Никто не станет спорить, что самое главное в современной нам действительности — это человек и его права. Но главное — его свобода, ограниченная свободами прочих членов общества. Многих из которых в постперестроечное время первоначального взрывообразного «накопления капиталов» окатило внезапным, но труднообъяснимым материальным благосостоянием. Данные о котором до недавних пор с готовностью и по сходной цене можно было при желании приобрести как в сумрачных закоулках «Даркнета», так и на вполне легальных торговых развалах столичных рынков. И такая вот свобода торговли столь специфичным товаром четверть века входила и продолжает входить в противоречие с интересами как государственной безопасности, так и безопасности самого народа. Поэтому маскировку владельцев отдельных, наиболее крупных объектов собственности под именем «Российская Федерация» нельзя было не приветствовать. Как начало первых, относительно действенных мер по защите прав на собственность, личную жизнь и прочее важное. И нет ничего удивительного в том, что власть и/или капиталы имущие начали защиту с себя любимых, не побоявшись обвинений в культивировании архаичного блата времен оных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Как и любое явление в окружающем нас мире, данное начинание, помимо плюсов, имеет и очевидные минусы. Самым мелким из которых является бессмысленность приобретения на «чёрном рынке» таких вот «баз данных», которые и раньше-то зачастую продавались в существенно «модифицированном» виде. И без дополнительной перепроверки содержимого в журналистских расследованиях и деятельности многочисленных частных «служб безопасности» применяться не могли. Но после замены установочных данных владельцев сверхдорогого недвижимого и движимого (включая летающее и плавающее) имущества на словосочетание (по мнению автора материала — крайне неудачно подобранное) «Российская Федерация» обвинить в незаконном либо «теневом» владении таковым можно госчиновника любого уровня, последствия чего буквально на днях мы имели возможность наблюдать.

Помимо прочего, зарождение нового классового общественного строя на основе почти столетнего народовластия есть процесс по определению крайне конфликтный, с финальным исходом, заранее никак и ничем не гарантированным.

Однако, рассмотрим пока особенности происхождения богатства миллиардеров, по данным телеграм-канала AteoStat (и некоторых прочих источников).

«Главный успех богатства», по данным ТК AteoStat, в %

Россия Великобритания КНР США ФРГ Италия Политические связи 64 29,8 9,2 3,8 н/д - Владение и руководство бизнесом 10,8 36,2 25 8,4 5,9 20 Наследование н/д 6,4 2 28,9 64,7 37,1 Работа в секторе финансов 21,6 19,1 23,7 26,8 н/д 2,9 Создание бизнеса 3,6 5,4 40,2 32,1 25,9 40

Как видно, создание бизнеса в нашей стране в наибольшей (64%) степени зависит от политических связей, а также поддержки финансового сектора (22%). Без поддержки (здесь вполне уместны кавычки) которых «делом» у нас не займёшься. Что, собственно, и есть прямой намёк на коррупционную составляющую как основополагающего фактора начала успешного бизнеса в нашей стране. Умиляет соседство по данным показателям с Великобританией — «обетованной землёй», «финансовым раем» и конечной целью многих наших «успешных людей», в конечном счёте вынужденных (см. выше) «выбрать свободу». Чему Лондон вряд ли так уж рад, особенно — если послушать недовольное бурчание по ту сторону Ла-Манша и звон раздраженно пересчитываемых бутылок с остатками Novichok'a. А наиболее привлекательными выглядят условия для создания бизнеса в Италии, КНР и США… Второе место социалистического Китая в данной последовательности не может не вызывать зависти к той стране и досады от отечественных просчётов.

Что же касается подмены персональных данных владельцев имущества на «Российскую Федерацию», то и здесь для «искателей правды» отнюдь не всё так безнадёжно. Интересующиеся ходом антикоррупционных расследований, а таковые наличествуют, что бы ни говорили люди со «светлыми лицами» и неумными улыбками заокеанского образа, не могут не заметить и успехов на том скорбном поприще.

Так, слово «дворец» применительно к чиновнику высокого ранга прошлым летом уже мелькало в СМИ. Тогда силовики штурмом взяли дворец экс-главы Самарского минстроя стоимостью за миллиард рублей по уголовному делу с ущербом на несколько… Занятно, что необычному проникновению на территорию 56-комнатного строения, до степени смешения напоминающего Версаль не только архитектурой, но и размером приусадебного участка (не Геленджик, конечно, но таки ведь — не самое дешевое ближнее Подмосковье), предшествовало не только возбуждение уголовного дела про выведение фигурантом миллиардов в офшор. А ещё, гораздо ранее, и фильм «Пролетая над гнездом сумасшедшего губернатора» от известного не только в России, но уже и в ФРГ (да и в британском Солсбери, чего уж там) режиссёра, продюсера, блогера и «жертвы режима» Алексея нашего Навального… Которого так и хочется спросить: «Кто Вы, доктор Зорге?.. Хотя — какая разница. Продолжайте наблюдение!»

Не даёт ответа…