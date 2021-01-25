Сразу после карантина, на следующий день после отмены мэром Москвы Сергеем Собяниным запрета на массовые мероприятия и в ближайшие выходные после инаугурации президента США Джо Байдена, по России прокатился первый тур нового уличного политического сезона. Массовый протест, который, конечно, будет усиливаться. И хотя я тоже против коррупции и вижу много недостатков у власти, эти протесты не поддержу никогда. Потому что за ними не народная воля, а нечистые помыслы.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — говорил Владимир Ленин.

Владимир Ленин

История борьбы Алексея Навального соткана из лжи и манипуляций. И ситуация с «отравлением», и «разоблачение» криминалиста ФСБ не выдерживают беспристрастного взгляда и очевидных вопросов.

Возьмём нестыковки в фильме про «дворец»: нет доказательств ни того, что объект принадлежит президенту России, ни даже того, что он в нём бывал. В лучшем случае президент может лично знать людей, которые строили комплекс. Вся логика повествования сводится к тому, что информация о зданиях под Геленджиком, опубликованная в открытом доступе, не кажется достоверной, а охрана объекта ведётся с помощью государственных структур. Но охрана, как выяснилось, громко сказано. Сотрудники ФБК спокойно подплыли на резиновой лодке к секретной зоне и запустили дрон, который во всех деталях снял объект снаружи. Рабочие выкладывают фото интерьеров и рассказывают о них, не боясь ответственности. Следовательно, никаких документов о государственной тайне они не подписывали. Этакий секрет Полишинеля.

Ну и настораживают странные оговорки в фильме. Чего стоит 18-метровый «склад грязи», на схеме обозначающий обычную прихожую. Так можно перевести английское слово mudroom. Откуда на схеме российского объекта взялись англоязычные термины? Строительство разве вели иностранные застройщики? Нет. Английский язык мог появиться только уже в самом «расследовании», до того как команда Навального неумело перевела его для нашей аудитории.

Удивляют и финансовые расчёты. Если общий метраж комплекса зданий составляет более 17 тыс. кв. метров, а общая минимальная стоимость строительства — 100 млрд рублей, то один квадратный метр сколько стоит, 6 миллионов? Ещё и с браком, без нормальной вентиляции? Даже с учётом дорогих интерьеров сумма заоблачная. Да, есть ещё и дворовая территория и даже мост, но и обычные жилые комплексы тоже обустраивают придомовые территории. И при этом продают жильё, даже в Москве, по 200−300 тыс. рублей за квадратный метр, причём в стоимость не входят и не продаются общедомовые площади. С учётом дорогой московской земли, с учётом сложной системы продаж, забирающей часть дохода. Если даже себестоимость строительства в Геленджике составила 100 тыс. рублей за квадратный метр (а скорее всего, намного меньше), получается менее 2 млрд рублей. Плюс интерьеры, фортификации, ледовая площадка, сады, предметы роскоши и сам участок — никак не больше 10 млрд рублей. По ценам каких стран считали?

(сс)Катерина Ровенская Геленджик

В целом ситуация с перемещениями Навального, его «отравлением», перелётами, прибытием, поддержкой западных политиков, освещением в СМИ — всё, от начала до конца, выглядит как спланированная акция. Попробуем ответить на вопрос — самостоятельно ли блогер действует, сам ли управляет ситуацией?

На произвольную цепь событий, борьбу человека за свои права, политическую позицию или даже собственную жизнь происходящее не похоже. Так выглядит атака, блицкриг, штурм, где все роли расписаны заранее, а дисциплина железная. Военная дисциплина. Также выглядят стихия или безумие. Разговаривать с такой силой нельзя, она не слушает, только даёт команды. Гражданам России, например, приказывает стать мясом под дубинками, сломать жизнь себе и ещё кому-то, превратить во врага соседа, оказавшегося по другую сторону площади.

В самих боях тактика предельно цинична — из-за спин подростков и женщин нападают на полицию подготовленные молодчики, тут же отступают и снова прячутся за спины. Где-то мы это уже видели, верно? У террористов, например у отрядов Шамиля Басаева. Только там дети были вынужденными заложниками, а здесь — добровольными, пересмотревшими рекомендации социальных сетей.

(сс)Natalia Medvedeva Шамиль Басаев в автобусе с заложниками

Специалисты, которые занимаются рекламой, знают, что для продвижения того или иного продукта, в том числе информационного повода, составляются медиапланы. Как правило, в Excel создаётся диаграмма Ганта с каналами коммуникации, датами выхода и особенностями освещения темы. И вот когда, к примеру, Алексей Навальный заявляет о своём намерении вернуться в Россию, опытный специалист сразу распознаёт начало медиакампании с первого информационного повода к его последующему развитию. И дальше можно открывать «его» каналы, например, иностранные СМИ. Или популярных YouTube-блогеров, которые вчера говорили про вино, культуру или путешествия, а сегодня стали политическими ораторами. Ошибиться невозможно — люди, которые будут транслировать нарративы, ведут себя как солдаты, а точнее, как типичные пропагандисты без собственного мнения.

Им, конечно, глубоко плевать на Алексея Навального. Но только официально, через бюджет США, Госдеп потратит в 2021 году 290 млн долларов «на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам». Это более 20 млрд рублей за один год. Не считая денег Сороса, Ходорковского, различных частных фондов, а также скрытых от широкой публики расходов спецслужб. Вот где настоящая коррупция, аквадискотеки и «склады грязи»! А точнее — предательство, коллаборационизм и измена Родине.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

Когда нужно, всегда находятся услужливые рты, записывающие видеообращения в поддержку «свободы» с тем поводом, который подходит именно сейчас. На мониторах появляются малоизвестные, но где-то мелькавшие актрисы: одна сыграла в телесериале работницу древней профессии, вторая в кассовом фильме — изнасилованную княжну, третья играет саму себя и приговаривает, что она не проститутка. Из нафталина достают забытых журналистов и музыкантов, которых, кроме сребролюбия, объединяют беспринципность и отсутствие совести. То, что на многих из массовки протеста в глазах обывателей клейма ставить негде, не важно. Они просто раскачивают поле, создают волну. В следующих актах шум будет усиливаться, из-за кулис выйдут более привлекательные персонажи, с живой аудиторией и сильным словом.

Но главным блюдом должны стать не глашатаи, а реальные происшествия. Например, с теми, кто пришёл на митинг по легкомыслию и попал в жернова по случайному стечению обстоятельств. И вот эту кровь начнут поднимать на знамёна, вдохновлять ею настоящий, неигровой протест. И даже если власти будут аккуратны, мягки и обходительны, жертву назначат ударом из-за спины. Не первый раз.