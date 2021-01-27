Первый откровенный звонок для «Слуг народа» и президента Зеленского лично прозвучал в феврале прошлого года. Когда плавно снижавшийся баланс доверия президенту (соотношение «доверяю» — «не доверяю») впервые ушел в «ноль». А летом «Центром социального мониторинга» были опубликованы результаты проекта мониторинга общественного мнения населения Украины «РАДИКАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕНИЙ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

Там негативный баланс Зеленского уже дошел до «минус 8,9%» и, что еще более важно, отчетливо отразился рост общественного запроса на досрочные выборы президента и парламента (соответственно на 60 и 30 процентов). Но в остальном у «Слуг» все было хорошо: и они, и сам Зеленский были безусловными лидерами рейтингов.

Звонок становился все громче, и в конце года уже превратился в удар колокола. По опросу Киевского международного института социологии (КМИС) баланс недоверия Зеленскому вырос до — 26,8%, хотя он по-прежнему безусловно лидировал в президентском рейтинге (17,1% среди всех респондентов и 27% среди определившихся). Но вот на первое место в рейтинге партий вышла «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» (14,9% респондентов — 23,1% определившихся против 13,5 — 20,9 у «Слуг»).

Прошел месяц… 22 января 2021 года тот же КМИС провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. Зеленский остался лидером президентских симпатий (13,4 — 19,8), значительно опережая «серебряного» Петра Порошенко (10,6 — 15,7) и «бронзовую» Юлию Тимошенко (8,0 — 11,8). Хотя здесь не обошлось без «социологического лукавства». КМИСовцы в своих таблицах указывали лидеров партийных сил по формуле «одна особь — одна партия». Но от ОПЗЖ были названы два лидера — Юрий Бойко (7,4 — 11,0) и столь ненавидимый Зевластью и национал-радикалами «кум Путина» Виктор Медведчук (5,0 — 7,5).

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

Противоречия и отсутствие особой любви между Юрием Анатольевичем и Виктором Владимировичем ни для кого секретом не является, но надо быть последовательными — партия-то одна. ЗЕленые и националисты не без оснований надеются, что два горных барана не разойдутся на узкой тропе в скалах, и один рухнет, увлекая за собой другого.

А если разойдутся? Ведь тогда получается, что совокупный президентский рейтинг Бойко — Медведчука составляет 18,5% среди «определившихся», и этот результат уже «дышит в затылок» первому месту Зеленского.

Тем более, что с именем Медведчука сейчас связываются социально-оптимистические новости об одностороннем освобождении удерживаемых на Донбассе. И злобно-нервная реакция и нынешнего, и одного из экс-президентов (Зеленского и Кравчука) на эти достижения Медведчука только играют «на электоральный карман» Виктора Владимировича.

Имя же Зеленского, как и его политической силы у украинцев устойчиво ассоциируется только с повышением жилищно-коммунальных тарифов. И никакие пляски власти на тему «мы защитим людей и снизим тарифы» не помогут: они эти платежи УЖЕ повысили и платежки за декабрь УЖЕ пришли.

Полагаю, что именно эти непрезентабельные бумажки и обеспечили поразительный результат «Слуг народа» в январском партийном рейтинге КМИС: партию «молодых и дерзких лиц» взашей вытолкали с рейтингового пьедестала. На первом месте ОПЗЖ (20,7% среди определившихся). Далее партия «Европейская Солидарность» Порошенко (15,3%), далее политически бессмертная «Батькивщина» сменившей дизайн Юлии Тимошенко (12,6%) и только потом — не без труда перевалившая за «десятку» политическая сила Владимира Зеленского (11,2%).

Цитата из видео канала RADA Live Юлия Тимошенко. Новый дизайн

И самым любопытным в этой истории является вопрос: каким будет место «Слуг» в конце февраля, когда будущим избирателям придут ЯНВАРСКИЕ платежки за коммунальные услуги? Рассказки о том, что тарифы на тепло на Украине до конца отопительного сезона повышать не будут мало кого впечатляют. Наоборот: на Украине разворачиваются события, уже названные «тарифным Майданом» и уже звучат призывы вообще не платить за коммуналку с 1 февраля всем миром.

Еще раз повторюсь: каждый эпизод социологического мониторинга можно подвергнуть вполне обоснованному сомнению. Но один раз — эпизод, два раза — случайность, а три раза — это уже тенденция, однако. И эта «тенденция» сейчас явно не в пользу действующей власти.

Остается задаться вопросом: чего следует ожидать в свете «движения вниз» ЗЕкоманды? Ничего хорошего. В первую очередь — формирования системы «внутренних репрессий» в стране. В «тарифном Майдане» уже ищут и находят «российский след». И надо отдать должное — это уже многократно проверенный и доказавший свой эффект способ переключения социального внимания украинцев.

Хотя сейчас это будет сложнее. В последнем отчете КМИСа на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас на Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?» 74,3% респондентов ответили, что «куда-то не туда». И это уже не эмоциональные оценки, а реакция на совершенно реальное уменьшение денежных знаков в карманах респондентов.