



Иван Шилов ИА REGNUM

Между Ираном и Турцией стал сначала разгораться, а потом утихать серьезный политический скандал. Дело в том, что во время визита в Баку 10 декабря для участия в военном параде по случаю окончания войны в Карабахе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении процитировал отрывок из поэмы азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде о разделе земель южнее и севернее Аракса в результате Гюлистанского (1813 год) и Туркменчайского договоров (1828 год).

В Тегеране на это отреагировали очень остро. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что высказывания президента Турции являются «сепаратистскими», что в приведенных Эрдоганом строках Вагабзаде «речь о насильственном захвате иранских территорий севернее Аракса», а это, по мнению министра, «подрывает суверенитет Азербайджанской Республики». После чего в МИД Ирана вызвали турецкого посла, которому объявили, что «эра воинствующих империй» осталась позади. В Тебризе, административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан, состоялась многочисленная антитурецкая демонстрация. «Те, кто положил глаз на земли по эту сторону Аракса, пусть лучше учат историю и знают, что жители Азербайджана (имелись в виду провинции Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан в Иране — С.Т.) всегда защищали исламский Иран», говорилось в воззвании протестующих.

European External Action Service Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

В свою очередь иранское государственное информационное агентство ISNA вообще заявило, что стихотворение, которое читал Эрдоган, является «одним из сепаратистских символов пантюркизма», демонстрацией «стремления Турции подмять под себя Закавказье, сделав его частью «новой Османской империи», обозначает лозунг радикального движения, выступающего за объединение тюркских народов. В частности, в произведении идет речь об отделении северо-западной части Ирана, где проживают этнические азербайджанцы. В этой связи в ряде иранских изданий была опубликована историческая карта Сефевидского Ирана, появились упоминания о подписанном в 1555 году в турецком городе Амасья мирном договоре, по которому был произведен первый в истории этих государств раздел земель между Сефевидами и Османами: Западная Грузия, 3ападная Армения и большая часть Ирака отошли к Турции, а Восточная Грузия, Восточная Армения и весь Азербайджан — к Сефевидам.

Тем самым Иран пытается напомнить Турции, что большая часть территории нынешнего Закавказья относится к зоне исторических интересов Тегерана, а не Анкары. Эрдоган в принципе склонен к поэтическому восточному образному мышлению, но, похоже, сейчас он задел иранцев за живое, так как они давно с тревогой наблюдают за усилением влияния Турции в Закавказье. Тем более что, как полагает турецкое правительственное агентство Anadolu, «два государства, Азербайджан и Турция, продемонстрировали всему миру не только «незыблемый» военный союз, но и заявили, что «освобождение территории Азербайджана от армянской оккупации вовсе не является концом борьбы». А раз так, то, по Anadolu, «Турция в обмен на предоставленную Азербайджану «помощь» в военных действиях против Армении рассчитывает получить на территории Азербайджана некие особые права», чтобы иметь возможность дальше выполнять намеченную миссию в обстановке изменившейся геополитической ситуации в Закавказье по результатам карабахской войны.

President.az Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку

По мнению ряда арабских экспертов, «поведение Анкары говорит о том, что она пока «была готова бросить вызов не столько российской гегемонии в регионе, сколько обозначить себя в Закавказье на фоне Ирана, который не вмешивался в карабахский конфликт, но делал все необходимое, чтобы боевые действия не перекинулись на его территорию, как это уже случалось ранее». Чтобы припугнуть турок, Тегеран развернул свои силы на границе с Карабахом, выражая готовность нанести удар по сирийским боевикам. Более того, Ирану было важно, чтобы трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой говорило только о российских миротворцах, на что намекало заявление иранского МИД о готовности помочь в размещении их в Нагорном Карабахе.

И еще. Ранее путь из Азербайджана в Нахичевань лежал через территорию Ирана. Новый коридор через территорию Армении снижает влияние Тегерана на Баку, тогда как Анкара получает доступ к Азербайджану без необходимости пересекать иранскую или грузинскую территорию. Одним словом, в Закавказье и соседних с ним южных странах появляется новая геополитическая реальность. Что же касается Эрдогана, то, похоже, он на параде в Баку, заявляя об Иранском Азербайджане, «выплеснул с водой и ребенка». Возможно, поспешил. А если нет?