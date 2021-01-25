Белый дом распространил сообщение о том, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом перспективы укрепления стратегического партнерства. При этом была достигнута договоренность, что диалог по этой проблематике будет продолжен «в ближайшие месяцы, основываясь на успехе соглашений о нормализации отношений, заключенных Израилем с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, включая также и тему Ирана». В то же время 12-й канал израильского телевидения сообщил, что в феврале Вашингтон намерен посетить с визитом глава «Моссад» Йоси Коэн. Он встретится с Байденом с целью «обсудить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» и обозначить «ожидания еврейского государства в отношении любого пересмотра этого многостороннего соглашения 2015 года». Разговор обещан также и с новым директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

В Израиле, конечно, понимают, что грядут определенные коррективы в американской политике на Ближнем Востоке. Но какие именно? Вряд ли Байден отменит решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим или признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, хотя советники нового президента видят решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств. «Сделка века» Трампа хоть и включала в себя эту концепцию, однако сильно отличалась от того, каким виделось разрешение конфликта предыдущими американскими лидерами. Речь шла не о разделе территории по границам Израиля 1967 года, а о такой схеме, которая позволила бы Израилю аннексировать крупные участки Западного берега. Но при всей важности для еврейского государства этой проблематики понимания того, что Байден вернется к более беспристрастному подходу к израильско-палестинскому конфликту, который характеризовал администрацию Обамы, она для него сейчас вторична. Что касается заключенных коалиций между Израилем и некоторыми арабскими странами, то, по оценке израильских экспертов, они «пока не совсем устойчивы». Главное для Израиля сейчас — ядерная сделка с Ираном, чтобы не допустить возврата к ситуации, которую планировала администрация Обамы и чему яростно сопротивлялся Израиль.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Подписание ядерного соглашения. Лозанна. 2015

Напомним, что один из смыслов ядерного соглашении по ядерной программе Ирана заключался в стремлении Обамы в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия снять с него санкции и постепенно вывести на уровень крупной региональной державы, способной противостоять усиливающему влиянию Турции. Теперь Израилю необходимо убедить США в том, что Обама допускал «гигантскую ошибку», и американцам необходимо предложить свое прочтение ситуации. Как пишет в этой связи израильское издание The Jerusalem Post, необходимо развеять миф о том, «что треугольник Турция — Иран — Россия обречен на крах из-за того, что исторически цели Османской, Персидской и Российской империй расходились, или из-за того, что они представляют собой суннитскую, шиитскую и христианскую страны» По мнению издания, «это неверное прочтение истории, и на самом деле они готовы работать вместе в борьбе против общих врагов на Западе».

«Недавно завершившаяся война между Азербайджаном и Арменией тоже была спланирована таким образом, — считает The Jerusalem Post, — чтобы Турция и Россия могли вступить в непосредственный контакт на юге Кавказа, уменьшить влияние Америки и поделить между собой этот регион. В соответствии с этим соглашением в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Та война, к которой Турция подтолкнула Азербайджан, ознаменовала собой окончание вовлеченности Соединенных Штатов в дела Кавказа. Хотя Турция убеждала всех, что эта война была нужна для противостояния Ирану и России, на самом деле Анкара сотрудничала с Тегераном и Москвой». Для Израиля и США вряд ли Тегеран будет смещен с первого места в их списке проблем, вызывающих тревогу, вот только другие страны региона меньше озабочены иранцами, а теперь и Анкара лишает Израиль сна по ночам. То есть Байдену предлагается не решать в одностороннем порядке проблему ядерного соглашения с Ираном, а делать это в пакете с политикой в отношении Турции как союзника по НАТО.

President.az Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку

Уход Трампа из этого региона позволил сложиться сложному балансу сил, который Израиль рассчитывает существенным образом изменить. Но как? Бывший консул Израиля в Нью-Йорке, а сегодня кандидат в Кнессет от партии «Тиква Хадаша» Дани Даян отмечает, что Израилю непросто будет прощаться с «дипломатическим чудом для Государства Израиль», каким был Трамп. Но этот период закончился. Во втором эшелоне назначенцев Байдена немало тех, кто был лично причастен к подготовке и к подписанию ядерного соглашения с Ираном. По словам Даяна, в партии Байдена есть консенсус о необходимости возвращения к сделке, и «Израиль должен вести тихие, закулисные, дискретные переговоры, убеждая США не возвращаться к ней в ее нынешнем виде, делать так, чтобы соглашение оговаривало, что произойдет через десять лет, а не только через год». Но получится ли?

Ведь и сами США находятся в неустойчивом переходном периоде, и в такой ситуации региональным силам предоставлена уникальная возможность действовать в своих собственных интересах, пока другие центры ограничиваются лишь заявлениями и риторикой.