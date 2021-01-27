Американский президент Джо Байден размышляет, кого назначить спецпредставителем по Ирану (парламентером?), — одним из наиболее вероятных кандидатов является Роберт Мэлли, бывший директор по Ближнему Востоку Совета национальной безопасности президента Барака Обамы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тот, кто будет назначен посланником, будет отвечать за переговоры с Ираном по ядерной сделке. Если и случились какие-то тревожные события с тех пор, как Байден был приведен к присяге в качестве президента, то возможность того, что Мэлли станет посланником США в Иране, превосходит их все. Мэлли — известная фигура в Израиле. Он является президентом Международной кризисной группы левого крыла и раньше был советником президентов Билла Клинтона и Барака Обамы по Палестине и Ближнему Востоку. В 2000 году, после переговоров в Кэмп-Дэвиде, в которых он принимал участие, именно он обвинил израильского премьер-министра Эхуда Барака в провале переговоров и оправдал лидера ООП Ясира Арафата. Восприятие Мэлли сформировалось среди международных левых, в том числе и в Израиле. В течение многих лет после смерти Арафата у него сложились тесные связи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Иранская ядерная сделка — это не совсем его сфера компетенции. На прошлой неделе в дипломатических учреждениях и среди высокопоставленных комментаторов разразилась буря вокруг Мэлли: дипломатический истеблишмент защищал его, в то время как противники утверждали, что назначение Мэлли подорвет доверие к госсекретарю Энтони Блинкену и ослабит позиции Соединенных Штатов. В декабре прошлого года Мэлли создал союз между Международной кризисной группой и Ближневосточным проектом, возглавляемым политологом Дэниелом Леви, который, как известно, работал с Эхудом Бараком и политиком Йоси Бейлином. Документ, представленный кризисной группой в декабре прошлого года, раскрывает подход Мэлли, из которого мы можем сделать вывод о его иранской дипломатии — если она существует. По его мнению, новая администрация должна в первую очередь стереть все инициативы президента Дональда Трампа, реализованные в регионе за годы его пребывания в Белом доме. Он считает своей целью обратиться к краеугольным камням палестинской политики администрации США, чтобы создать израильскую общественность, которая [определенным образом] поняла бы последствия постоянной оккупации. Его намерение, скорее всего, состоит в том, чтобы дать понять израильской общественности, что Соединенные Штаты заплатили определенную цену за свою власть над Иудеей и Самарией. С другой стороны, он призывает палестинский народ и руководство бросить вызов статус-кво ненасильственными средствами и в соответствии с международным правом. Главное — это разворот тех тенденций на местах, в политической и правовой сферах, которые, по его словам, разорвали дипломатический ландшафт на куски и не могут гарантировать палестинцам самые элементарные права человека. Он видит проблему в Израиле, и решение включает в себя разбирательство с этой «проблемой», включая прекращение «аннексии» и защиту палестинцев, в том числе в Восточном Иерусалиме и Газе. В результате «осады» Газа страдает от чрезвычайной гуманитарной ситуации. Всю тему ракетной угрозы гражданскому тылу он предпочел вообще не затрагивать. Мэлли предлагает США воздержаться от использования своего права вето в ООН, то есть оказать давление на Израиль, не используя свое вето. Это был финальный аккорд администрации Обамы в декабре 2016 года. Он выступает за сотрудничество с Европейским союзом и другими международными форумами. Он также предлагает контролировать использование Израилем американской помощи в области безопасности и оборудования. Что касается Ирана, то всё это означает, что Роберт Малли — дипломат, чье намерение защищать безопасность Израиля в лучшем случае выражается лишь на словах. Им руководит представление о ценности участия Евросоюза и равенстве между Израилем и его врагами; он выступил против принципов, представленных бывшим госсекретарем Майком Помпео в качестве условий для снятия санкций с Ирана.

Apbspeakers.com Роберт Мэлли

Любой, кто хочет уничтожить наследие Трампа на Ближнем Востоке, как Роберт Мэлли со своей хорошо продуманной идеей, принесет с собой эту мысль и в иранскую сферу. Мэлли является классическим примером человека с очень пропалестинским идеологическим подходом. Для демократов этот подход также выражается в виде подхода проиранского, который описывается на институциональном языке международной дипломатической элиты.