Пожалуй, никому уже не требуется специально доказывать, что состоявшийся в минувшую субботу «бунт навальных» с самого начала был инспирирован, подготовлен и организован внешними силами.

Клод Верлинд. Марионетки

Это победившие в США и, шире, в целом на Западе либеральные глобалисты транснациональных финансовых корпораций. Причем воюют они не против конкретно России. Их основной целью является разрушение самого института классического буржуазного государства. Подробно об этом я уже писал, так что сейчас этот момент достаточно лишь постулировать.

Главным препятствием на пути к окончательной победе у них находится Китай, сопоставимый с транснациональными корпорациями по масштабу подконтрольных сырьевых, промышленных и денежных ресурсов.

Но для победы над ним глобалистам требуется переформатировать «свою» Америку, потом поглотить Европу и абсорбировать в свою управленческую пирамиду всё прочее доступное пространство.

Именно с этого места перед глобалистами возникает проблема России. Реорганизация «американской системы» оказывается сопряжена с утратой геополитического влияния в ряде ключевых регионов мира. И так получается, что образовавшийся, например, на Ближнем Востоке или в Центральной Африке вакуум силы заполняется Москвой.

Где-то — потому что «западники» сами влезли в ранее неоспоримую сферу российского (ранее — советского) влияния, а где-то потому что больше наводить порядок оказывается некому. Китай достаточно четко ограничил зону своего влияния Азией, точнее азиатско-тихоокеанским регионом, за пределы которого Пекин особо не идет.

Отсюда выходит, что для достижения необходимых условий для победы над Красным драконом в 30-х годах нынешнего века глобалистам сначала остро необходимо в ближайшие 4−5 лет ликвидировать Россию. Уж слишком быстро она стала восстанавливаться после шока в связи с распадом СССР.

Убрать с глобальной шахматной доски русских военным способом возможным не представляется. Сегодня Россия является единственным в мире государством, способным уничтожить США (да и весь западный мир) в военном отношении физически. Фактор ядерного сдерживания никто не сумел отменить. Более того, русские «кинжалы», «авангарды», «сарматы» и «посейдоны» его нерушимость даже усилили.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

Так что остается единственный доступный сценарий — разрушение российского государства через внутренний бунт по технологии цветной революции. Но и с этим есть проблема. Красочный майдан служит лишь самым внешним оформлением процесса, его следствием. Тогда как основной причиной служит максимизация принципиальных разногласий внутри правящей элиты атакованной страны.

Там, где «мягкие» революции, так сказать, удались, масштаб внутриэлитарных разногласий уже изначально находился на достаточной для запуска процесса высоте. До 2012 года противнику казалось, что Россия устроена аналогично, но попытка запустить «Болотную» привела организаторов к серьезному разочарованию. Государство оказалось не просто неожиданно прочным.

Выяснилось, что оно еще и слишком недостаточно буржуазное. В отличие от Соединенных Штатов или Западной Европы, в России нет глобальной пирамиды сложно взаимодействующих, и даже прямо конкурирующих между собой, достаточно богатых групп и кланов, охватывающих все уровни общества и пронизывающих все элементы государственного механизма.

Нет, отдельные олигархи были, и с некоторыми из них даже открывались перспективы «поработать», но на практике их возможности по «смене президентов» до требуемого масштаба не дотягивали. В результате все эти «ходорковские» были вынуждены из страны бежать, утратив способность что бы то ни было «решать в стране в свою пользу».

Отсюда и возникла идея сломать Россию по «ближневосточной» схеме, иногда еще называемой «арабской». Через инициацию максимально всенародного бунта «против царя».

Мы так устроены, что все эти «демократические механизмы и властные ветви» в общественном мировосприятии носят довольно абстрактный характер. Любая власть обязана иметь свое конкретное олицетворение. Его текущее наименование — царь, император, товарищ Сталин или президент — носит сугубо вторичный характер. «За всё отвечающий конкретный человек» просто обязан быть.

Более того, он должен проявлять успешность, волю и соответствовать «правде», под которой в российском обществе подсознательно подразумевается достаточность соответствия очень сложному и довольно противоречивому понятию праведности.

Когда во главе России такой лидер появлялся, страна переживала любые трудности, преодолевала кризисы, укреплялась, улучшалась, расширялась и богатела. И наоборот, если лидер приходил «ненастоящий», то достаточно быстро возникала Смута. Как правило, приводившая к ослаблению и даже физическому распаду страны.

Именно отсюда берутся корни западного проекта «Навальный».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

До 2012 года с его помощью предполагалось организовать в России классический буржуазный переворот, маскируемый «инициативой народа снизу». Мол, государство плохое, потому что на руководящих постах находятся «негодные бояре». Вот сейчас «хорошие люди со светлыми лицами» соберутся, поучаствуют в выборах, займут нужные места у нужных рычагов и демократическим путем сделают «всем красиво».

Когда выяснилось, что «это не работает», в том числе по причине собственной бездарности либеральной оппозиции, центром плана стало моральное низвержение Владимира Путина, не просто как президента, а именно как человека, по психологии общества, олицетворяющего в своем лице государственную власть, являющегося его социально-психологической основой.

А так как само собой дело запускаться не желало, требовалось повторить 1905-й или 1917-й, или перестроечный период 1984—1991 годов. Посредством формирования внешних проблем подорвать внутреннюю экономику страны. Чтобы стронуть своего рода лавину народного недовольства. А дальше уже сами граждане сметут собственное государство. Смотри пример Египта, Ливии, Сирии или Украины. Ненужное вычеркнуть, недостающее вписать.

spoilt.exile Евромайдан в Киеве. 2014

Вот над этой задачей противник сейчас и бьется. Идея переформатировать «навальное движение» во что-то похожее на политическую партию для проникновения в Государственную думу на выборах осенью 2021 года явно провалилась.

Путин изящно переиграл Навального и его кукловодов, предоставив им возможность «сначала потренироваться на меньших формах» на местных выборах в 2012—2013 годах. Где они громко провалились. Потому что орать на протестах — это одно, а созидательная работа — совершенно другое. Даже там, где оппозиции удалось провести своих людей «в депутаты», все они оказались, мягко скажем, абсолютно профнепригодными и быстро слились.

Остается единственный вариант — отменить результаты еще не состоявшихся президентских выборов 2024 года. Вне зависимости от их фактических итогов. Глобалисты на самом деле не такие уж и безупречно умные ребята. Они пытаются портировать на новые задачи уже ранее сработавшие приемы.

Удалось же свалить Трампа через уличные бунты и его столкновение с радикализированной маргинальной толпой. Хотя технически процедура выглядела несколько сложнее, ее базовая суть сводилась именно к раздуванию иррационального и максимально эмоционального протеста толпы.

Именно это 23 января 2021 года «навальнята» и пытались реализовать в России. Точнее, попытались запустить подготовительный этап. У себя дома глобалисты победили, но чтобы инициировать усиление санкционного давления на Россию, им требуется хотя бы видимость «годного» повода. Неважно, какого именно. Тем более без разницы, насколько правдивого, достоверного или адекватного.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Главное, чтобы в картинке по телевизору побольше крови и полицейской жестокости в подавлении якобы настолько всенародного протеста, что в нём принимали бы активное участие даже подростки. А что по факту тех протестунов на улицу вышло от силы пятнадцать сотых одного процента всего населения, то это никого из авторов проекта не интересует. Протесты были? Были! Власть их силой разгоняла? Да, вот картинка. Ну и всё. Ждем новой санкционной вакханалии.

Но тут не стоит думать, что без этого повода зарубежные кукловоды запустить новые санкции бы не смогли. Россия «виновата» лишь потому, что им хочется кушать. Так что не этот, так другой, но подходящий для них повод они найти бы сумели.

Важно другое, масштаб протестного ресурса не просто оказался слишком мелким, он наглядно подтвердил очевидность нисходящей тенденции. Если на Болотную вышли практически все слои российского общества, то в прошлый раз к бузе удалось привлечь только студентов, а сейчас основную часть уличной пехоты составили вообще одни подростки.

Вышедшие не столько именно протестовать ради четких политических целей, сколько просто ярко потусить. Ну и ощутить себя причастными к чему-то «великому». Без разницы, к чему именно.

Это, безусловно, хорошо. Результат свидетельствует о верности реализуемой государством политико-экономической долгосрочной стратегии. Воплощающейся в жизнь на протяжении двух десятилетий, и особенно последних восьми лет.

Однако стоит задуматься о другом. Если цифры убедительно подтверждают повышение уровня жизни в стране, а если судить по объемам продаж всего, от машин и квартир до мобильных телефонов, он действительно повышается, то почему вообще мог случится этот, по меткому определению Дмитрия Стешина, «бунт сытых»?

ИА REGNUM Участники акции в защиту Навального со смартфонами

Команда Навального не создала этот протест, она лишь новыми методами примитивных «тиктоковских» роликов и откровенно лживым «фильмом про дворец в Геленджике» всколыхнула остатки «протестного ресурса». Но сам этот ресурс взялся откуда? Просто глупые дети у таких же недалеких и безответственных родителей? А что, раньше глупые люди в обществе составляли большую долю?

Увы, нет. Как всегда это бывает, любой массовый бунт является следствием раскачки внешними усилиями строго собственного внутреннего недовольства, самостоятельно существующего в обществе. В нашем случае таковое тоже существует.

Оно вызвано элементарным страхом перед будущим. Мы все оказались на переломном этапе истории. В самом простом, можно сказать, бытовом понимании этого термина.

В 90-х массово казалось, что жить лучше по советской модели мировоззрения уже невозможно. Как в том анекдоте: сын генерала не может стать маршалом, потому что у маршала тоже есть собственный сын. Отсюда возникло массовое убеждение в необходимости кардинальных перемен на уровне устройства общества и экономики.

Отказ от коммунистических идей в пользу капитализма создал впечатление перехода на верный путь. И хотя «всё получаться» начало далеко не сразу, а поначалу жизнь вообще еще сильнее ухудшилась, но первое десятилетие XXI века таки оказалось «сытыми годами». Уровень жизни действительно пошел в светлую сторону. Не сразу, не идеально, но ощутимо и, что важно, поступательно.

А потом начинался нарастающий кризис буржуазного этапа глобальной модели капитализма. Разрушающий понимание, как вообще надо жить дальше. Если у старшего поколения пересмотры сроков выхода на пенсию вызывали лишь раздражение от того, что придется работать еще несколько лет, то даже среднее сейчас уже не уверено, что сможет жить на ту пенсию, которая, возможно, будет, «когда придет их очередь». Что до молодежи, особенно старших школьников, то они, и не без оснований, сомневаются в возможности получения пенсии вовсе.

ИА Красная Весна Протестующие подростки

Причем не только в пенсии дело. Оказывается разрушенной вся картина мира, позволяющая понимать, какой выбор делать в жизни, куда и на кого идти учиться, где и какую искать работу. Как строить жизнь? К каким целям стремиться? Оно, конечно, прикольно смотреть фильмы и играть в компьютерные игры про постапокалипсис, но жить в нем реально не хочется никому. Особенно когда будущее преподносится в максимально мрачных красках.

Общество столкнулось с кризисом базовых ценностей, наиболее сильно давящим на молодежь. Давление вызывает раздражение, которое, в свою очередь, требует «найти крайнего». Государство после 90-х строило «общество высокого потребления»? Общество постепенно к этому привыкло и теперь, видя, что рост замедляется, подспудно винит в этом государство.

Окружающий нас мир проходит фундаментальную трансформацию. По ходу пьесы меняя и сами условия. А вместе с этим утрачивает эффективность реактивная адаптационная модель, господствовавшая в российском обществе и государстве на протяжении истекших тридцати лет.

Не существуй американо-китайского глобального противостояния, тихо и неспешно подстраиваться под перемены мы бы могли еще очень и очень долго. Но так уж получилось, что, за неимением гербовой, приходится писать на обычной.

На мой взгляд, грядущий век станет веком корпораций. Свою глобальную корпоративную модель сегодня активно возводит Китай. К строительству собственного варианта в западном пространстве приступили американские глобальные ТНК. Так что свою «корпорацию Россия» следует начать публично строить и нам.