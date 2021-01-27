Почти незаметно для широкой общественности Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры России к двум бывшим вице-губернаторам из Приморского края — Сергею Сопчуку и Василию Усольцеву. В доход государства в результате была изъята золотодобывающая компания с четырьмя действующими лицензиями. Доли изъяли «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». В январе 2021 года суд обнародовал мотивированное решение, но сделал его закрытым от общественности, сославшись на закон № 262-ФЗ, по которому не подлежат размещению в Интернете тексты судебных актов, вынесенных по некоторым делам, в том числе затрагивающим безопасность государства. ИА REGNUM разбиралось в хитросплетениях этого дела, по которому ответчики ещё могут обжаловать вердикт судьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Напомним, Сергей Сопчук с 2016 года является депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия») и представляет Приморский край. В 2007 году он был первым вице-губернатором Приморского края — заместителем Сергея Дарькина. Сопчук курировал ряд департаментов, а в сентябре 2008 года покинул пост по собственному желанию. В 2011 году он был избран депутатом Заксобрания Приморского края, а в 2016-м стал депутатом Госдумы. Второй соответчик по иску Генеральной прокуратуры РФ — Василий Усольцев — в разные годы был краевым депутатом, депутатом Госдумы, а в 2013 году он занял пост помощника губернатора Владимира Миклушевского. Позднее Усольцева назначили вице-губернатором, которым он пробыл до ноября 2017 года. В сентябре 2020 года стало известно, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, по которому ему вменяют незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств.

Primorsky.ru Сергей Сопчук

Госслужба бизнесу не помеха? Об активах бывшего вице-губернатора Усольцева

Иск прокурора

В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура РФ обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Сергею Сопчуку, его сестре — Людмиле Стуковой, Василию Усольцеву и к ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ», ООО «Терней Золото», потребовав обращения в доход государства долей в уставном капитале последнего как имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Речь шла о доле в уставном капитале ООО «Терней Золото», принадлежащей Стуковой, — 99,23%, доле в уставном капитале той же компании, которая принадлежит ООО «Партнер ДВ», — 0,5% и о доле, принадлежащей компании «Омония», — 0,27%. То есть о полном взыскании в доход государства 100% доли компании-золотодобытчика.

sopchuk.ru Сергей Сопчук

Из разных определений суда, обнародованных в карточке дела, можно узнать некоторые детали спора. Например, в материалах дела указывалось, что депутат Сопчук проживает в московской квартире, приобретенной его матерью В. И. Сопчук 27 октября 2010 года. А уже 11 ноября того же года мать подарила сыну эту недвижимость. Именно адрес постоянного проживания депутата и стал основанием для решения вопроса о подсудности дела, хотя другие ответчики настаивали на передаче его в арбитраж Приморского края.

Также в одном из документов суда указано, что, по мнению прокурора, ответчик, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, в 2012—2019 годы «имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования и под прикрытием подставных лиц нелегально вкладывал» в компанию, которая занимается добычей драгоценных металлов. Уточнялось, что фигурант внёс в компанию крупную сумму, которую тратили на покупку недвижимости, техники. Прокурор также настаивал на том, что ответчик «фиктивно подарил принадлежащие ему доли» своей сестре, которая «делами этого предприятия не занималась, а работала консультантом в отделении фонда обязательного медицинского страхования в Уссурийске».

Истец указывал на то, что в действительности фигурант «продолжал управлять предприятием, принимать в нем руководящие решения и извлекать доходы», постоянно посещая актив, участвуя в совещаниях и давая «руководству указания и поручения».

В конце декабря 2020 года была обнародована результативная часть вердикта судьи, а в январе 2021 года — мотивированное решение, с которым общественность ознакомиться не может, так как его «закрыли» от публики.

Спорный актив

ООО «Терней Золото», о котором идёт речь в деле, учреждено в пгт Терней одноимённого района Приморья в декабре 2006 года. В ЕГРЮЛ по-прежнему собственниками компании являются Людмила Стукова с долей 99,23%, ООО «Партнёр ДВ» и ООО «Омония». Директор фирмы с 2014 года — Игорь Петин.

terneyau.ru ООО «Терней Золото». Месторождение золота

ООО «Партнёр ДВ» учреждено в декабре 2011 года. Компания прописана в селе Покровка Октябрьского района Приморья. По основному виду деятельности занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами. Единственный владелец — Людмила Стукова, а директор с октября 2017 года — Дмитрий Стуков.

Второй совладелец золотодобывающей компании — ООО «Омония» было создано в декабре 2010 года для розничной торговли аудио‑ и видеотехникой в спецмагазинах. Директор с апреля 2020 года — Василий Усольцев. Единственный владелец «Омонии» — ООО «Восток-Минерал», которое работает в сфере производства минеральных вод. «Восток-Минерал» на 95% принадлежит ООО «Эридан-Восток», где 5% имеет Усольцев.

Primorsky.ru Василий Усольцев

Возвращаясь к ООО «Терней Золото». Эта компания, в свою очередь, единственный владелец созданного в 2018 году в Дальнегорске геологоразведочного ООО «Бурматовское». В 2019 году из состава владельцев последнего вышла компания «Дальнегорские минералы».

По данным из сводного госреестра лицензий, за ООО «Терней Золото» закреплено четыре действующих лицензии. Две выданы в 2007 году со сроком до 31 июля 2031 года на геологоразведку, добычу полезных ископаемых на Приморском месторождении и участке «Салют» в Тернейском районе. Ещё две лицензии выданы в 2018 году сроком до 22 мая 2023 года. Они касаются Павелицинского рудного поля и участка «Бурматовский». Последние выданы на «геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений золота и попутных компонентов».

terneyau.ru Добыча золота

Примечательно: в своё время «Терней Золото» отметилось в качестве третьего лица и в деле о банкротстве АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». А Василий Усольцев с конца 90-х годов как раз руководил этим крупнейшим горнодобывающим предприятием севера Приморского края.