японских новейших кораблей. Для этого в военном ведомстве есть целый генерал И. Конашенков. А то у нас недавние вызывающие заявления премьер-министра Японии Ё. Суги о «суверенитете Японии на Курилах» почему-то комментировала не директор департамента информации и печати МИД РФ М. Захарова, а… арабист Е. Сатановский(?!).