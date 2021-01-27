Генпрокурор отсудил золотой прииск: при чём тут бывшие вице-губернаторы?
Почти незаметно для широкой общественности Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры России к двум бывшим вице-губернаторам из Приморского края — Сергею Сопчуку и Василию Усольцеву. В доход государства в результате была изъята золотодобывающая компания с четырьмя действующими лицензиями. Доли изъяли «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». В январе 2021 года суд обнародовал мотивированное решение, но сделал его закрытым от общественности, сославшись на закон № 262-ФЗ, по которому не подлежат размещению в Интернете тексты судебных актов, вынесенных по некоторым делам, в том числе затрагивающим безопасность государства. ИА REGNUM разбиралось в хитросплетениях этого дела, по которому ответчики ещё могут обжаловать вердикт судьи.
Напомним, Сергей Сопчук с 2016 года является депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия») и представляет Приморский край. В 2007 году он был первым вице-губернатором Приморского края — заместителем Сергея Дарькина. Сопчук курировал ряд департаментов, а в сентябре 2008 года покинул пост по собственному желанию. В 2011 году он был избран депутатом Заксобрания Приморского края, а в 2016-м стал депутатом Госдумы. Второй соответчик по иску Генеральной прокуратуры РФ — Василий Усольцев — в разные годы был краевым депутатом, депутатом Госдумы, а в 2013 году он занял пост помощника губернатора Владимира Миклушевского. Позднее Усольцева назначили вице-губернатором, которым он пробыл до ноября 2017 года. В сентябре 2020 года стало известно, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, по которому ему вменяют незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств.
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Иск прокурора
В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура РФ обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Сергею Сопчуку, его сестре — Людмиле Стуковой, Василию Усольцеву и к ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ», ООО «Терней Золото», потребовав обращения в доход государства долей в уставном капитале последнего как имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Речь шла о доле в уставном капитале ООО «Терней Золото», принадлежащей Стуковой, — 99,23%, доле в уставном капитале той же компании, которая принадлежит ООО «Партнер ДВ», — 0,5% и о доле, принадлежащей компании «Омония», — 0,27%. То есть о полном взыскании в доход государства 100% доли компании-золотодобытчика.
Из разных определений суда, обнародованных в карточке дела, можно узнать некоторые детали спора. Например, в материалах дела указывалось, что депутат Сопчук проживает в московской квартире, приобретенной его матерью В. И. Сопчук 27 октября 2010 года. А уже 11 ноября того же года мать подарила сыну эту недвижимость. Именно адрес постоянного проживания депутата и стал основанием для решения вопроса о подсудности дела, хотя другие ответчики настаивали на передаче его в арбитраж Приморского края.
Также в одном из документов суда указано, что, по мнению прокурора, ответчик, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, в 2012—2019 годы «имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования и под прикрытием подставных лиц нелегально вкладывал» в компанию, которая занимается добычей драгоценных металлов. Уточнялось, что фигурант внёс в компанию крупную сумму, которую тратили на покупку недвижимости, техники. Прокурор также настаивал на том, что ответчик «фиктивно подарил принадлежащие ему доли» своей сестре, которая «делами этого предприятия не занималась, а работала консультантом в отделении фонда обязательного медицинского страхования в Уссурийске».
Истец указывал на то, что в действительности фигурант «продолжал управлять предприятием, принимать в нем руководящие решения и извлекать доходы», постоянно посещая актив, участвуя в совещаниях и давая «руководству указания и поручения».
В конце декабря 2020 года была обнародована результативная часть вердикта судьи, а в январе 2021 года — мотивированное решение, с которым общественность ознакомиться не может, так как его «закрыли» от публики.
Спорный актив
ООО «Терней Золото», о котором идёт речь в деле, учреждено в пгт Терней одноимённого района Приморья в декабре 2006 года. В ЕГРЮЛ по-прежнему собственниками компании являются Людмила Стукова с долей 99,23%, ООО «Партнёр ДВ» и ООО «Омония». Директор фирмы с 2014 года — Игорь Петин.
Для справки: Петину принадлежат три компании во Владивостоке и соседнем с ним Артёме — ООО «Примтрак» (торговля автотранспортными средствами), ООО «Комплекс отдыха «Маяк» и работающее в той же сфере ООО «Аква Маяк» (учреждено в 2019 году). Комплекс отдыха «Маяк» позиционируется как парк-отель на берегу моря. Он расположен в 30 минутах езды от Владивостока. В нём же есть ресторан.
ООО «Партнёр ДВ» учреждено в декабре 2011 года. Компания прописана в селе Покровка Октябрьского района Приморья. По основному виду деятельности занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами. Единственный владелец — Людмила Стукова, а директор с октября 2017 года — Дмитрий Стуков.
Для справки: в активе Дмитрия Стукова есть 100% долей в двух компаниях — ООО «Октябрьская транспортная компания», которое создано в 2004 году и числится соучредителем ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка», и ООО «Полтавский терминал» (хранение и складирование прочих грузов). У Стукова также есть статус ИП с основным видом деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Второй совладелец золотодобывающей компании — ООО «Омония» было создано в декабре 2010 года для розничной торговли аудио‑ и видеотехникой в спецмагазинах. Директор с апреля 2020 года — Василий Усольцев. Единственный владелец «Омонии» — ООО «Восток-Минерал», которое работает в сфере производства минеральных вод. «Восток-Минерал» на 95% принадлежит ООО «Эридан-Восток», где 5% имеет Усольцев.
Для справки: «Восток-Минерал» — собственник компании «Дальнегорские минералы», которое учреждено для геологоразведки в родном для Усольцева Дальнегорске.
Возвращаясь к ООО «Терней Золото». Эта компания, в свою очередь, единственный владелец созданного в 2018 году в Дальнегорске геологоразведочного ООО «Бурматовское». В 2019 году из состава владельцев последнего вышла компания «Дальнегорские минералы».
По данным из сводного госреестра лицензий, за ООО «Терней Золото» закреплено четыре действующих лицензии. Две выданы в 2007 году со сроком до 31 июля 2031 года на геологоразведку, добычу полезных ископаемых на Приморском месторождении и участке «Салют» в Тернейском районе. Ещё две лицензии выданы в 2018 году сроком до 22 мая 2023 года. Они касаются Павелицинского рудного поля и участка «Бурматовский». Последние выданы на «геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений золота и попутных компонентов».
Для справки: Людмиле Стуковой, помимо уже перечисленных активов, принадлежат две компании в Еврейской автономной области — ООО «Администрация речного порта «Нижне-Ленинское» Плюс», которое работает с 2006 года в сфере внутреннего водного грузового транспорта, и ООО «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское» (деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам). Полноправным владельцем последнего Стукова является с 2019 года.
Примечательно: в своё время «Терней Золото» отметилось в качестве третьего лица и в деле о банкротстве АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». А Василий Усольцев с конца 90-х годов как раз руководил этим крупнейшим горнодобывающим предприятием севера Приморского края.