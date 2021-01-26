Британское издание The Economist на днях посвятило один из своих информационных материалов технологической трансформации Сбербанка, задавшись вопросом, может ли бывшая советская сберегательная монополия превратиться в гиганта потребительских технологий, и утверждая, что, по сути, отчасти это уже произошло. Некогда существовавшая в Советском Союзе монопольная сберкасса, хранящая розничные сбережения, вкладывает миллиарды долларов в потребительские технологии, уже сегодня предлагая клиентам цифровые услуги — от доставки еды до потоковой передачи музыки. На очереди будут беспилотные автомобили и электронная коммерция. Таким образом, Сбербанк из коммунистического госпредприятия превратился в современного кредитора.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Новые стандарты управления и современные методы кредитования позволили банку стать конкурентоспособным и сохранить почти половину всех розничных депозитов в стране. При этом издание отмечает, что именно вера клиентов в банк как в государственный в том числе и привела финансовую организацию к успеху. И эта вера, выступая как бы фактором безопасности, даже несмотря на далеко не привлекательные сегодня депозитные ставки, является для клиентов важным поводом при выборе организации, что обеспечивает её дешевым финансированием, позволяющим иметь одну из самых высоких в мире кредитную маржу. Двое из трех россиян по-прежнему являются клиентами банка. Это позволило Сбербанку войти в число самых дорогих компаний на биржах и стать по данному показателю вторым банком Европы, уступая лишь HSBC.

Ketrin.sv Сбербанк

По оценкам The Economist, к 2023 году Сбербанк потратит 3−4 миллиарда долларов на свое развитие, что позволит построить экосистему с годовым объемом продаж в размере 7 миллиардов долларов. Это откроет организации возможности по вхождению в тройку ведущих российских операторов электронной коммерции в течение трех лет, а к концу десятилетия стать безусловным лидером рынка. При этом у таких технологических конкурентов банка в России, как «Яндекс» и «Mail.ru», пока не хватает ресурсов для самостоятельной трансформации. Тогда как перспектива создания масштабной экосистемы, как подчеркивает издание, вполне реальна.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Издание Lenta.ru отмечает, что глобальные изменения «Сбер» анонсировал на конференции, которая прошла осенью 2020 года, представив новые логотип, внешний вид офисов, банкоматов и поведав об устройстве своей экосистемы. Организация развивает далеко не банковские сервисы: развлечений, здоровья, доставки еды, поиска работы, логистики и другие. В развитие своей экосистемы «Сбер» уже вложил 60 миллиардов рублей. А согласно собственной стратегии, до 2023 года доля доходов «Сбера» от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1% сегодня до 5% через три года, а до 2030 года достигнуть 20−30%.