В 2019 году директор национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» Елена Шатковская «за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России» стала лауреатом Государственной премии. На торжественном приеме Елена Флегонтовна лично обратилась к президенту В. В. Путину. Она попросила спасти и отреставрировать три деревянные церкви в «Онежском Поморье». Две из них в деревне Пурнема Онежского района Архангельской области.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Онежская деревня Пурнема стоит на красивейшей возвышенности над Белым морем

Первый житель Пурнемы выбрал удачное место — красивую возвышенность на берегу Белого моря. Выбор весьма практичен — от моря Пурнему отделяет песчаная коса, служащая волноломом, причалом для карбасов, складом рыбы, а сосны на косе — защитой от морского ветра. С расчетом пурнемцы выбрали и место для своих церквей. Те, кто ставил деревянную церковь в центре деревни, совершали ошибку — упавшая свечка не только жгла храм, но и лишала крова жителей. В Пурнеме церкви за околицей, от деревни их отделяет ручей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На песчаной косе, защищающей деревню от морских ветров, как мертвые, киты лежат старинные, покрытые мхом карбасы

Летом 2019 года церкви, точнее Рождественская, в которую удалось зайти, выглядела печально. Снятая крыша, разобранные реставраторами полы не обещали храму ничего хорошего. Масса примеров, когда за дело брались и бросали, а раскрытые полы и крыши ускоряли конец. Но за церкви взялся благотворительный фонд «Вереница» — волонтерская организация с хорошей репутацией, производящая противоаварийные работы на десятках деревянных церквей Русского Севера. Национальный парк заключил договор с «Вереницей» — парк помогает, а волонтеры делают противоаварийку. Спасительные работы растянулись бы на несколько лет, если бы не обращение к президенту о реставрации этих необычных храмов.

Почему необычных? Время, когда пурнемцы решили ставить церковь, было очень жестоким — шел 1618 год. В России кончилась Смута, выбрали царя Михаила Федоровича, а на Русском Севере ужасы только начинались. Разбежавшиеся из-под Москвы польские полки отступили на север и, поступив на службу к шведам, в 1619 году вторглись в Онежский уезд: «Приходили в наш уезд войною польские и литовские люди полковника Януша Шиша, стояли в уезде 4 недели, ездили, по деревням и по лесам сыскивая, многих людей посекли и хлеб молоченый и немолоченый скормили, лошадей вывели. А ковров и овец выбили, а жен и детей позорили, а иных в полон свели» (1). «Только за этот набег в Каргопольском уезде запустело 163 с четью и полчети выти пашенной земли ми убыло 773 тяглых человека» (2). «Там и там стояли казаки, пошли туда-то, села и деревни разорили и повоевали до основания, крестьян жженых видали мы… да мертвых, которые померли от мучения и пыток, кроме замерзших… у иных разбойников было обычною забавою набивать людям рот, уши и нос порохом и зажигать» (3).

Казалось, не до строительства — придут ляхи, сожгут. Но православные решили иначе — искать защиты сил небесных. А так как все они были мореходами, то надежного покровительства они ждали от святителя Николая и церковь поставили в его честь. Случайность, или молитвы были услышаны, но Пурнема избежала мучителей и убийц. С тех пор деревня живет в тишине — англичане в Крымскую войну, и бои белых с красными в интервенцию 1918−1920 гг. обошли ее стороной.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца построена жителями Пурнемы в жестокое время — в 1618 году, когда по Онежским землям бродили отряды польских интервентов, жгли и убивали

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии»: «Из двух ныне существующих церквей одна — во имя Николая Чудотворца — построена в 1618 г., она обшита тесом, окрашена белилами и — несмотря на свои 277 лет — прочна. Другая церковь — теплая, построена в 1860 году, имеет два престола — главный — во имя Рождества Христова и — придельный во имя священномученика Власия… Церковная утварь, ризница и прочие принадлежности — посредственны, в архиве имеются древние документы. На содержание церквей, кроме обычных доходов, поступает аренда с сенокосной земли — 2 десятины 1170 саженей — в количестве 12 рублей 85 коп. (1894).

3 февраля 1889 г. в приходе открылась церковно-приходская школа, она помещается в наемной квартире… Учащихся было в 1894 г. 26 мальчиков и 6 девочек. Законоучителем состоит местный священник бесплатно, а учительница — кончившая курс в Архангельском епархиальном женском училище девица Клавдия Иванова с вознаграждением от общества 120 рублей в год… Местным священником состоит Николай Васильевич Зуев, 22 лет, по прошению уволился из 6-го класса Архангельской духовной семинарии…» (4).

Решение поискать биографию священника в книге о репрессированных служителях Церкви оказалось правильным: «Зуев Николай Васильевич, священник. 1873, 30 апреля — родился в с. Церковническое Архангельского уезда той же губернии. Сын псаломщика. Окончил Духовную семинарию. Проживал в с. Турчасовское Плесецкого района Архангельской области. Служил священником Посадского сельсовета. 1921 — арестован за «антисоветскую агитацию», осужден «за связь с белыми» на один год лишения свободы. Внесен в список неблагонадежных. 1936 — арестован, осужден за недосдачу церковного имущества на два года лишения свободы. Из-под стражи освобожден через полтора месяца в связи с прекращением уголовного дела.

1937, 25 сентября — арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», убеждал не работать в воскресные дни и церковные праздники.

1937, 11 октября — по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.

Дальнейшая судьба неизвестна.

1989, 12 сентября — реабилитирован» (5).

В тихой Пурнеме, где веками ловили рыбу и не знали, что такое политика, оказывается, служил Богу человек с твердым характером, готовый пожертвовать собой ради Веры Христовой.

После разговора Елены Шатковской с президентом России вышло поручение о реставрации трех церквей и строительстве в национальном парке фондохранилища. В Минкульт РФ национальным парком направлена заявка на проектные работы по реставрации. Елена Флегонтовна оценивает работы примерно в пять лет и 300 миллионов рублей — «примерно» потому, что пока нет проекта. Минкульт РФ пока не сообщил «Онежскому Поморью», как будет выполнять поручение президента. Может, конкурсы будет проводить это министерство, а может, отдаст задачу в Минприроды РФ, и конкурс проведет национальный парк. Опыт удачной реставрации Порженского погоста в Кенозерском национальном парке и печальная слава реставрационных конкурсов Минкульта РФ показывают, что лучше бы проектную и реставрационную организацию определял национальный парк, а не чиновники в Москве.

Примечания: