Попытки трактовать субботние протесты 23 января как удар по системе и формирование масштабного силового гражданского протеста, чрезмерно завышают значимость события и его последствий для власти и общества. Никаких требований народа о свободе Навального и политзаключённых в протестной массе и в помине нет. Это фантазия и неадекватная оценка реальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Митинг

Авангард протеста и протестная масса являются носителями совершено разных политических культур, и уже в силу этого никакого правозащитного характера протесты не носили. У людей накипело совсем другое, и они в силу отсутствия других каналов обратной связи с властью выплеснули то, что давно носили на душе. Это первое.

В основе агрессивности протестов лежит резонансное совпадение нескольких мотиваций: кризис, цены, усталость, неопределённость. Затянувшийся стресс. И ещё сильнейшая люмпенизация населения начиная с 1991 года и по наше время, независимо от того — подъём в экономике или спад. Причём люмпенизированы все сословия — от аристократов до дегенератов. И на эту люмпенизацию лет эдак двадцать пять работает вся наша медийно-информационно-образовательная система. Это второе.

Twentyyearsafter.su Заброшенный завод в Смоленске

Общество деградировало вместе с элитой, а контрэлита не возникла. Для неё пока нет достаточных причин. Ни войн, ни революций. Ровное бытие, всё стабильно и предсказуемо. Всё под контролем.

Молодёжь — всегда протестная, причём глупо, спонтанно и неосознанно. В наше время мы стекались в Москве на такие же митинги Валерии Новодворской с её «Демократическим союзом» (кто из тех, кому 50+, помнит эту организацию?). Тогда тоже улица была полна таких вот прыщавых психопатов и любопытных служащих, а толпу качали провокаторы, которых разгоняла милиция. А все орали: «Фа-шис-ты!» и «По-зор!». На дворе был 1987 год. Ничего не изменилось.

А сколько народа испортили себе зимние пальто, заляпав их парафином от свечей на процессии похорон Сахарова! Шли ночью в холод по Чайковского, удивляясь новым ощущениям. Потом через 20 лет плевались от злости на себя. Но что поделать! Каждое поколение молодых имеет право на свою глупость. Спасибо товарищу Ельцину за наше счастливое детство.

twentyyearsafter.su Заброшенное хозяйство в Алтайском крае

Никакие «демсоюзы» с Новодворской и Сахаровы с Боннер КПСС не расшатали. Её расшатали сами коммунисты. Навальный — это Новодворская с Сахаровым наших дней. И кончит он так же. А Юлия, как Боннер, уедет доживать век в США, но эту пенсию ещё надо заслужить, и она старается.

Что возмущало молодёжь того времени? А чёрт его знает, уже никто толком не помнит. Тоже какая-то чушь вроде льгот партноменклатуры и стариков в Политбюро. Потом, когда страна распалась, было уже не до этого. Нынешний молодняк этого не помнит и не знает, а взрослые так заняты собой, что давно уже забыли свои собственные глупости.

Ablukovo.ru Заброшенный Пионерский лагерь. Ульяновская область

Нынешний протест не имеет чётких осознанных требований и конкретной программы. Он не имеет организации и лидеров, способных такие требования сформулировать. Даже к власти лидеры протеста не стремятся. Их цель — провокация, расчищающая дорогу тем, о ком страна пока и не догадывается. Они выдут из тени тогда, когда посчитают задачу Навального выполненной, а степень готовности элиты к расколу достаточной.

Протестные массы неоднородны по всем социальным параметрам. Они хотят разного, и нет механизма согласования их требований, чтобы выступить единым фронтом с едиными лидерами. Даже сформулировать свои претензии к власти они не могут. Так не делаются ни революции, ни дворцовые перевороты.

Но так проводится разведка боем и зондируется почва на предмет «готовности к посеву». Так создают дымовую завесу слухов, что власть уже слаба, что можно выйти из подполья и начать собирать силы для штурма. Сторонники должны устрашиться, противники — приободриться. Общество и власть должны поверить, что против них вышла большая сила, и сдаться. Если не все, то многие.

Расчёт на то, что многие крысы побегут с корабля прежде времени и заразят паникой других. Однако если накал уличных эмоций не приведёт к крушению власти, — а он к нему не приведёт просто технически, — то со временем всё пойдёт на спад. Протест выдохнется.

Новый цикл протестов потребует долгой подготовки, а проблема в том, что мобилизационный потенциал Навального уже исчерпан. Новых шокирующих историй для публики придумать сложно. Хотя это не значит, что страну перестанут дестабилизировать.

Скорее всего, перейдут к другим технологиям, оставив Навального за скобками. Новым приоритетом станут региональные конфликты. При помощи них постараются сделать то, что не удалось Навальному — спровоцировать конфликт в элитах. Если это удастся, в дело вступят представители совсем другой весовой категории.