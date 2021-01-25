Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров, комментируя заявление Пентагона о защите спорных территорий Японии, выразил мнение, что инициатива Пентагона вызвана желанием администрации президента США Джо Байдена показать свою мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению историка, решение Вашингтона не отразится на российских Курилах. «Статус-кво (островов) сохранится в замороженном состоянии, которое мы сейчас наблюдаем, в течение еще достаточно длительного времени», — сказал Петров в беседе с корреспондентом портала «ПолитРоссия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако Петров почему-то говорил о Курилах, хотя в Пентагоне имели в виду другие острова. Там речь шла не о Курилах, а о занимаемых японцами островах Сэнкаку, на которые давно и небезосновательно претендует правительство Китайской Народной Республики. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил о намерении США оборонять острова Сэнкаку как принадлежащие Японии. «Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 японо-американского договора безопасности (военный союз — А.К.) покрывает острова Сэнкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Необитаемый архипелаг Сэнкаку, Дяоюйдао по-китайски, перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны архипелаг находился под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии вместе с Окинавой. В Пекине же считают, что Япония должна вернуть острова, так как они издревле принадлежали Китаю. Обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув тем самым их государственный статус.

Рабочие фабрики по разведению бонито на одном из островов архипелага Сэнкаку. 1910

Важность нынешнего заявления нового американского министра обороны для японцев состоит в том, что в период нахождения в Белом доме Дональда Трампа в Токио появились сомнения, будут ли американцы воевать на стороне Японии, случись какое-либо военное столкновение с китайцами из-за Сэнкаку-Дяоюйдао.

Что же касается Курил, то, по некоторым данным, японцы в свое время зондировали позицию Вашингтона и Пентагона, не распространяется ли 5-я статья договора безопасности и на «северные территории» — российские южные Курилы. Хотя именно американцы в нарушение международных документов военного и послевоенного периодов о переходе всех Курильских островов к Советскому Союзу инициировали реваншистское «движение за северные территории» и грубо воспрепятствовали заключению в 1956 году уже согласованного советско-японского мирного договора, отбивать эти острова для японцев военным путем они не намерены. Токио были даны разъяснения, что Курилы не могут входить в зону безопасности, на которую распространяется военный союз, ибо эти острова не контролируются японским правительством.

mstaniaszek Архипелаг Сэнкаку

Помимо проблемы Сэнкаку министры обсудили вопрос о перебазировании военных США с авиабазы Футэмма в Хэноко, против чего решительно выступают жители Окинавы, требующие вовсе убрать американских вояк с острова. Главы министерств также подтвердили намерение «продолжать совместную работу для решения проблем ядерной угрозы со стороны КНДР».

Столь быстрое начало контактов глав оборонных ведомств двух стран сразу после инаугурации нового президента Джозефа Байдена свидетельствует о том, что Токио будет все глубже встраиваться в американскую военную стратегию, причем как региональную, так и глобальную. А дядя Сэм — укреплять и усиливать свое присутствие на превращенных в «непотопляемый авианосец» США Японских островах.